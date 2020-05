5G-versie iPad Pro verschijnt mogelijk later dit jaar

Toen de nieuwe iPad Pro 2020 werd onthuld, werd duidelijk dat de nieuwe iPads geen enorme upgrade waren tegenover de modellen uit 2018. Enkele camera-upgrades, een licht verbeterde chipset en muisondersteuning waren de belangrijkste veranderingen. Een nieuw lek suggereert nu dat er dit jaar ook een veel krachtiger nieuw Pro-model zou kunnen komen.

We hebben al eerder gehoord over deze iPad Pro en er is nu nieuwe informatie naar buiten gekomen die ons veel meer kan vertellen over het toestel. China Times, een financiële website, heeft gelekte informatie verkregen over de Bionic A14X-chipset van Apple van een supply chain. Dat wijst er bovendien op dat de nieuwe iPad Pro binnenkort in productie gaat.

Ter vergelijking: de iPad Pro-modellen (2018) maakten gebruik van de Bionic 12X-processor en de verwachting was dat de onlangs uitgebrachte 2020 iPads de 13X-chip zouden krijgen. Ze kwamen daadwerkelijk met de 12Z, een aangepaste versie van de 12X, gebaseerd op de Bionic A12 en A13 chipsets die respectievelijk in de iPhone XS en iPhone 11 te vinden zijn.

De iPhone 12 zal naar verwachting de Bionic A14 hebben, en volgens dit nieuwe lek zullen de Bionic A14 en A14X 5nm-chips zijn, een verbetering ten opzichte van het 7nm-ontwerp van de Bionic A13 en A12 (en hun variaties).

Dit betekent dat er meer transistors op de chip kunnen passen. Een toestel dat de A14 of A14X gebruikt zou bijgevolg veel krachtiger moeten zijn dan zijn voorgangers.

Een snelle toekomst voor Apple

De volgende iPad Pro's zullen naar verwachting de Bionic A14X hebben, in plaats van de A13X. Het is mogelijk dat Apple zijn iPad en telefoonchipsets vanaf nu in tandem wil blijven ontwikkelen. Als we vervolgens nieuws horen over de A14X, dan is de kans klein dat de A13X überhaupt zal bestaan.

Kortom, dit alles betekent dat de iPhone 12 en de volgende iPad Pro's enorm krachtige apparaten zullen zijn.

We hebben al gehoord dat Apple werkt aan een 5G iPad Pro en we verwachten dat dit de volgende Pro zal zijn, aangezien de iPhone 12 naar verwachting ook 5G zal ondersteunen.

Waar we minder zeker van zijn, is een releasedatum. Hoewel het lek in de China Times suggereert dat de chipsets dit jaar nog in productie zullen gaan, is het niet duidelijk of we een nieuwe iPad Pro kunnen zien in 2020. Apple kan er namelijk voor kiezen om de 5G iPad Pro en 5G iPhones op verschillende momenten te lanceren.