Fitbit Charge 6: alles wat we weten en wat we kunnen verwachten

Fitbit heeft vorig jaar zijn Sense-, Versa- en Inspire-productlijnen al een update gegeven, maar nu wordt het toch ook wel weer tijd voor een nieuwe Charge in de vorm van de Fitbit Charge 6.

Momenteel is de Fitbit Charge 5 nog steeds een van de beste Fitbit-modellen van het bedrijf. Hij biedt een perfecte balans tussen een slimme activity tracker en smartwatch-functionaliteit. We denken dat er dit jaar waarschijnlijk een nieuw model zal verschijnen, maar wat zal dit nieuwe model ons allemaal gaan bieden en wanneer zal deze precies verschijnen?

Er is online al wel wat informatie te vinden over de essentiële onderdelen van de Fitbit Charge 6. Voor de rest van de onderdelen en features zullen we onze technische kennis en een beetje gokwerk moeten gebruiken om te voorspellen wat deze activity tracker ons straks kan gaan bieden.

Fitbit Charge 6: In het kort

Wat is het? Fitbit's nieuwste activity tracker

Fitbit's nieuwste activity tracker Wanneer komt het uit? Waarschijnlijk deze zomer

Waarschijnlijk deze zomer Hoeveel zal het kosten? Nog niet bekend momenteel, maar waarschijnlijk rond 150 euro

(Image credit: Ida Blix)

Fitbit Charge 6: Verwachte releasedatum

De Fitbit Charge 5 werd in augustus 2021 uitgebracht. Die tracker is dus nog niet héél oud, maar deze werd zelf ook al minder dan 18 maanden na de release van de Fitbit Charge 4 (in april 2020) uitgebracht. Als we diezelfde periode tussen de apparaten aanhouden, dan zou de Fitbit Charge 6 inmiddels al uit moeten zijn, dus we verwachten in ieder geval dat hij later dit jaar nog zal worden gelanceerd.

Als je kijkt naar de releases van de Fitbit Versa 4 en Sense 2, dan zie je eigenlijk ook al dat Fitbit het oude releaseschema heeft weggegooid. Tussen de oudere Versa-modellen zat namelijk een jaar, maar de Fitbit Versa 4 en de Fitbit Sense 2 arriveerden pas twee jaar na de Fitbit Versa 3 en de Fitbit Sense.

Een vergelijkbare tussenperiode voor de Charge-modellen zou betekenen dat de Charge 6 ergens in augustus 2023 wordt gelanceerd.

Fitbit Charge 6: Design

De Charge 6 gaat er waarschijnlijk bijna precies hetzelfde uitzien als de Charge 5 volgens "een bron" die door 9to5Google werd geciteerd (opens in new tab) in september 2022.

Dat zou betekenen: een afgeronde glazen bovenkant en metalen randen om het OLED-scherm heen. We zouden erg tevreden zijn als de Charge 6 inderdaad hetzelfde design krijgt. De Charge 5 is een mooie activity tracker en ook de Charge 4 en Charge 3 hadden ongeveer dezelfde stijl.

Dit zou ook betekenen dat de Charge 6 qua design weer een beetje tussen een simpele activity tracker en een smartwatch in zal zitten. Dat is geen slecht design, want dat past ook wel bij de features van de Charge 6.

De Fitbit Charge 5-sensors. (Image credit: Ida Blix)

Fitbit Charge 6: Geen Wi-Fi, maar de rest is wel aanwezig

Een aankomend Fitbit-horloge, waarvan men gelooft dat het om de Charge 6 gaat, heeft inmiddels al het 'FCC'-proces doorlopen volgens NotebookCheck (opens in new tab). Alle gadgets die legaal worden verkocht in de VS verschijnen in de database van de 'Federal Communications Commission'. Daar wordt ook vastgelegd welke vormen van draadloze connectiviteit er op het apparaat worden gebruikt.

De documenten die zijn gevonden geven aan dat de Fitbit Charge 6 (als dat het juiste apparaat is) zal beschikken over NFC, GPS met 'GLONASS' en 'Bluetooth Low Energy', maar dus niet over Wi-Fi. Dit alles is precies wat we verwachten van de Charge 6, omdat de Charge 5 ook over deze vormen van draadloze connectiviteit beschikt.

Toch is er wel iets dat ons doet twijfelen over of deze documenten het wel over de Charge 6 hebben. Het apparaat in de FCC-database wordt “FB423” genoemd en die benaming stond ook al in de handleiding van de meest recente versie van de Fitbit Charge 5.

Het zou dus kunnen dat Fitbit eind vorig jaar, rond de tijd dat de Versa 4 en Sense 2 arriveerden, gewoon is gewisseld naar een iets andere samenstelling voor de Charge 5. De FB423 zou dus ook een Charge 5 kunnen zijn met net weer een andere selectie aan chips voor draadloze verbindingen. We verwachten echter nog steeds dat de Charge 6 dezelfde vormen van draadloze connectiviteit zal gebruiken als dit horloge.

Fitbit Charge 6: cEDA-sensor

De meest logische nieuwe feature voor de Fitbit Charge 6 is er een die voor het eerst werd geïntroduceerd op de Sense 2. De Sense 2 beschikt namelijk over de EDA-sensor van het bedrijf. Deze sensor kan een inschatting maken van de hoeveelheid zweet die je huid produceert en gebruikt die data om je een indicatie van je stressniveau te geven.

De Fitbit Sense en de Fitbit Charge 5 beschikken over EDA-technologie van de eerste generatie en daarbij moet je als gebruiker zelf ook echt de stresstracking activeren en met je hand de elektroden op het horloge aanraken. Als je vervolgens twee minuten wacht, dan krijg je van je Fitbit te horen hoe gestrest je bent. Dat is niet bepaald een natuurlijke interactie.

De Fitbit Sense 2 gebruikt echter een cEDA-sensor. Dat is een continue elektrodermale activiteitsensor, die ook op de achtergrond kan blijven werken. Deze neemt specifieke EDA-"momenten" op en vraagt je vervolgens of er een bepaalde emotie aan vastzat.

Het klinkt een beetje wazig, maar in ieder geval hoef je deze ED-functie zelf dus niet meer te activeren, zoals je op de Charge 5 wel moet. De cEDA-metingen lijken ons dus een logische toevoeging op de lijst van Charge 6-features.

Een vergelijking tussen de Charge 4 en Charge 5. De Charge 6 zal er waarschijnlijk erg vergelijkbaar uitzien. (Image credit: Fitbit / Future)

Fitbit Charge 6: Slimme features

Nog een logische toevoeging voor de Charge 6 is een upgrade voor contactloos betalen op de Charge-serie. Op de Charge 5 kan je gebruikmaken van Fitbit Pay, maar het zou fijn zijn als er ook ondersteuning wordt toegevoegd voor Google Pay, net als op de Sense 2 en Versa 4. Of dit veel voor jou veel uitmaakt hangt er een beetje vanaf of Fitbit Pay jouw bank ondersteunt (opens in new tab). Google Pay is hoe dan ook wel iets gebruikelijker, dus dat zou een fijne toevoeging zijn.

Google Pay op de nieuwste Fitbit-modellen zoals de Sense 2 is eigenlijk gewoon een versie van Google Wallet en niet echt Google Pay. Het verschil is niet heel groot, maar in de meest recente versie van Google Wallet kan je bijvoorbeeld ook digitale tickets, ID-kaarten en dat soort dingen opslaan in Google Wallet, naast alleen betalingsmethoden. Dat Fitbit over een betere versie van Google Pay beschikt, komt door het feit dat Google de eigenaar van Fitbit is.

Nu zullen we nog even wat dieper ingaan op een aantal features waarvan we denken dat ze iets minder waarschijnlijk zijn. We zouden bijvoorbeeld graag een vorm van muziekbediening krijgen op de Charge 6 die niet via het notificatiesysteem werkt.

Het zou fijn zijn om een soort micro-app te krijgen die als afstandsbediening werkt voor de muziek die je via je telefoon afspeelt of om de Spotify-mini-app weer terug te brengen, die sinds de Charge 5 niet meer beschikbaar is. Het zou nog mooier zijn als we een volledige lokale muziekspeler zouden krijgen, zoals op de Garmin Venu Sq 2 Music en de Huawei Watch GT 3.

Dit lijkt ons echter niet heel waarschijnlijk, behalve als ook de meer high-end apparaten van Fitbit een vergelijkbare upgrade krijgen. De Sense 2 en Versa 4 hebben namelijk ook geen enkele vorm van muziekbediening meer. Dit is erg jammer en daarom hebben we eerder ook al een opinie geschreven over hoe Fitbit ten dode is opgeschreven dankzij Google.

Het feit dat er nog een feature is die we graag willen zien, die wél op oudere Charge-modellen aanwezig was, geeft aan welke richting Fitbit's gadgets opgaan. We zouden namelijk graag de altimeter terug zien komen op de Charge 6. Deze was aanwezig op de Charge 4, maar verdween vervolgens van de Charge 5. Een altimeter wordt gebruikt om te bepalen hoe ver je omhoog gaat als je aan het wandelen of aan het hardlopen bent. Deze meting wordt meestal uitgedrukt in een aantal trappen dat je zogenaamd bent opgelopen. Het is een erg handige feature voor passieve activity tracking, waarbij je niet de GPS van de Charge 6 gebruikt om echt een actieve workout bij te houden.

Fitbit Charge 6: Apps van derden en toekomstige features?

Zal de Fitbit Charge 6 toegang krijgen tot apps van derden? Waarschijnlijk niet.

De Charge-horloges van Fitbit gebruiken hetzelfde soort besturingssysteem als de Inspire- en Luxe-horloges en dus niet dezelfde versie als de Sense 2 en Versa 4. Charge-modellen kunnen nog best veel doen, maar ze zijn niet ontworpen als volwaardige smartwatches.

Zelfs op de duurste modellen heeft Fitbit inmiddels ondersteuning voor apps van derden weggehaald, dus het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk dat de iets goedkopere Charge 6 ineens wel weer ondersteuning krijgt.

Recentelijk is er overigens wel interessant Fitbit-nieuws naar buiten gekomen. Het bedrijf heeft een eigen methode van bloeddrukmetingen gepatenteerd, waarbij de drager van het horloge tegen een scherm aandrukt dat de druk kan meten. Op die manier krijg je dus informatie over je bloeddruk zonder dat je, net als op de Huawei Watch D, een opblaasbaar bandje nodig hebt.

Zou dit ook kunnen verschijnen op de Fitbit Charge 6? We hebben zo onze twijfels, want de Charge 6 zou er dus ongeveer hetzelfde uit gaan zien als de Charge 5 en het lijkt ons niet dat deze technologie heel goed zou werken op zo'n klein scherm. We hebben inmiddels ook wel geleerd dat patentaanvragen niet altijd het beste hulpmiddel zijn bij het maken van voorspellingen over aankomende hardware.