Apple heeft een nieuw patent aangevraagd voor een Mac met een touchscreen

Een nieuwe dag, een nieuw Apple-patent. Dit keer gaat het echter om een redelijk interessant patent. Apple lijkt namelijk te werken aan iets dat veel mensen graag willen zien, maar waarvan we niet helemaal zeker weten of het wel echt nodig is.

Het patent refereert naar het gebruik van 'piëzo-elektrische' constructies om haptische feedback te bieden op toekomstige Macs. Het idee daarachter is dat het apparaat dus zal trillen in reactie op bepaalde handelingen. Het trackpad op MacBooks gebruikt ook al trillingen om een klik te simuleren, maar dit patent toont dus een nieuwe manier om een vergelijkbaar effect te creëren.

Wat dit patent echter nog interessanter maakt is de manier waarop deze technologie potentieel kan worden gebruikt in combinatie met een touchscreen display.

Mac met een touchscreen?

Dit patent werd gespot door Patently Apple (opens in new tab) en is vrij recentelijk gepubliceerd door de 'US Patent & Trademark Office'. Er wordt dus gesuggereerd dat de nieuwe haptische feedback zou kunnen worden gebruikt rond het gebied waar je je pols op steunt op een MacBook, plus in de trackpad. Wij vinden het mogelijke gebruik in het display echter het meest interessant.

Apple heeft tot nu toe geweigerd om een touchscreen toe te voegen aan een apparaat zoals de MacBook Air, omdat dat zogenaamd een slecht idee zou zijn. De reden die het bedrijf daarvoor geeft, is dat mensen waarschijnlijk last zullen krijgen van hun armen als ze om de seconde met hun vingers omhoog op de touchscreen gaan tikken.

Dat zou ook best wel eens waar kunnen zijn. Bij het gebruiken van het touchscreen op een tablet, zoals een iPad, kan je het scherm gewoon plat neerleggen of in je handen houden, maar bij een laptop werkt dat niet. Het scherm zit dan verder van je af vanwege het toetsenbord en de trackpad.

Er zijn dan ook genoeg mensen te vinden die jarenlang met een iPad met daaraan een toetsenbord hebben rondgelopen, die eigenlijk veel liever een muis of trackpad zouden willen gebruiken dan het touchscreen. Misschien zou een Mac met een touchscreen dus ook alleen maar de beste Mac zijn voor het zorgen voor lamme armen.

Zou het dus beter werken op een Mac dan op een iPad? Nee, waarschijnlijk niet.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat niet alle patenten ook echt worden gerealiseerd. Apple patenteert elk jaar enorm veel dingen, want als Apple het niet doet, dan doet een ander bedrijf het wel en wie weet wanneer een van die patenten wel een goed van pas kan komen?

Als we dit patent dus even als voorbeeld nemen, dan zou het zeker mogelijk zijn dat Apple deze nieuwe technologie wil gebruiken voor trillingen rondom de trackpad van een MacBook. De technologie is toch al bedacht, dus is er ook een patent voor aangevraagd. Als je dan toch zoiets patenteert, dan is het een gemiste kans als je niet suggereert dat het ook in een touchscreen zou kunnen worden gebruik, want nogmaals: anders doet iemand anders het wel. Apple zorgt er hiermee dus gewoon voor dat het voorbereid is voor wanneer er wel meer interesse is voor een mogelijke toepassing. Helaas betekent dit patent dus niet dat een Mac met een touchscreen binnenkort ineens zal verschijnen.

Als Apple toch ineens een Mac met een touchscreen aankondigt tijdens WWDC23, dan doen we gewoon maar even net alsof dit artikel niet bestaat, oké? Zeg namelijk nooit nooit.