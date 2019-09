Amazon Echo Buds officieel: hét antwoord op Apple's AirPods?

Amazon heeft haar eerste uitstapje gemaakt naar de wereld van echt draadloze audio. De Amazon Echo Buds zijn officieel gelanceerd in de jaarlijkse hardware event van het e-commercebedrijf.

De nieuwe draadloze dopjes kunnen een bedreiging vormen voor Apple. De concurrent van Amazon biedt al enkele jaren met veel succes haar AirPods aan, waarmee het bedrijf ook koploper is in de wereld van draadloze oortjes.

Afgaande op geruchten hadden we verwacht dat er biometrische sensoren aanwezig zouden zijn in de Echo Buds, maar het ziet ernaar uit dat Amazon zich voornamelijk gefocust heeft op audiokwaliteit in plaats van een fitnessapparaatje: elke Amazon Echo Bud 'twee premium, gebalanceerde armature drivers, geïnspireerd door het materiaal waar professionele musici mee werken', zo meldt Amazon.

Noise cancelling van Bose

De Amazon Echo Buds komen ook met noise cancelling-technologie aan boord. Deze tech is gemaakt door Bose, om specifiek te zijn heet het 'Active Noise Reduction technology', maar heel lekker bekt dat ook weer niet.

De noise cancelling-technologie is optioneel, waarmee we bedoelen dat je het ook kunt uitzetten, mocht je omgevingsgeluiden nog enigszins willen horen. Tik twee keer op een Bud om de modus aan of uit te zetten.

Houd de Amazon Echo Bud ingedrukt om toegang te krijgen tot je persoonlijke assistent. We gebruiken expres niet het woord Alexa, de naam van Amazons eigen assistent, want de oortjes zijn ook compatibel met Google Assistent en Apple's Siri. Een interessante move van Amazon.

Net als de Apple AirPods zijn de Amazon Echo Buds in staat om je vijf uur lang bij te staan op één volledige cyclus. In het meegeleverde opberdoosje kan 20 uur aan batterijduur opgeslagen worden om de oortjes mee op te laden.

De Amazon Echo Buds zijn in de VS iets goedkoper dan de AirPods, met een vanafprijs van 129,99 dollar. Wat de prijs in Europa gaat worden en wanneer de oortjes hier verkrijgbaar zullen zijn, durven we op dit moment nog niet te zeggen.