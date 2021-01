'Apple AirPods Max heeft last van condensatie in oorschelpen'

Sommige gebruikers van de Apple AirPods Max hebben last van condensatie aan de binnenkant van de oorschelpen. Dit blijkt uit een aantal meldingen op Twitter.

Een eigenaar van de Apple AirPods Max deelt afbeeldingen van het mogelijk verontrustende probleem. Op de beelden is te zien dat er waterdruppeltjes binnen de oorschelpen zichtbaar zijn. De melder beweert dat dit condensatieprobleem zorgt voor een probleem met de draagdetectie van de koptelefoon. Ook benadrukt hij dat de koptelefoon nooit is gebruikt in een vochtige omgeving.

De tweet resulteerde in een handjevol andere gebruikers met soortgelijke ervaringen. Zij zouden last hebben van exact hetzelfde condensatieprobleem bij het gebruiken van de Apple AirPods Max, al zou het om verschillende gebruiksscenarios gaan.

Had exactly the same issue, with a light walk (40mn) and then again while watching a movie (1h30). Decided to return them after seeing that the water was also getting inside the driver and that the ring was getting red (or maybe I was overthinking it). Anyway too worrisome for meDecember 29, 2020