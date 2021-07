AMD kondigt Radeon RX 6600 XT aan

We hebben er even op moeten wachten, maar AMD heeft eindelijk de AMD Radeon RX 6600 XT aangekondigd, de rivaal voor de Nvidia GeForce RTX 3060.

Ook al wordt deze grafische kaart van AMD een directe concurrent, hij valt wel iets duurder uit. De adviesprijs bedraagt 379 dollar (omgerekend 320 euro, maar dit kan sterk afwijken), wat hoger ligt dan de 329 dollar van de RTX 3060. De kans dat je momenteel een grafische kaart tegen deze prijs zal vinden, is door de chiptekorten echter enorm klein.

AMD hoopt dit hogere prijskaartje te kunnen rechtvaardigen met een GPU die beter presteert op vlak van rasterisatie. Het bedrijf beweert dat de gebruikers van deze grafische kaarten voornamelijk esports-games zullen spelen die niet echt gebruikmaken van de nieuwste ray-tracing-technologie.

De AMD Radeon RX 6600 XT komt met 32 RDNA 2 Compute-units, een 32MB cache, 8GB GDDR6 VRAM en een 2.359MHz Game Clock, wat de hoogste kloksnelheid is in de RDNA 2-reeks.

De GPU is vanaf 11 augustus te koop. Er zal geen referentieversie van de grafische kaart te koop zijn van AMD zelf, maar je zal deze wel bij alle gebruikelijke aanbieders kunnen terugvinden.

Wie is het publiek?

AMD verkoopt de Radeon RX 6600 XT als een grafische kaart voor "epische 1080p gaming" en haalde enkele zware AAA PC-games aan waar het de beste prestaties in zou neerzetten.

Het bedrijf beweert dat de RX 6600 XT bijvoorbeeld sneller is bij Cyberpunk 2077 dan de RTX 3060. In andere games stelt het 15 procent beter te presteren dan zijn concurrent, maar we vragen ons af of dat genoeg is om het prijskaartje te rechtvaardigen.

Zelfs bij 1440p zou de AMD Radeon RX 6600 XT op snelheid moeten komen, en dat dankzij FidelityFX Super Resolution, AMD's antwoord op DLSS van Nvidia. Omdat de meeste gamers echter nog met een 1080p monitor werken, zo blijkt uit de laatste Steam Hardware Survey, zou de Radeon RX 6600 XT een goede keuze moeten zijn als je de nieuwste games wilt draaien, zeker als je geen ray-tracing nodig hebt.

Bij de onthulling van de grafische kaart sprak AMD niet veel over de ray-tracing-prestaties. Ook al is het een RDNA 2 kaart die de tech ondersteunt, toch moet je er waarschijnlijk niet veel van verwachten. De ray-tracing van de Radeon RX 6700 XT was ook al een beetje ondermaats. Als je echter games speelt die geen ray-tracing ondersteunen, wat nog altijd het leeuwendeel van de games beslaat, dan zal je niet veel missen.

Alvorens we iets van aanbeveling doen over de kaart zullen we ze eerst zelf moeten uittesten. Zoals steeds moet je de beweringen van AMD zelf ook met een korreltje zout nemen. Los daarvan lijkt het wel een interessante grafische kaart. Nu AMD en Nvidia beide hun middenklasse 1080p GPU's hebben gelost, hopen we dat ze ook in het low-end segment enkele grafische kaarten zullen vrijgeven.