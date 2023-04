Apple hint naar komst van nieuwe desktop Macs

Apple's jaarlijkse WWDC 2023-evenement komt steeds dichterbij en er wordt dan ook veel gespeculeerd over nieuwe hardware die zal worden onthuld naast gebruikelijke overvloed aan software-updates. Apple zelf heeft inmiddels ook een grote hint achtergelaten, die wijst op nieuwe Mac-hardware.

Ontwikkelaar Nicolás Álvarez (opens in new tab) (via 9to5Mac (opens in new tab)) heeft code gespot in Apple's eigen 'Zoek mijn'-app voor macOS die naar drie onbekende Mac-modellen refereert. Dat suggereert dus dat het niet al te lang meer zou duren voor deze modellen uitkomen. De namen in de code vertellen ons nog niet veel over deze Macs. Ze worden namelijk Mac14,8, Mac14,13, en Mac14,14 genoemd.

Dit is wel een teken dat nieuwe modellen onderweg zijn en het lijkt ons het meest waarschijnlijk dat het gaat om de iMac, de Mac Studio of de Mac Pro (of misschien een combinatie van deze opties). Uit die code kunnen we ook niet precies afleiden om hoeveel nieuwe computers het zal gaan.

Wat kunnen we verwachten?

In het verleden heeft Apple de "Mac 14,x"-benaming gebruikt voor Macs met een M2-chip. Dat kan dus betekenen dat deze nieuwe modellen geen upgrade naar een M3-chip krijgen. Als we eerdere geruchten moeten geloven, dan zal een nieuwe Apple iMac in ieder geval niet tot deze nieuwe line-up behoren.

Verder heeft de Apple Mac mini aan het begin van dit jaar nog een grote upgrade gekregen en we hebben nog niet echt leaks voorbij zien komen over een 2023-versie van de Apple Mac Studio. De oorspronkelijke Mac Studio debuteerde in maart 2022 met een M1-chip, dus het zou kunnen dat we voor het einde van het jaar nog een nieuw model hiervan zullen zien verschijnen.

De Mac die het meest waarschijnlijk als volgende een upgrade zal krijgen, is de Mac Pro. Er zijn inmiddels de afgelopen maanden al geruchten verschenen die dat ook suggereren en zoals we eerder ook al aangaven is het ook wel weer tijd voor een nieuwe Mac Pro, aangezien de meeste recente versie in 2019 werd gelanceerd. Deze nieuwe variant zou zelfs gebruik kunnen maken van zijn eigen speciale M2 Extreme-chip.

Conclusie: Misschien nog even wachten met je volgende aankoop

Een van de redenen waarom we hier op TechRadar zo veel schrijven over hardware-leaks en -geruchten is om je een beetje extra hulp te bieden bij het kiezen van nieuwe apparaten. Je wil namelijk waarschijnlijk in veel gevallen geen nieuwe computer kopen als die op het punt staat om vervangen te worden.

Dat is vooral het geval bij Apple, want bij Apple-producten gaan de prijzen van de hardware ook niet echt ver omlaag naarmate de producten langere tijd uit zijn, zelfs niet als er een nieuwe versie van een bepaald product onderweg is. We verwachten bijvoorbeeld dat de iPhone 14 misschien pas een beetje in prijs zal verlagen als de iPhone 15 officieel wordt onthuld.

Het is dus misschien verstandig om nog even te wachten met het kopen van een nieuwe iMac, Mac Studio of Mac Pro in de komende maanden als je op zoek bent naar een upgrade voor je huidige apparaat. Natuurlijk zijn de huidige modellen ook prima, maar er komen binnenkort dus waarschijnlijk nog snellere modellen aan.

Het is niet helemaal duidelijk of we ook Mac-aankondigingen zullen krijgen tijdens WWDC (wat begint op 5 juni), maar tegen die tijd hebben we misschien wel een beter idee van wat Apple van plan is voor de rest van het jaar.