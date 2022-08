Nieuw PS5 DualSense patent zou drift-problemen voorgoed kunnen oplossen

Een nieuwe Sony-patent onthult dat de nieuwe DualSense-controller joysticks kan hebben met hydraulica voor nauwkeurigere input.

Zowel de PS5 als de DualSense hebben problemen gehad sinds ze op de markt verschenen. Er loopt momenteel een rechtszaak waarin wordt beweerd dat de console is uitgebracht met een bekend defect. De DualSense is namelijk sinds 2021 verzeild geraakt in een rechtszaak over de drift-problemen met de joysticks. Die problemen lijken binnenkort voorbij te zijn dankzij nieuwe gepatenteerde joysticks.

Sony heeft een patent (opens in new tab) aangevraagd voor een controller met “een inklapbare controlstick die gebruik maakt van een vloeistof”. De vloeistof in kwestie is een zogenaamde ‘niet-Newtoniaanse vloeistof’, een vloeistof waarvan de viscositeit (stroperigheid) afhankelijk is van de toegepaste druk. Denk bijvoorbeeld aan custard of drijfzand. Zo kan je een zwembad vullen met custard en eroverheen rennen, zoals gedemonstreerd in deze aflevering van Brainiac (opens in new tab).

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Meer controle

Met de vernieuwde analoge sticks zouden de inputs van de DualSense sterk verbeterd kunnen worden. De sticks worden meestal gebruikt om in een spel te bewegen en te richten, dus deze bewegingen worden wellicht een stuk accurater.

Het is ook mogelijk om nieuwe ‘knoppen’ toe te voegen aan de DualSense aangezien de stick ingeklapt kan worden. Meer controle over de manier waarop de controller inputs registreert is ideaal voor precieze games, maar ook in sportgames of complexe vluchtsimulators.

We weten niet wat deze technologie gaat betekenen voor huidige games die de L3- en R3-inputs gebruiken. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat Sony een DualSense Pro uitbrengt die niet compatibel is met huidige PS5-games.

Een patent betekent ook niet meteen dat we dit terugzien in een fysiek product. Het is wel interessant om te zien dat Sony druk bezig is om hun producten te innoveren.