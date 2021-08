Apple AirPower: prototype toont het geannuleerde toestel in werking

Apple besloot in 2019 om de AirPower-oplaadmat te annuleren. Er is nu echter een korte video opgedoken waarin we een prototype in werking zien.

Het toestel, dat in een tweet van Giulo Zompetti werd gedeeld, lijkt op een prototype van de AirPower. Het heeft veel weg van andere exemplaren die we de voorbije jaren hebben zien circuleren. Als de beelden kloppen, is dit de eerste keer dat we een versie van de AirPower in werking zien.

AirPower pic.twitter.com/bv8gi0NiiLAugust 5, 2021 See more

Je kan echter niet zomaar elke iPhone opladen met dit prototype. Dat zou blijkbaar enkel mogelijk zijn met speciale iPhone-prototypes (zoals je in de video kan zien), zo meldt Zompetti aan The Verge. Zompetti, die zelf een verzamelaar is van prototypes van Apple, zou het AirPower-prototype van 'Chinese e-waste-bronnen' hebben verkregen. Hij was in staat om er twee toestellen tegelijkertijd mee op te laden.

In de video en beelden die Zompetti aan The Verge leverde, lijkt het erop dat zijn AirPower-toestel een van de minder intacte versies is die we hebben gezien, voornamelijk als het gaat om de 22 controller circuits op de achterkant. De ontbrekende behuizing is natuurlijk wat jammer, maar het is wel interessant om te weten dat Apple er toch in is geslaagd om het toestel te laten werken.

Geen toekomst voor de AirPower

Ondanks de occasionele meldingen dat de AirPower opnieuw in ontwikkeling is, lijkt het er toch echt op dat Apple de oplaadmat volledig heeft geannuleerd. Dit vormt echter wel het bewijs dat Apple erin is geslaagd om iets van vooruitgang te boeken in het maken van een oplader die meerdere toestellen samen kan opladen.

De AirPower trok meteen de aandacht bij zijn annulering in 2019, en dat voornamelijk omdat er een waas van mysterie rondhing, zoals we van Apple gewend zijn. Het bedrijf kondigde het toestel kort aan, om er daarna in alle talen over te zwijgen tot de boodschap kwam dat de ontwikkeling werd stopgezet.

Volgens berichten werd de AirPower te warm. Zoals TechCrunch aanhaalt, had het apparaat twintig spoelen nodig om toestellen op te laden, ongeacht hun positie op de mat. Apple wilde een oplaadmat maken die zowel jouw iPhone, AirPods en/of Apple Watch gelijktijdig kon opladen, maar dat lukte dus niet. De AirPower "zal onze hoge standaarden niet behalen", zo stelde Dan Riccio, de toenmalige senior vicepresident van Hardware Engineering bij Apple, in een e-mail rond de annulering van het toestel.

Andere fabrikanten hebben inmiddels hun eigen oplaadmatten voor meerdere toestellen op de markt gebracht. Deze werken echter met een veel eenvoudiger ontwerp met minder spoelen. Daardoor moeten de gebruikers hun toestellen op een welbepaalde positie leggen. Apple was daarin veel ambitieuzer, maar helaas haalt niet elk idee of prototype het ook tot de consumentenmarkt.