Amazon en Google luisteren privégesprekken af

Het is allemaal wel leuk en aardig zo'n Google Assistant die je van alles en nog wat kunt vragen, maar daar betaal je dan wel een prijs voor. En dan hebben we het niet over het prijskaartje wat er aan het apparaat hangt, nee we hebben het over het inleveren van je privacy.

Een Belgische medewerker van Google heeft aan VTR verklaard dat Google Assistant privégesprekken opneemt en de medewerkers van Google dit afluisteren. En dat zegt Google er niet bij als je het apparaat aanschaft. Inmiddels hebben miljoenen huishoudens een slimme luidspreker in huis staan.

Reden voor het afluisteren is volgens Google om het functioneren van de spraakassistent te verbeteren, zo wordt er ook niet met alle gesprekken meegeluisterd.

"Om de spraaktechnologie te verbeteren maken we kleine transcripties van een klein aantal audiofragmenten. Het zou gaan om 1 op de 500 gesprekken met Google-apparaten. Die fragmenten zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie, dus de medewerkers weten niet wie ze horen praten." Zo laat Google in een verklaring weten.

Een beetje vreemd is dan wel dat de medewerker, die het nieuws naar buiten heeft gebracht, zegt dat hij dagelijks moet luisteren naar fragmenten uit privégesprekken. Hij deelde 1000 audiofragmenten met VTR en daar bleken wel hele persoonlijke gesprekken tussen te zitten, zo persoonlijk dat hij er zelfs een adres uit kon halen.

Amazon Alexa deelt ook geluidsfragmenten

In april kwamen de geruchten al op gang dat Amazon medewerkers opnames beluisteren van Amazon Echo speakers, waarin gebruikers gesprekken hebben met Alexa. En net als bij Google Assistant werd er verteld dat dit puur en alleen bedoeld is om de spraakherkenning te verbeteren. Maar uit ervaring blijkt dat gebruikers van een slimme luidspreker, niet duidelijk worden geïnformeerd over wat er precies gebeurt met de geluidsopnames.

Nu is bekendgemaakt door Cnet dat deze opnames bewaard worden door het bedrijf en zelfs in sommige gevallen worden gedeeld met derden.



Brian Huseman, woordvoerder van Amazon laat weten dat het bedrijf geluidsopnames en transcripties van Alexa-gesprekken voor onbepaalde tijd bewaard. Ze verwijderen de opnames alleen als de klant ervoor kiest om ze te wissen.

Maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor bestellingen die je doet, zelfs als je als gebruiker de opname verwijdert blijft dit alsnog bewaard. Volgens Cnet is er een lijst met bijna alle aankopen die je ooit hebt gedaan met Alexa. Huseman reageert hierop door te zeggen dat het juist bedoeld is als handigheidje. Als je de volgende keer hetzelfde wil bestellen, dan hoef je er niet opnieuw naar te zoeken.

Huiselijk geweld

Voor sommigen is dit geen schokkend nieuws, onze privacy komt nou eenmaal in het geding door technologie. Echt anoniem blijven gaat bijna niet meer, althans als je gebruik wilt maken van slimme luidsprekers en als je actief bent op social media. En als je het gemak wil, dan moet je er wat voor inleveren.

Al gaat dat wel heel ver als het op privésituaties aankomt. Zo lieten werknemers van Bloomberg weten dat zij via de spraakassistent Alexa seksueel misbruik hebben gehoord. Toen ze dit aangaven bij hun leidinggevende werd hun verteld dat ze zich niet met de inhoud van de gesprekken moesten bemoeien.

Onderzoek

Volgens een advocaat is de manier waarop Google dit doet wettelijk niet toegestaan. En het in kleine lettertjes zetten is niet voldoende om je klanten te informeren over de invloed dat het apparaat heeft op hun privacy.

Philippe de Backer, Vlaamse minister voor Privacy, wil dat er een onderzoek komt naar de 'afluisterpraktijken' van Google.