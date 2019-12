Opgelet AirPods: OnePlus zou werken aan eigen volledig draadloze oortjes

De bekende AirPods van Apple kunnen er nog een rivaal bij krijgen. Er zou namelijk een volledig draadloze versie van de OnePlus Bullets oortjes onderweg zijn.

Volgens een tweet van Max J. (die vooral bekend is door zijn accurate Samsung-leaks), ontwikkelt het Chinese bedrijf zijn eigen volledig draadloze oortjes die voor heel wat concurrentie kunnen zorgen.

De tweet bevat een foto die lijkt op een marketingbeeld van de nieuwe oortjes, waarop staat "luister zonder kabels in je weg" met daaromheen de woorden "relax", "workout", "bel", en "leer".

OnePlus heeft nog niets bevestigd over het beeld en heeft ook nog geen reactie gegeven over toekomstige plannen voor volledig draadloze oortjes.

OnePlus Bullets, maar dan volledig draadloos

Het zou geen enorm grote verbazing zijn dat OnePlus werkt aan een setje volledig draadloze oortjes. Het bedrijf is vooral gekend door zijn smartphones, maar met de lancering van de OnePlus Bullets Wireless in 2018 en hun opvolger eerder dit jaar heeft het zijn naam ook neergezet in de audiowereld.

Als we een volledig draadloze versie van de OnePlus Bullets Wireless 2 zouden zien in de nabije toekomst, kan dit voor wat opschudding zorgen in de markt van draadloze oortjes. Het Chinese merk staat dan ook bekend om zijn scherpe, competitieve prijzen.

Het valt nog af te wachten of OnePlus ook actieve noise-cancelling zal voorzien, zoals bij de nieuwe AirPods Pro of de Sony WF-1000XM3. Scherp geprijsde volledig draadloze oortjes met noise-cancelling zouden weliswaar sterke concurrentie kunnen vormen voor grote namen zoals Sony, Apple en Samsung.