Samsung Galaxy Watch 4 krijgt grote gratis update: dit is er nieuw

De Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic krijgen flinke upgrades nu Samsung de nieuwe One UI 5 patch uitrolt. Vorige week kreeg de Galaxy Watch 5 deze update al en het is fijn om te zien dat de volledige update naar de Samsung Galaxy 4 komt. Er zijn meer dan 20 nieuwe functies en de changelogs voor beide apparaten zijn te vinden op de officiële website van Samsung.

Omdat er veel te ontdekken valt, richten we ons op de meest opvallende veranderingen. Zo zal de slaapcoach in de Samsung Health-app nu gedetailleerdere data geven. De extra informatie maakt het volgens Samsung makkelijker om inzicht te krijgen in je persoonlijke slaapgewoonten. Je krijgt zelfs aanbevelingen op je horloge in plaats van op je telefoon.

Daarnaast kunnen mensen hun eigen work-out samenstellen op hun smartwatch als de standaardopties niet voldoende zijn. De Galaxy Watch 4 zal bovendien je hartactiviteiten bijhouden tijdens het joggen om je trainingsintensiteit te beheren.

Nieuwe features

Naast nieuwe gezondheidsfuncties, zijn er enkele kleinere features die de gebruiksvriendelijkheid van de Galaxy Watch 4 verbeteren.

Universele gebaren worden toegevoegd, waardoor gebruikers hun smartwatch kunnen bedienen zonder het scherm aan te hoeven raken. In de toekomst kun je "verschillende acties toewijzen" aan specifieke handbewegingen, zoals het schudden van je pols of het maken van een vuist. Verder is er een nieuw menu met batterij-instellingen toegevoegd waarmee je de batterijduur van andere aangesloten apparaten kunt controleren.

De bediening van de gekoppelde telefoon is daarnaast verbeterd zodat mensen foto's kunnen maken via de smartwatch. Samsung zegt dat er een camera-icoontje verschijnt onderaan je wijzerplaat en als je erop tikt, krijg je toegang tot de camera van je smartphone. Deze functie is echter exclusief voor de Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5. Ze moeten daarvoor ook in de Flex- of Tent-modus staan.

Andere opvallende functies zijn offline kaarten en de mogelijkheid om je horloge aan een andere telefoon te koppelen zonder dat je een reset hoeft uit te voeren. Je verzameling wijzerplaten en apps blijft dan hetzelfde.

Online wordt gezegd dat de update momenteel onderweg is naar Galaxy Watch 4-gebruikers in de Verenigde Staten. Toen we met Samsung spraken tijdens de lancering van de nieuwe Galaxy Watch 6, zeiden ze dat bijna alle nieuwe features via een software-update naar de Galaxy Watch 4 en Watch 5 zullen komen. We verwachten daarom dat de update binnenkort ook naar Europa komt.