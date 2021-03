Apple stopt met originele HomePod

Apple stopt met de productie en verkoop van de originele HomePod, die in 2018 voor het eerst het daglicht zag. Het bedrijf uit Cupertino, Californië stort zich nu volledig op de kleinere en goedkopere HomePod Mini.

Nadat de donkergrijze HomePod niet op voorraad was in de Verenigde Staten, bevestigde Apple aan TechCrunch dat de productie van het model werd stopgezet. Als de voorraad op is, zullen er geen originele Siri-speakers meer verkrijgbaar zijn.

"De HomePod Mini is een succes geweest sinds de verschijning afgelopen herfst. Het biedt geweldig geluid, een intelligente assistent en smart home-functies voor slechts 99 dollar (ongeveer 130 euro, red.). We focussen onze inspanningen op de HomePod Mini", zegt Apple in een statement aan TechCrunch.

Apple bevestigt dat het software-updates en ondersteuning blijft aanbieden, evenals reparaties.

De HomePod en HomePod Mini zijn nooit officieel uitgebracht in Nederland en België, al zijn ze wel te koop in enkele buurlanden en zijn ze via enkele grote webshops toch verkrijgbaar.

Groot of klein

Apple heeft niets naar buiten gebracht over de reden van het stopzetten van de HomePod. Mogelijk zijn de verkoopcijfers van de Mini zo veel hoger, dat het niet zinvol is om het grotere en duurdere model te blijven verkopen.

Google en Amazon maken ook smart speakers in twee formaten. Gebaseerd op de zet van Apple, lijkt het erop dat klanten liever minder betalen voor een kleiner apparaat. Als je het voornamelijk als smart speaker dan muziekspeler gebruikt, is dat een logische keuze. De audiokwaliteit van de kleinere speakers is over het algemeen wat minder dan de grotere broer.

In september van vorig jaar heeft Google de Nest Audio en Nest Mini gelanceerd. In dezelfde maand verschenen de Amazon Echo en Amazon Echo Dot. Het lijkt erop dat er nog altijd een markt is voor grotere en duurdere modellen.