5 redenen om de Samsung Galaxy S23 Ultra te kiezen in plaats van de iPhone 14 Pro Max

De iPhone 14 Pro Max is momenteel een van de beste smartphones die je kan vinden. Binnenkort zal hij de strijd moeten aangaan met de Samsung Galaxy S23 Ultra, die we op 1 februari mogen verwelkomen.

Op basis van de geruchten en uitgelekte informatie hebben we al een goed beeld van wat de Galaxy S23 Ultra zal kunnen. We zijn daarom bijna helemaal zeker dat hij de iPhone 14 Pro Max zal overtreffen in sommige opzichten.

1. Creativiteit en productiviteit

(Image credit: Future)

Hoewel de iPhone 14 Pro krachtig genoeg is om zelfs de meest veeleisende apps te draaien, heeft hij geen baanbrekende hardware. De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft daarentegen een ingebouwde S Pen die je tal van extra mogelijkheden geeft. Je kan hem niet alleen gebruiken om te tekenen of schrijven, maar ook als afstandsbediening voor de camera.

Apple heeft een stylus in de vorm van de Apple Pencil, maar die werkt alleen op iPads. Als je wilt tekenen, nauwkeurig afbeeldingen wil bewerken of handgeschreven notities wil maken, dan wint de Samsung Galaxy S23 Ultra. We verwachten ook hetzelfde 6,8-inch display waardoor je genoeg ruimte hebt om de S Pen goed te gebruiken. Samsung verbetert daarnaast elk jaar de software voor de S Pen en voorziet sommige apps van unieke, bijbehorende features.

2. (Veel) meer megapixels

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Een van de grootste upgrades van de iPhone 14 Pro Max is de hoofdcamera die nu een 48MP-sensor heeft en niet langer een resolutie van 12MP waar Apple al jaren gebruik van maakte. De Samsung Galaxy S22 Ultra van vorig jaar wint de megapixelstrijd al met zijn 108MP-camera en de Galaxy S23 Ultra zou daar nog een schepje bovenop doen. Er wordt daar namelijk een 200MP-camera verwacht.

Samsung mag dan wel meer megapixels hebben, maar dat zorgt niet noodzakelijk voor betere foto's. De nieuwe camera zou onder andere betere foto's bij weinig licht moeten maken en heeft als voordeel dat je foto's in 200MP kan maken die je probleemloos op posterformaat kan afdrukken.

3. En zoomen maar!

(Image credit: Future)

Naast meer megapixels kan de Samsung Galaxy S23 Ultra vrijwel zeker beter inzoomen dan de iPhone 14 Pro Max. Ook hier wint de Galaxy S22 Ultra al met een telefotocamera met 3x optische zoom en eentje met 10x optische zoom. De digitale zoom kan daarnaast 100x bereiken.

De camerahardware zal naar verwachting gelijk blijven, wat alsnog genoeg is om Apple te overtreffen. De iPhone 14 Pro Max heeft namelijk één telefotocamera met 3x optische zoom. Foto's met 2x zoom van de iPhone zijn mogelijk wel beter, aangezien Apple foto's van de 48MP-hoofdcamera kan bijsnijden om een hoogwaardige 12MP-foto te maken.

We gaan ervan uit dat Samsung niet plots besluit om minder ver in te zoomen en wellicht weer softwaretrucjes zal toepassen voor betere resultaten. Zo zijn er cameravoorbeelden van de Galaxy S23 Ultra opgedoken die betere resultaten bij 30x digitale zoom tonen.

4. Kleinere uitsparing voor de selfiecamera

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De grootste ontwerpwijziging die we zagen bij de iPhone 14 Pro Max was het gloednieuwe Dynamic Island. Hoewel het een stap vooruit is tegenover de notch, blijft het een aanzienlijke uitsparing tegenover de selfiecamera bij Android-smartphones.

Bij de Samsung Galaxy S23 Ultra verwachten we één kleine, cirkelvormige uitsparing, zodat je meer van het scherm kan zien. Natuurlijk verwachten we niet dat Samsung de features van het Dynamic Island kan overnemen. Interactie met apps zal er daarom niet zijn en geavanceerde Face ID blijft eveneens exclusief voor Apple. Samsung heeft wel een vingerafdrukscanner onder het scherm, terwijl Touch ID momenteel alleen nog op de iPhone SE (2022) te vinden is.

5. Sneller opladen

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hoewel de Samsung Galaxy S23 Ultra waarschijnlijk een grotere batterij zal hebben dan de iPhone 14 Pro Max, kan de uiteindelijke batterijduur lager zijn. De Bionic-chips van Apple staan namelijk bekend om hun energiezuinige aanpak waardoor iPhones met een kleine batterij alsnog erg lang meegaan.

Wat de Samsung Galaxy S23 Ultra wel beter zal kunnen, is opladen. Die zal namelijk met minstens 45W kunnen opladen, terwijl de iPhone 14 Pro Max maximaal 27W haalt. Draadloos opladen zou dan weer gelijklopen met een laadsnelheid van 15W voor beide smartphones. Hoe dan ook zal je in beide gevallen zelf een oplader moeten aanschaffen, aangezien zowel Apple als Samsung alleen een oplaadkabel in de doos stoppen geen laadblokje.