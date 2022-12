Nieuwe DualSense Edge controller voor PS5 heeft slechtere batterij dan het origineel

Sony heeft bevestigd dat de DualSense Edge, de nieuwste PlayStation-controller van het merk, een kortere batterijduur heeft dan de originele DualSense.

In antwoord op een vraag van TechRadar tijdens een recente hands-on sessie met de nieuwe PS5-controller, bevestigde Sony dat de DualSense Edge door de nieuwe functies minder lang meegaat dan de standaard DualSense PS5-controller.

"De batterijduur van de DualSense Edge controller is korter dan de originele DualSense draadloze controller omdat we veel meer functies hebben verwerkt binnen dezelfde vormfactor en ergonomisch ontwerp als de originele DualSense controller," vertelde een woordvoerder van Sony aan TechRadar. "We wilden een goede balans vinden tussen draadloze speeltijd en robuuste, hoogwaardige functies. Daarnaast is de langere, gevlochten usb-kabel ook geweldig voor competitieve spelers die liever met een bedrade verbinding spelen om de vertraagde input tegen te gaan. Deze optie spaart de levensduur van de batterij."

Teleurstellend nieuws

(Image credit: Future)

De batterijduur van de standaard DualSense PS5-controller is een van de grootste minpunten. We hebben ons eerder afgevraagd of die in de loop van de tijd slechter wordt en dat lijkt wel zo te zijn.

Bij de lancering zagen we dat DualSense ongeveer twaalf uur werkte, maar na verloop van tijd hebben we gemerkt dat hij vaak al na zes uur het loodje legt.

Een van onze grootste verwachtingen voor de DualSense Edge was een betere batterij, dus we werden onaangenaam verrast toen die slechter bleek te zijn. Hoewel Sony niet aangeeft wat de batterijduur van de nieuwe controller is, zal het alvast minder zijn dan twaalf uur.

Aangezien de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 maar liefst 40 uur meegaat, kunnen we niet anders dan teleurgesteld zijn door dit nieuws. Vooral omdat de controller een stevige prijs heeft van 239,99 euro (opens in new tab).

Zonder officiële bevestiging van Sony over de batterijduur weten we misschien niet precies hoe lang deze controller meegaat tot de lancering op 26 januari 2023.