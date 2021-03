AMD RX 6700 XT: gelekte game benchmark toont veelbelovende GPU

Er is net een reeks nieuwe benchmarks gelekt van de aanstormende Radeon RX 6700 XT grafische kaart van AMD. In deze testen worden de prestaties van de nieuwe GPU in een game vergeleken met die van de RX 5700 XT.

Deze testen zijn online gedeeld door Tum_Apisak, een bekende Twitter-leaker. Zoals gewoonlijk moeten we dit soort gelekte benchmark-resultaten met een korreltje zout nemen. Als deze resultaten echter kloppen, dan tonen ze hoe de 6700 XT zich verhoudt ten opzichte van de 5700 XT bij het spelen van Ashes of Singularity.

AotSCrazy_1080pRX 6700 XT - 9300RX 5700 XT - 7400Crazy_1440pRX 6700 XT - 8800RX 5700 XT - 6600Crazy_4KRX 6700 XT - 7600RX 5700 XT - 5600https://t.co/Z3d0xg67S3 pic.twitter.com/YuJodTdBh5March 13, 2021 See more

Ashes of Singularity is niet bepaald het beste spel om deze benchmarks mee te testen. Beide grafische kaarten zijn echter met dezelfde PC getest, dus theoretisch gezien is het speelveld gelijk.

Zoals VideoCards stelt in een bericht werd het drie keer getest, telkens tegen verschillende resoluties: 1080p, 1440p en 4K. Bij Full HD was de Radeon RX 6700 XT 26 procent sneller (met een score van 9.300). Bij 1440p was de RX 6700 33 procent sneller (tegen een score van 8.800). Op 4K was de RX 6700 XT 35 procent sneller (wat een score gaf van 7.600).

Veelbelovend

De nieuwe GPU was gemiddeld 32 procent sneller dan de 5700 XT over deze drie testen heen. Dit is ook alvorens de grafische driver wordt bijgesteld en afgewerkt voor de lancering van de kaart. In het kort is het veelbelovend voor de prestaties van deze GPU. De scores zijn alvast beter dan de recent geleakte resultaten van Geekbench waarin de RX 6700 XT moest onderdoen voor de RTX 3060 Ti van Nvidia op vlak van middenklasse GPU's.

De RX 6700 XT GPU van AMD verschijnt deze week op 18 maart. Net zoals bij alle andere nieuwe GPU's wordt het vechten om er eentje te kunnen bemachtigen zodra ze in de winkelrekken verschijnen (scalpers zullen waarschijnlijk hun best doen om er munt uit te slaan).

AMD probeert blijkbaar wel stappen te zetten om ervoor te zorgen dat de voorraad van de 6700 XT beter is dan die van eerdere lanceringen. Als we echter van geruchten mogen uitgaan, dan wordt de beschikbaarheid nog steeds een probleem (dit kan wel verschillen van regio tot regio).