Garmin Forerunner-horloges krijgen grote update: dit zijn de vijf belangrijkste nieuwigheden

Als je een Garmin Forerunner hebt, heb je al een van de beste Garmin-horloges om je pols. Nu wordt je smartwatch nog beter dankzij de nieuwste gratis update van Garmin. Het bedrijf kondigde aan dat de openbare bètaversie 19.09 vanaf nu wordt uitgerold en onderweg is naar deze Forerunner-horloges:

De nieuwe update volgt op de onverwachte software-update van Garmin in maart, waarbij de Herstelhartslagfunctie verbeterd werd. Garmin heeft verduidelijkt dat de nieuwste update alleen werkt met WiFi-compatibele apparaten die momenteel verbonden zijn met het internet, dus helaas worden de standaard Forerunner 255 en Forerunner 255s niet ondersteund.

Volgens Notebookcheck is dit de eerste update in Garmins volgende cyclus, dus we kunnen alleen maar meer spannende functies verwachten in de volgende reeks updates. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste functies in deze 19.09-update.

(Image credit: Future)

1. Jet Lag Advisor

Met software-update 19.09 wordt Garmins Jet Lag Advisor toegevoegd aan de Forerunner-smartwatches, zodat ze de fysieke gevolgen van lange vluchten kunnen bestrijden door je te laten weten hoeveel jetlag je kunt verwachten. De functie kan je advies geven over slaapbehoeften en je vlot terugleiden naar je trainingsroutines.

De jetlagtool is echter niet helemaal nieuw voor Garmin-smartwatches, want hij was vorig jaar al beschikbaar op duurdere Garmin-modellen, waaronder de Fenix 7, Enduro 2 en Epix. Nu is Garmin deze tool aan het uitbreiden naar andere modellen, waaronder een deel van de Forerunner-serie.

2. Verloren telefoon vinden

Als je een Forerunner-horloge hebt, kun je genieten van Garmins nieuwe Vind Mijn Telefoon-functie. Als je je telefoon verliest tijdens een workout, slaat je Forerunner automatisch de gps-locatie op waar je telefoon werd losgekoppeld en dan kun je Vind Mijn Telefoon gebruiken om hem via Bluetooth op te sporen. Je Forerunner-horloge zal dan een pad tonen zoals de Terug Naar Start-functie, die je helpt terugkeren naar het beginpunt van een afgelegde route.

3. Nauwkeurigere hartslagmetingen

(Image credit: Future)

Er is een reden waarom Garmin-horloges tot de beste activity trackers behoren, vooral als je een fervent hardloper bent. Garmins nieuwe software-update introduceert een functie waarmee je horloge automatisch kan bepalen van welke bron hij hartslaggegevens haalt. Als je bijvoorbeeld gaat sporten met een borstband, dan zal je Forerunner-horloge vanaf nu kunnen bepalen of hij de gegevens van zijn eigen ingebouwde sensor gebruikt of die van de borstband. Dit verbetert dus de nauwkeurigheid van je hartslagdata door slim gegevensbronnen te selecteren.

4. Garmin Messenger-app

De nieuwe software-update brengt ook extra connectiviteit naar je Forerunner-horloge. Met de toevoeging van de Garmin Messenger-app kun je eenvoudig communiceren met anderen tijdens het sporten door berichten rechtstreeks vanaf je Forerunner te versturen en ontvangen. Het werkt vermoedelijk via de Garmin Messenger-app op je telefoon, waarbij je meldingen krijgt en kunt reageren zoals bij elke andere berichten-app.

5. Bugfixes voor de UI

Garmin brengt niet alleen handige nieuwe tools naar de Forerunner-horloges, maar lost ook een aantal irritante bugs op die door gebruikers zijn gemeld. Een daarvan is het trillen bij inkomende oproepen dat blijft doorgaan nadat je een oproep op je horloge hebt geweigerd. De software-update zal ten slotte problemen met de muziekbediening (inclusief crashes) en inconsistenties in het ordenen van je activiteitenprofielen oplossen.