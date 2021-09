AMD RX 6600-leak toont releasedatum en prijskaartje

AMD staat op het punt om de RX 6600 GPU te lanceren. Deze zou de standaard-versie zijn van de recente RX 600 XT, en goedkoper uitvallen.

Dat stelt techsite VideoCardz in een bericht. Zij merkten op dat PC Diga, een Portugese handelaar, kort een Sapphire Radeon RX 6600 Pulse beschikbaar had voor pre-order (met modelnummer 11310-01-20G). Op 8GB aan GDDR6-geheugen aan boord van de kaart na werden er geen specs gedeeld.

De productvermelding werd inmiddels offline gehaald, maar VideoCardz sloeg erin om enkele screenshots te maken. Daarin kunnen we zien dat de Sapphire RX 6600 een prijskaartje kreeg van 590 euro. Dit kan slechts een tijdelijke prijs zijn, dus neem het zeker met een korreltje zout.

De GPU zou tevens vandaag beschikbaar zijn, wat ook niet klopt. Volgens bronnen van VideoCardz zou de releasedatum van de RX 6600 op 13 oktober vallen. Ook hier vragen we voor de nodige scepsis. Als dit echter klopt, dan zullen we niet lang meer moeten wachten op de nieuwe GPU.

De Sapphire Pulse-versie van de Radeon RX 6600 wordt ook in enkele afbeeldingen getoond. Het is een compacte kaart met twee ventilatoren die zo te zien wat kleiner uitvalt dan het 6600 XT-model van de Pulse.

Analyse: de prijs is belangrijk

Als we de geruchtenmolen mogen geloven, dan komt de standaard RX 6600 met 1.792 stroomprocessoren. bij de 6600 XT waren dit er 2.048, en dat lijkt het grootste verschil tussen de twee kaarten. De 6600 komt met 8GB GDDR6 VRAM, zoals boven reeds vermeld.

Het belangrijkste bij de RX 6600 is de prijs. Het is nog onduidelijk in welk segment AMD de grafische kaart juist zal plaatsen. Het prijskaartje van de Portugese handelaar lijkt alvast niet correct. 590 euro lijkt zeer prijzig, omdat de 6600 XT in Europa voor sommige modellen minder kost. Bovendien is de Pulse ook niet de meest high-end grafische kaart van Sapphire.

De 6600 XT verscheen bij ons met een adviesprijs van 389 euro. We zouden dus verwachten dat de 6600 aanzienlijk lager geprijsd staat. Derde-partij fabrikanten kunnen echter hun eigen prijzen bepalen voor hun producten, dus alles is mogelijk.

We hopen alvast dat de prijs hier niet klopt en geen voorbode is van een nieuwe prijsstijging voor grafische kaarten. We kijken alvast uit naar 13 oktober voor meer informatie.

Via Tom’s Hardware