De DualSense Edge is indrukwekkend, duur en zeker niet voor iedereen

We waren aangenaam verrast toen de DualSense Edge eerder dit jaar werd aangekondigd. Dit wordt de eerste officiële premium controller van Sony zelf. Deze prestatiegerichte PS5-controller biedt vanaf de release op 26 januari 2023 een professioneel alternatief voor de normale DualSense controller.

De prijs van Sony's premium controller was toch wel een minder aangename verrassing. De DualSense Edge is zeker niet goedkoop. Hij is nu bij PlayStation te pre-orderen voor 239,99 euro (opens in new tab). De vraag is: is hij het geld ook waard?

Nadat we een paar uur met Sony's nieuwe PS5-controller mochten doorbrengen, kunnen we in ieder geval concluderen dat we erg onder de indruk zijn van de DualSense Edge, maar dat de prijs nog steeds wel moeilijk te accepteren is.

Buitenaards design

(Image credit: Future)

De DualSense Edge zit in een stevige ei-vormige witte case. Qua functies en vorm scheelt het niet zo gek veel met de case die je krijgt bij de Xbox Elite Series 2-controller. Er is in de case plaats voor de controller zelf en voor alle losse onderdelen, zoals de extra sticks en de knoppen (hendels) voor op de achterkant. De Edge wordt ook geleverd met een gevlochten USB-kabel en met een soort bijpassend slot, waarmee de kabel in de controller moet blijven vastzitten, zodat deze niet zo gemakkelijk losgaat als je bekabeld aan het gamen bent.

Net als de DualSense kan de Edge ook draadloos of bedraad worden gebruikt. Bovenaan de case zit er ook een soort deurtje waar de kabel doorheen kan, zodat je de controller ook kan opladen terwijl hij veilig in zijn cocon zit.

(Image credit: Future)

Het eerste wat opvalt als je de controller oppakt is het gewicht, of juist het gebrek daaraan. We verwachtten dat de DualSense Edge toch wel een stukje zwaarder zou zijn dan hij blijkt te zijn. De meeste premium controllers zijn namelijk vaak groter en/of zwaarder dan de standaard versies. Hij is wel iets zwaarder dan de standaard DualSense (335 gram vergeleken met de 280 gram van de DualSense), maar daardoor voelt hij ook iets meer als een premium product. Ondanks de toevoeging van alle nieuwe functies en het extra gewicht voelt de Edge dus in ieder geval niet extra onhandig aan, zoals bij sommige pro-controllers soms wel het geval is.

(Image credit: Future)

Aan het design van de Edge merk je ook meteen al een aantal duidelijke verschillen met de standaard DualSense-controller. De DualSense Edge behoudt het stijlvolle, witte design met zwarte accenten van de DualSense, maar het zwart gaat nu ook door op de achterkant van de controller en ook de touchpad is nu zwart. Ook de witte knoppen zijn op de premium controller vervangen door zwarte knoppen. Het zijn subtiele veranderingen, maar het geeft wel meteen een heel ander uiterlijk aan de controller.

Een volwassen DualSense

(Image credit: Future)

Het zijn vooral de praktische verbeteringen die goed te merken zijn op de DualSense Edge. De controller heeft twee functieknoppen onderop aan beide kanten van de koptelefoonpoort. Verder zijn er achterop ook twee schuifregelaars om de hoeveelheid beweging in de triggers mee aan te passen en twee gaten op de achterkant om de achtertoetsen in te zetten. Er zit ook een schuifje die je kan gebruiken om de voorkant van de controller los te maken.

(Image credit: Future)

Een van de grootste voordelen van de DualSense Edge is dat de doppen op de sticks en de achtertoetsen kunnen worden vervangen. Er zijn drie soorten doppen om uit te kiezen op de DualSense: standaard, hoge en lage doppen. De standaard doppen zitten dus ook al standaard op de controller, de lage doppen zijn korter en de hoge doppen zijn langer. Je kan de doppen op elk moment verwisselen door ze gewoon even op en neer te bewegen en omhoog te trekken. Ze komen er dan redelijk gemakkelijk af en vervolgens kun je de nieuwe doppen er dan weer op zetten. Dat werkt ook vrij simpel. Je hoeft alleen even de doppen te draaien totdat ze passen op de stick en dan kun je ze naar beneden duwen tot je een duidelijke klik hoort.

(Image credit: Future)

De achtertoetsen zijn beschikbaar in iets minder variaties. Er is keuze tussen twee types: de achtertoetsen met hendel en de halve achtertoetsen. Je kan zelf bepalen hoe handig je de achtertoetsen vindt. Het verschil tussen de stick-doppen is meteen merkbaar, maar de achtertoetsen moet je eerst instellen via een aangepast profiel voordat je ze in-game kan gebruiken.

Controller-aanpassingen

(Image credit: Sony)

Er zijn tot 30 verschillende aangepaste profielen in te stellen voor de DualSense Edge, maar er kunnen er maar drie tegelijk op de controller zelf staan. Je kan dan tussen die drie wisselen in het menu wat verschijnt als je op de functieknop klikt.

Bij elk profiel kan je de functies van de knoppen (inclusief de achtertoetsen), de gevoeligheid en deadzones van de sticks, de deadzones van de triggers, de intensiteit van de trillingen en de intensiteit van het trigger-effect aanpassen.

Als je nog nooit echt hebt nagedacht over dingen zoals de deadzones, dan kan het leuk zijn om zelf met die opties aan de slag te gaan. Je zal waarschijnlijk snel onder de indruk zijn van het verschil met een normale controller. Het kan bijvoorbeeld erg handig zijn om in een game zoals Gran Turismo 7 een profiel te maken, waarbij je bijvoorbeeld gas geven op een van de achtertoetsen zet, zodat je met minder moeite gas kan blijven geven. Ook kun je de deadzones verkleinen en het bereik van de triggers vergroten om zo makkelijker door bochten te racen.

(Image credit: Sony)

Je kan dus tijdens het gamen gemakkelijk wisselen tussen je drie aangepaste profielen met de functieknoppen. Klik op een van de twee functieknoppen en hou de knop even ingedrukt om een snelmenu te laten verschijnen waarin je het headset-volume en de mic/voice-chatbalans kan aanpassen of een van je aangepaste profielen kan selecteren. Je kan in het snelmenu ook een groter menu openen om nieuwe profielen aan te maken.

Dat is heel handig als je verschillende profielen wil maken voor verschillende games. Als je bijvoorbeeld wisselt van Gran Turismo 7 naar Call of Duty: Modern Warfare 2, dan kun je ook meteen wisselen van je racing-profiel naar je shooter-profiel door even op twee knoppen te drukken. Als het profiel toch net niet helemaal goed aanvoelt, kun je ook heel gemakkelijk in het functiemenu weer naar de profielen gaan om ze aan te passen of gewoon terug te gaan naar het standaard profiel.

(Image credit: Sony)

In Modern Warfare 2 kozen wij bijvoorbeeld uit een van de stick-gevoeligheidsopties die PlayStation aanbiedt (specifiek gericht op shooters), wisselde we de achtertoetsen met hendels in voor de halve achtertoetsen, kozen we voor de lage doppen en zorgden we dat de triggers minder ver ingedrukt hoefden te worden. Dat alles zorgde voor meer precisie bij het schieten en het bewegen voelde ook meer opzettelijk.

De DualSense Edge is niet bedoeld om één samenstelling te vinden voor de controller die voor alles perfect is, maar de controller is juist bedoeld om aangepast te kunnen worden aan jouw speelstijl in elke game. Het is bij elk spel even een kwestie van experimenteren met alle opties om een lay-out en profiel te vinden dat voor jou het beste werkt.

Toekomstbestendig

(Image credit: Future)

De DualSense Edge is niet alleen maar gefocust op het bieden van allerlei aanpassingsmogelijkheden, maar ook op het bieden van een langere levensduur. Door het schuifje achterop te gebruiken om de voorkant van de controller te halen, kan je ook de gehele stick-modules vervangen. Dat is een heel simpel proces (al zijn iets langere nagels wel handig om het schuifje te gebruiken), want als de voorkant van de controller eraf is, kan je elke stick met zijn eigen hendel losmaken.

Door de controller op die manier open te maken, kan je gemakkelijk ook de ruimte onder je sticks schoonmaken en je kan dus gemakkelijk de modules verwijderen en vervangen. Het is dus handig als je de controller graag schoon wil houden, maar ook als je wil dat de controller lang meegaat. De sticks zijn vaak de eerste onderdelen van een controller die kapot gaan of voor problemen zorgen, dus het is erg fijn dat je deze sticks kan vervangen. Dat zorgt er hopelijk voor dat de DualSense Edge nog jarenlang een premium controller blijft.

Net als de controller zelf, zijn de vervangingsmodules helaas ook niet bepaald goedkoop. Een vervangingsmodule voor één van de sticks kan je nu ook al pre-orderen bij Playstation voor 24,99 euro (opens in new tab). Wil je ze allebei vervangen? Dan betaal je dus het dubbele.

Het wachten waard?

(Image credit: Future)

Premium controllers zijn meestal vrij prijzig. PS5-controllers van derden, zoals bijvoorbeeld de Scuf Reflex Pro, kosten meestal ook meer dan 200 euro. Toch voelt het een beetje vreemd dat Sony in deze slechte financiële tijden een officiële controller uitbrengt die ongeveer hetzelfde kost als de Nintendo Switch Lite. Voor deze hoge prijs hadden we wel gehoopt dat bijvoorbeeld de batterijproblemen van de DualSense ook zouden zijn aangepakt, maar het lijkt alleen maar erger te zijn geworden op de Edge.

Als je niet zoveel geeft om competitieve games, dan kan de Edge natuurlijk nog steeds handig zijn om bijvoorbeeld via het snelmenu je headset-volume aan te passen, maar misschien is de controller zijn hoge prijs in dat geval toch niet helemaal waard.

Dee DualSense Edge is ontworpen voor professionele gamers en daarom zouden we hem niet per se aanbevelen als je er twijfels over hebt. Als je 239,99 euro gaat neerleggen, dan kun je maar beter zeker weten dat je alle extra opties ook echt gaat gebruiken, want anders heb je gewoon een iets mooiere ( en vooral duurdere) DualSense-controller. Als je wel van plan bent om deze premium PlayStation-controller helemaal naar jouw wensen aan te passen, dan is dit zeker een goede keuze waarmee je de komende jaren vooruit kan.

Update: 20 december 2022

Dit artikel is geüpdatet aan de hand van reacties van een Sony-vertegenwoordiger over de batterijduur en het gewicht van de DualSense Edge.