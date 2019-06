Wat is Amazon Prime Day en kunnen België & Nederland er ook aan meedoen?

Neem je agenda er even bij en duid meteen 15 en 16 juli aan als de belangrijkste twee dagen van de maand. Als die data geen belletje doen rinkelen, lees dan zeker verder, want dit is geen belletje dat je wil missen. Op die dagen vindt namelijk Amazon Prime Day plaats, een dag waarop ecommercegigant Amazon een koopjesfestijn op poten zet ter grootte van Black Friday. Een Belgische variant van Amazon ontbreekt en in Nederland zie je alleen e-readers en e-books op de webshop, maar ook hier kan je probleemloos deelnemen aan deze knallende aanbiedingen op allerlei producten.

Bron afbeelding: Amazon (Image credit: amazon)

Amazon Prime Day in België en Nederland: wat is het?

Zoals we hierboven al aanhaalden, is Amazon Prime Day een waar koopjesfestijn op de webshop van Amazon. De voorbije jaren ging het steeds om een enkele dag, maar dit jaar gooit Amazon er een extra dagje bij en kan je gedurende 48 uur genieten van hoge kortingen op alles wat je je maar kan bedenken. Er kunnen namelijk kortingen verschijnen op welk product dat Amazon aanbiedt, zowel op producten van Amazon zelf als producten van retailers. Het kan gaan van elektronica - daar kijken wij vooral naar uit - tot gereedschap en keukengerei.

Die kortingen zijn vervolgens alleen voor shoppers die over een Amazon Prime-abonnement beschikken. Dit abonnement geeft je enkele logistieke voordelen, maar bijvoorbeeld ook toegang tot de streamingservices van Amazon. Als je nog geen abonnement zou hebben, is het zeker de moeite waard om alleen voor de Prime Day een abonnement af te sluiten voor 5,99 euro per maand.

Belangrijk: mensen die nog nooit een Prime-abonnement hebben afgesloten, kunnen gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen, waarmee je ook kan meegenieten van de kortingen.

Bron afbeelding: Amazon (Image credit: amazon)

Hoe geniet ik in België en Nederland van de Amazon Prime Day kortingen?

Om mee te genieten van de kortingen moet je niets meer doen een Amazon Prime-abonnement hebben en weten waar (en wanneer) je overal op koopjesjacht kan gaan. De "wanneer" is hier belangrijker dan je denkt want de Prime Day begint op 15 juli om middernacht, maar aangezien middernacht niet overal op hetzelfde moment valt, hebben wij dit even voor je omgerekend. In Pacifische tijd begint Prime Day om klokslag middernacht, maar bij ons komt dit overeen met 8 uur 's morgens. Ga dus niet om vijf minuten voor middernacht klaarzitten voor je computer, want dan zit je nog zo'n acht uur te staren naar een kortingsloze website.

Wat betreft België is er geen .be-versie van de website, maar dat is gelukkig geen probleem. Ook als je als Nederlander graag liever verder kijkt dan de e-readers en e-books van Amazon, is dat absoluut geen probleem. Je kan namelijk eenvoudig gaan shoppen bij een van onze buurlanden waar Amazon wel mooi uitgebouwd is. We raden je aan om een kijkje te nemen op de Duitse versie of Franse versie van Amazon. Met name de Duitse versie, aangezien je daar de taal op Nederlands kunt instellen (en Frans is ook niet onze sterkste kant). Producten die je daar ziet staan, kunnen namelijk snel geleverd worden en uit eigen ervaring weten we ook dat ze altijd veilig en wel aankomen.

Wat moet ik nog meer weten?

Eigenlijk weet je nu alles wat er te weten valt. Amazon Prime-abonnement afsluiten (of de proefperiode gebruiken), naar Amazon Duitsland surfen tussen 8 uur 's morgens op 15 juli en 8 uur 's morgens op 17 juli en shoppen maar! Op voorhand kunnen we natuurlijk niet voorspellen waar de kortingen gaan zitten, maar de koopgidsen hieronder kunnen je alvast een paar ideetjes geven voor je koopjesjacht.

