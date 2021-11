Apple Watch Black Friday-deals: Apple's wearables nu goedkoper dan ooit

De week van Black Friday 2021 is in volle gang, en dat valt te merken ook! Retailers strooien met flinke kortingen op de beste producten. Naast Bol.com, Coolblue en MediaMarkt is ook Amazon al volop bezig met het aanbieden van diverse artikelen voor dumpprijzen. Ook enkele Apple Watch-modellen moeten eraan geloven bij de Amerikaanse retailer deze week.

Vorig jaar werden we door Amazon al getrakteerd op scherpe prijzen voor sommige iPhone-modellen. Dit jaar zien we onder andere scherpe deals voor Apple Watches. Om precies te zijn: het gaat om de Apple Watch 6, Apple Watch SE en Apple Watch 3. Al deze smartwatches komen met hun eigen unieke kenmerken, maar ze zijn alledrie lekker scherp geprijsd

Lees hieronder meer over elke smartwatch en bekijk ook de bijbehorende deal.

Apple Watch 6 Black Friday-deal

De Apple Watch 6 is het vlaggenschipmodel van de fabrikant uit Cupertino uit 2020. In onze Apple Watch 6 review zijn we vooral te spreken over de toevoeging van de zuurstofmeter in je bloed. Ook is er een efficiëntere S6-motor aanwezig, waardoor hij iets zuiniger moet werken.

Verder valt op dat het OLED-display er uitziet om door een ringetje te halen. Kleuren zien er levendig uit en het display zelf is scherp te noemen. Het gaat overigens om een always-on display, zodat je altijd snel kunt zien hoe laat het is en/of om te kijken of je meldingen hebt.

Net zoals de afgelopen jaren is fitness weer de belangrijkste focus voor de nieuwe Apple Watch, nu prominenter dan ooit tevoren. De Watch 6 is dan ook je ideale fitnessmaatje.

Hieronder vind je de Apple Watch 6 Black Friday-deal terug.

Apple Watch Series 6 Rood 44mm van €459,- voor €309,-

Apple Watch SE Black Friday-deals

Wil je graag een betaalbare Apple Watch met allerlei handige functies, zoals slaaptracking en extra fitnessfuncties? Dan is de Apple Watch SE zeker het overwegen waard.

In onze Apple Watch SE review lees je dat de SE de ideale metgezel voor iedereen die dag en nacht inzicht wil in zijn of haar gezondheid. Of je nu graag checkt hoe goed je hebt geslapen, of hoe intens je work-outs zijn; met dit slimme horloge kan het allemaal.

Ten opzichte van de Watch 6 is het grootste verschil dat er hier geen always-on display inbegrepen is. Kun je hiermee leven, dan is de Watch SE zeker een slimme koop.

Hieronder vind je de Apple Watch SE Black Friday-deals terug.

Apple Watch SE 40mm van €299,- voor €270,-

Apple Watch SE 44mm van €329,- voor €300,-

Apple Watch 3 Black Friday-deals

De Apple Watch 3 is al jaren een betaalbaar alternatief voor Apple-fanaten die een smartwatch in huis willen halen. Maakt het je niet uit dat er niet de snelste hardware in zit, en je niet beschikt over gimmicks als een always-on scherm? Dan is de Apple Watch 3 zeker het overwegen waard.

Net als de hierboven genoemde Apple Watches werkt de Watch 3 nog altijd naadloos samen in het Apple-ecosysteem met andere Apple-devices, zoals je iPhone.

Bekijk hieronder de Apple Watch 3 Black Friday-deals.

Apple Watch Series 3 38mm van €219,- voor €179,-