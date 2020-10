AMD Big Navi blijkt misschien geen grote bedreiging voor Nvidia RTX 3080

AMD heeft recent zijn nieuwe Ryzen 5000 processoren getoond die gebruik maken van de Zen 3-architectuur van het bedrijf, maar het gaf ons ook een voorproefje van de aankomende RDNA 2-reeks grafische kaarten, inclusief het vlaggenschip 'Big Navi' en het ziet er vrij indrukwekkend uit.

Een van de grote thema's van de lancering van de Ryzen 5000 van AMD was hoe goed deze processoren zijn voor gaming, en om dat te bewijzen heeft AMD de benchmark-resultaten van zijn high-en 12-core Ryzen 9 5900x processor, gepaard met een RDNA 2 grafische kaart, laten zien.

We weten niet welke AMD Radeon RX 6000-reeks grafische kaart gebruikt werd in de benchmark-testen, maar we denk dat het de 'Big Navi'-GPU is. Waarom? Om te beginnen toonde de CEO van AMD Lisa Su op het podium een RX 6000-reeks GPU, en kondigde aan dat "we het nu liefdevol de 'Big Navi' noemen, dankzij de velen onder jullie die hem deze naam hebben gegeven. Het is prachtig, en veruit de meest krachtige gaming GPU die we ooit hebben gebouwd."

Dus, na het benoemen van de Big Navi zou het gek zijn als AMD een minderwaardige grafische kaart zou gebruiken. Ook, aangezien AMD de kaart koppelde aan een van zijn high-end CPU's, zou het vreemd lijken als het bedrijf een mid-range kaart gebruikt, aangezien ze waarschijnlijk de beste resultaten zouden willen tonen.

(Image credit: AMD)

4K krachtpatser

Volgens de benchmarks die AMD heeft getoond, ziet het ernaar uit dat de Radeo RX 6000-reeks GPU en Ryzen 9 5900X-combo enkele van de meest grafisch veeleisende PC-games op de hoogste grafische instellingen bij 4K-resolutie (3.840 x 2.160) aankan.

Dus, Borderlands 3 op 'Badass Quality' haalt 61 frames per seconde (fps). Call of Duty: Modern Warfare op Ultra Quality haalt 88 fps, en Gears 5 scoort 73 fps, ook op Ultra Quality.

Als je van plan bent om te gamen met een 4K-monitor of TV, dan lijken de GPU's van de Radeon RX 6000- reeks van AMD goede keuzes, maar we weten nog niet exact wat de specificaties en details van de prijs zijn - wat vrij belangrijk is. Hopelijk horen we meer op 28 oktober, aangezien AMD dan een ander evenement houdt om de GPU's in al hun glorie te tonen.

Ondertussen heeft Tom's Hardware deze resultaten tegenover benchmarks van de Nvidia-kaarten geplaatst om een idee te krijgen van hoe de GPU van AMD zich vergelijkt op 4K. Zoals de website aantoont, gebruikt hun test-opstelling een Intel Core i9-9900K processor, dus deze zullen niet volledig hetzelfde zijn, maar de benchmarks hangen voor het grootste deel af van de GPU, dus het geeft ons toch een goed beeld.

Volgens de testen van Tom's Hardware haalt de Big Navi van AMD ongeveer dezelfde resultaten van de Nvidia RTX 3080 in Borderlands 3 tegen 4K in de 'Badass Quality'-instellingen. Het blijkt wel, misschien onverwacht, dat het niet op kan tegen de beestige RTX 3090, die een grote 69,1 fps scoorde (versus de Big Navi 61 fps).

Echter, bij Gears 5 tegen 4K, heeft de Big Navi GPU moeite om de RTX 3080 bij te blijven, die 79.6 fps scoorde, in vergelijking met de AMD-score van 73 fps. Ook hier loopt de RTX 3090 ver voorop met 87 fps.

Dus, het ziet ernaar uit dat het GPU-vlaggenschip van AMD ongeveer gelijk zal zijn aan de RTX 3080 van Nvidia. Wil dit zeggen dat de droom van AMD om een GPU te hebben die Nvidia van de troon stoot voorbij is? Niet echt, aangezien er een boel dingen zijn die je in je achterhoofd moet houden.

Zoals we eerder zeiden, is het geen directe vergelijking. Een meer eerlijke test zou bestaan uit het uitproberen van alle GPU's met exact dezelfde hardware - en dat is iets dat we gaan doen als we de AMD Radeon RX 6000-reeks GPU's in onze handen krijgen voor een review.

Ten tweede weten we niet welke GPU van RX 6000 werd gebruikt. Het zou wel eens hun meest sterke GPU kunnen zijn, maar er is altijd een kans dat AMD een nog sterkere GPU achter de hand houdt als een verrassing.

Zoals Dr. Su ook aanhaalt "hebben we nog enkele weken tot de lancering en het team is hard bezig om alles af te stemmen", wat suggereert dat we nog betere resultaten te zien gaan krijgen met het laatste product.

Als laatste moeten we ook nog even vermelden dat we niets weten van de prijs. Als deze GPU significant goedkoper is dan de RTX 3080, en een gelijkaardige prestatie aanbiedt, dan kan dit al veel veranderen. In het verleden heeft AMD zich qua prijzen al wel eens lager gezet dan zijn concurrenten.

Wat er ook gebeurt, het zijn hoe dan ook interessante tijden om een PC-gamer te zijn.