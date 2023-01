Onze woonkamer (en bankrekening) zijn niet klaar voor een PS5 Pro

Sony heeft de nagel op zijn kop geslagen met de PS5, hoewel hij nog steeds moeilijk te verkrijgen is. De console is uitgerust met sterke hardware en de exclusieve games maken hem alleen maar aantrekkelijker. Zelfs twee jaar na de lancering blijft dit een krachtige console waar veel gaming pc's niet tegenop kunnen. Hebben we dan eigenlijk een PS5 Pro nodig?

De PS5 biedt al een high-end ervaring waar een nieuw model misschien maar weinig aan kan verbeteren. De huidige hardware is gewoon goed en heeft genoeg functies waardoor een PS5 Pro niet nodig is.

De PS5 die we nu hebben is veel meer dan zijn games. Je krijgt ondersteuning voor VR, tot 120Hz refresh rate, Gen 4 NVMe SSD's en bliksemsnelle laadtijden, die de PS4 helemaal op de achtergrond laten verdwijnen. De DualSense-controller is de kers op de taart en zorgt voor een toekomstbestendige game-ervaring.

Om de PS5 te verbeteren, zou Sony heel wat upgrades moeten introduceren met de PS5 Pro. Maar deze verbeteringen zullen waarschijnlijk niet goedkoop zijn met een hogere prijs als gevolg. De adviesprijs van de gewone PS5 met disksleuf is in het najaar van 2022 al omhoog gegaan van 499,99 euro naar 549,99 euro. Een PS5 Pro kan makkelijk honderd euro (of meer) extra kosten, waardoor hij bijna twee keer kost dan bijvoorbeeld de Nintendo Switch OLED of Xbox Series S. Is dat het wel waard?

De generatiekloof

Sony is alvast niet vies van upgrades binnen dezelfde consolegeneratie. Niet alleen heeft elke generatie PlayStation slankere versies gehad na de lancering, maar ook verbeterde versies zoals de PS4 Pro in 2016. Die kreeg bijvoorbeeld een verbeterde GPU, hoewel de CPU niet werd aangepast. Zijn extra dikke ontwerp viel daarnaast niet in de smaak.

Hij had bovendien 4K-ondersteuning, maar in plaats van echte 4K kwamen veel games met checkerboard upscaling. Het voordeel is dat framerates hierbij relatief stabiel blijven, maar op vlak van beeldkwaliteit kan het niet tippen aan native 4K.

Sony heeft 4K-uitvoer op de PS5 grotendeels opgeschoond en de meeste AAA-titels ondersteunen nu native 4K. Het echte probleem is dat veel van deze games zakken naar een framerate van 30fps om 4K op de PS5 mogelijk te maken. Games met 4K 60fps vertrouwen nog steeds op checkerboarding of dynamische upscaling.

Native 4K is een gebied waarop een PS5 Pro zou kunnen verbeteren. Een krachtigere PS5 zou betrouwbaarder 4K-resoluties moeten kunnen met een hoge framerate zonder upscaling. Veel gamers verkiezen een hogere framerate boven beeldkwaliteit, dus het zou mooi zijn als de PS5 Pro het beste van beide werelden kan aanbieden. Op die manier moeten gamers niet meer kiezen tussen de twee.

Maar hoe zit het met nog hogere resoluties? De PS5 ondersteunt technisch gezien 8K, maar de overgrote meerderheid van de games niet en daar is een reden voor. 8K-tv's zijn nog steeds extreem duur. De meeste mensen hebben geen 8K tv en hebben daar eveneens geen behoefte aan. Omdia (opens in new tab) voorspelt dat slechts 2,7 miljoen mensen tegen 2026 een 8K-tv zullen bezitten. Een PS5 Pro en games met betere 8K-ondersteuning klinken daarom mooi, maar zijn niet heel nuttig.

De interne opslag kan daarentegen wel een upgrade gebruiken. Momenteel heeft de PS5 825GB opslagruimte, maar door systeembestanden en dergelijke heb je nog 650GB over voor games. Nieuwe games zijn tegenwoordig makkelijk 50GB of zelfs 75GB waardoor je slechts een tiental games lokaal kan bewaren. Overige games kan je in de cloud opslaan. Wanneer je dan plots zin hebt om een oude game te installeren, moet je echter eerst een andere game verwijderen en dan wachten tot je andere game gedownload en geïnstalleerd is. Afhankelijk van je internetverbinding ben je dan weer een uurtje of twee verder.

Een PS5 Pro met meer dan 1TB opslag is daarom meer dan welkom. Gen 4 SSD's zijn de laatste jaren veel goedkoper geworden en als je zelf een SSD installeert, kan de opslag van PS5 verhoogd worden tot 2TB. Voor Sony zou het een kleine moeite moeten zijn om hogere opslag standaard aan te bieden. Aan de andere kant kan Sony dezelfde hoeveelheid opslag behouden en kiezen voor nieuwere, snellere Gen 5 SSD's. Het kan natuurlijk ook meer opslag én Gen 5 SSD's gebruiken, maar dan zal de kostprijs wellicht sterk toenemen.

Prijzige prestaties

Sony's recente trend voor dure accessoires zoals de DualSense Edge en PSVR 2 doet ons denken dat de PS5 Pro niet goedkoop zal zijn. De huidige PS5 zit op 549,99 euro na de prijsverhoging van september 2022, dus we verwachten dat de PS5 Pro minimaal 599,99 euro zal kosten.

Stel dat Sony helemaal gaat voor 8K-ondersteuning, nieuwe games lanceert met native ondersteuning en deze mogelijk aan bestaande titels toevoegt met een patch. Aangezien de meeste 8K tv's een fortuin kosten, moet je een enorme extra investering doen als je de PS5 Pro optimaal wil gebruiken.

De huidige PS5 is al een premium console, zelfs twee jaar na de lancering. Sommige aspecten kunnen verbeterd worden, maar de sprong van PS4 Pro naar PS5 was gigantisch. De reden voor de PS4 Pro was onder andere de opkomst van 4K tv's en hun intrede in de meeste woonkamers. Voorlopig is er daarom geen nood aan een PS5 Pro met betere 8K-ondersteuning, aangezien 8K tv's nog lang niet in elke woonkamer zullen staan.