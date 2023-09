Fitbit Charge 6 misschien eindelijk onderweg en verbeteringen zien er aantrekkelijk uit

Op 4 oktober vindt er een Google-evenement plaats. Tijdens dit evenement zal het bedrijf meerdere nieuwe producten aankondigen. We weten eigenlijk al dat dit in ieder geval om de Google Pixel 8-toestellen en de Pixel Watch 2 gaat, maar we verwachten ook in ieder geval één nieuwe fitnesstracker van Fitbit.

Alle geruchten wijzen erop dat deze nieuwe Fitbit de langverwachte Fitbit Charge 6 zal zijn. De Fitbit Charge-productlijn symboliseert de beste (traditionele) Fitbit, Dit is namelijk de beste fitness tracker van het bedrijf in de vorm van een polsbandje. Hij kan je helpen bij het tracken van je hardloopsessies of fietstochten op een accurate wijze dankzij GPS en beschikt over een groot (voor een horloge in de vorm van een polsbandje) AMOLED-kleurendisplay.

De andere polsbandjes van Fitbit zijn de Inspire (zijn goedkoopste productlijn met een simpel display en zonder GPS) en de Luxe (zijn stijlvolle midrange model met verwisselbare bandjes). Verder wordt het aanbod nog aangevuld met de Fitbit Versa 4 en Fitbit Sense 2 die allebei meer als smartwatch kunnen worden gezien. We dachten inmiddels al een tijdje dat de Fitbit Charge 6 eraan zat te komen, maar nu heeft 9to5Google schijnbaar met bronnen gesproken die meer weten over de situatie en hebben gedeeld dat de Charge 6 tijdens Google's grote evenement in oktober zal verschijnen.

Deze bronnen hebben ook meerdere interessante geruchten gedeeld over de nieuwe features van de Charge 6. Ten eerste lijkt het erop dat de Charge 6 een fysieke knop krijgt. De Fitbit Charge 3 en 4 beschikten wel over een soort "knop", maar dat was gewoon een inkeping die haptische feedback leverde als je doe aanraakte. De Fitbit Charge 5 had helemaal geen knoppen meer en gebruikte alleen nog maar een touchscreen. Waarschijnlijk zal de fysieke knop er vergelijkbaar uitzien als de rechthoekige knop die je ook op de Sense 2 en Versa 4 kan vinden.

Qua software schijnt de Fitbit Charge 6 te beschikken over Google Maps, als een mooie toevoeging naast de bestaande GPS en YouTube Music. Het is natuurlijk vrij logisch dat het allemaal Google-apps zijn, aangezien Fitbit van Google is. Wij zijn in ieder geval erg geïnteresseerd in de vrijheid die dit kan bieden aan Fitbit-gebruikers, wanneer deze gebruikers bijvoorbeeld willen hardlopen zonder hun telefoon mee te nemen. Als deze geruchten kloppen, dan kan je namelijk via de tracker zelf naar je favoriete afspeellijsten luisteren en tegelijkertijd door Google Maps naar je bestemming worden geleid.

Staat Fitbit op uit de dood?

De 'haptische knop' op de Fitbit Charge 3. (Image credit: Future)

We willen al langer graag audionavigatie als optie krijgen op onder andere horloges van concurrenten zoals Garmin. Garmin geeft je wel de mogelijkheid om een route te creëren, maar helaas moet je per se de kaart op je horloge bekijken als je het idee hebt dat je misschien de verkeerde kant op gaat. Als audionavigatie wel beschikbaar is op de Fitbit Charge 6, met Google Maps als basis, dan wordt dit meteen een geweldige optie voor mensen die graag nieuwe routes willen creëren en verkennen zonder constant op een kaart te hoeven kijken.

We zijn het afgelopen jaar niet bepaald heel positief geweest ober Fitbit, mede door de teleurstellende lancering van de Versa 4 en Sense 2 en Google’s keuze om de 'Groups'- en 'Challenge'-features te schrappen. We hadden dus niet verwacht dat we snel weer enthousiast zouden worden over een nieuwe Fitbit, maar als deze geruchten accuraat zijn, kijken we toch weer uit naar de Fitbit Charge 6.

Helaas kan Google's recente datalekschandaal roet in het eten gooien. Het bedrijf wordt momenteel aangeklaagd door een Europese een non-profitorganisatie gefocust op privacy vanwege het verkeerd omgaan met vertrouwelijke gezondheidsdata. Hier zie je een interactieve tijdlijn van alle problematiek rondom de data van Google en Fitbit.