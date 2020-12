Apple M1 Macs kunnen Linux en Windows draaien

Omdat je Linux al op ARM kunt draaien, was het slechts een kwestie van tijd voordat iemand een manier vond om het open source besturingssysteem te laten werken op de nieuwe M1 Macs die op ARM-structuur gebaseerd zijn.

Met behulp van de open source QEMU-emulator en virtualizer zijn ontwikkelaars er nu in geslaagd om Linux en Windows te laten draaien op de nieuwe Macs.

Er wordt gemeld dat het proces niet alleen een proof-of-concept is en dat alle basisfunctionaliteiten, inclusief gevirtualiseerde audio- en netwerkinterfaces, werken zoals bij een native installatie.

Vrijwel native prestaties

Alexander Graf, een software-engineer bij Amazon, was de eerste die QEMU toepaste en vrijwel native prestaties behaalde met een Windows 10 Insider Preview voor ARM op Apple Silicon.

De patches van Graf zijn nu gebruikt door Linux-ontwikkelaar Jon Masters om Fedora 33 op een M1 MacBook Air uit te voeren.

Het kost wat moeite om de patches van Graf te gebruiken om QEMU op Apple Silicon te laten werken, maar ontwikkelaars werken eraan om het proces te vereenvoudigen.

We hebben eerder al gemeld dat Parallels werkt aan een nieuwe versie van Parallels Desktop voor Mac, speciaal voor de M1 Macs. Deze moet het proces verder moeten vereenvoudigen. Natuurlijk zal Parallels Desktop voor Mac een betaalde eigen virtualizer zijn, in tegenstelling tot de gratis en open source QEMU.

(Image credit: Jon Masters)

Linus Torvalds, de belangrijkste ontwikkelaar van Linux, heeft interesse getoond in het gebruiken van de nieuwe MacBooks. Natuurlijk wil hij dat de laptops Linux draaien, maar hij beschouwt dit als een probleem gezien de onwil van Apple om details over de hardware in zijn machines te delen.

Een crowdfundingcampagne om Linux naar de M1 Macs te brengen, is goed op weg om zijn doel te bereiken. Al een van de twee crowdfundingdoelen is bereikt. De campagne is opgezet door de ontwikkelaar die Linux naar de PlayStation 4 heeft gebracht, Hector Martin, en is bedoeld om geld in te zamelen zodat Martin fulltime aan het port-proces kan werken.

