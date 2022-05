Advertenties op Netflix komen sneller dan verwacht

Netflix brengt waarschijnlijk een abonnementsniveau met reclame uit tegen het einde van 2022. Dit werd enkele dagen terug onthuld (9 mei).

De New York Times meldt dat leidinggevenden binnen Netflix hun medewerkers hebben verteld dat ze een nieuw, goedkoper abonnement te kunnen aanbieden. Deze bevat advertenties en zou tegen het einde van dit jaar worden uitgebracht. Dit is veel eerder dan eerder werd bericht.

Het is allemaal behoorlijk snel gegaan voor Netflix. Begin maart zei CFO Spencer Neumann nog dat hij ''nooit 'nooit' kon zeggen'' toen er werd gevraagd wat hij vond van advertenties op Netflix. Hij verklaarde daarna zelfs dat die stap ''momenteel niet bij de plannen zit.''

Op 20 april werd tijdens een gesprek over de inkomsten onthuld door Netflix-CEO Reed Hastings dat de streamingdienst ''best wel open staat'' voor de mogelijkheid om een abonnementsniveau toe te voegen met advertenties.

Dit gebeurde nadat hij al eerder werd geciteerd. Toen zei Hastings dat een abonnementsniveau gesteund door advertenties iets is dat Netflix ''in het volgende jaar of het jaar daarop kan uitvogelen.''

''Best wel open staan'' lijkt nu veranderd te zijn naar ''gaat gebeuren'' en Neumann's ''momenteel niet'' is nog maar enkele maanden geldig.

Het nieuws komt tegelijkertijd met de onthulling dat Netflix streng gaat handhaven op het gebied van wachtwoorden delen.

Het bedrijf maakt de stappen om de omzet op te krikken. Eind april kwam het bericht dat Netflix 200.000 abonnees heeft verloren sinds begin 2022. Dit resulteerde vervolgens in een daling van 50 miljard in de aandelenkoers.

Ook annuleerde Netflix een aantal series, waaronder een met Prince Harry en Meghan Markle. De streamingdienst koos er ook voor om Tudum te sluiten: een platform dat zich richtte op streamingnieuws, vernieuwingen en exclusieve updates.

Het toevoegen van een goedkoper abonnementsniveau met advertentie is niet revolutionair. Videoland en HBO Max bieden dit al reeds aan. Disney Plus voegt de mogelijkheid later dit jaar toe.

Analyse: is er paniek bij Netflix?

Er is wat paniek binnen Netflix, dat kunnen we wel stellen. Netflix is snel van gedachten veranderd, en met de combinatie van het streng optreden tegen het delen van accounts lijkt het erop dat het bedrijf worstelt.

Een betaalbare optie toevoegen voor abonnees is niet verkeerd en het is zelfs onze voorkeur om dit te bieden in plaats van het ontslaan van medewerkers en series te annuleren.

Het lijkt allemaal simpelweg zo snel te gaan voor Netflix. Elke dag lijkt wel nieuwe drama te brengen (intern dan, niet een gewaagd stukje programmering) en een aankondiging als deze is verre van behulpzaam.

Een rustigere periode met wat vernieuwingen van series zou helpen. We wachten het af.