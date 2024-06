Op deze dag wordt de Samsung Galaxy Watch FE gelanceerd

We hebben de laatste tijd verschillende geruchten en leaks gezien rond de zogenaamde Samsung Galaxy Watch FE. Dit instapmodel werd aanvankelijk verwacht op het Galaxy Unpacked-event (vermoedelijk op 10 juli), maar het lijkt erop dat hij een losse lancering vóór het evenement zal krijgen.

Volgens bekende leaker @MysteryLupin wordt de Galaxy Watch FE op maandag 24 juni gelanceerd. Dat komt overeen met berichten van een paar dagen geleden die suggereerden dat het horloge deel zou uitmaken van een promotie bij Samsung later deze maand.

Galaxy Watch FE will release June 24thJune 7, 2024

Het is misschien geen verrassing dat Samsung een van zijn aankomende toestellen los van Unpacked wil lanceren. Op het evenement in juli worden naar verwachting de Samsung Galaxy Z Fold 6 en de Samsung Galaxy Z Flip 6 onthuld. Voeg daar een onthulling van de Samsung Galaxy Ring aan toe, evenals de Samsung Galaxy Watch 7 en misschien de Samsung Galaxy Watch Ultra, en er blijft niet veel tijd over om over iets anders te praten.

Dit weten we al

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Als we de geruchten tot nu toe mogen geloven, wordt de Galaxy Watch FE een betaalbaarder alternatief voor de Galaxy Watch 7 met dezelfde Fan Edition-branding als hun telefoons. De prijzen zouden tussen 199 en 219 euro liggen. Daarmee zou het nieuwe horloge qua prijs iets boven de Samsung Galaxy Watch 4 uitkomen. Dit horloge werd oorspronkelijk in 2021 gelanceerd, is nog steeds te koop en vind je nu vanaf ongeveer 150 euro.

De Galaxy Watch FE zal vermoedelijk veel overeenkomsten hebben met de Galaxy Watch 4. Uitgelekte specs komen namelijk erg overeen met de Galaxy Watch 4, hoewel het scherm van het nieuwe model iets kleiner zou kunnen zijn. Er wordt momenteel gesproken over afmetingen van 1,2 inch tegenover 1,4 inch. We weten echter niet of er meerdere formaten zullen zijn, wat wel het geval is bij de Galaxy Watch 4.