International Internet Day 2023: een sterk thuisnetwerk om moeiteloos video’s te streamen

Connect your smart TV, gaming console and a third multimedia device with the lightning fast Gigabit ports.

Meer gebruikers, meer data en meer online video’s. Afgelopen jaar is alweer heel duidelijk geworden hoe belangrijk het internet is voor ons. Steeds meer aspecten van ons leven worden beïnvloed door online diensten, en daarvoor is een sterke internetverbinding broodnodig. Op zondag 29 oktober vieren we International Internet Day 2023.

Waar het allemaal begon

Lo’ – dat was het korte en simpele eerste bericht dat via het internet werd verzonden. Het bericht werd verstuurd op 29 oktober 1969 en was de eerste test van het destijds nieuwe fenomeen. Het doel was om in de Verenigde Staten de University of California te verbinden met het Stanford Research Institute. Het kostte twee pogingen om het originele bericht succesvol te versturen. Tijdens de eerste poging ging de verbinding verloren nadat de eerste twee letters waren ingevoerd, resulterend in ‘Lo’. Een paar minuten later was het probleem opgelost en werd het hele woord – ‘Login’ – succesvol verstuurd.

De wereldwijde gegevensverbindingen van vandaag moeten veel meer klaarspelen. Zowel in professionele als privéomgevingen is het wereldwijde web onmisbaar geworden. Kantoorwerk, thuiswerken, videotelefonie, online gaming, thuisbioscoop met streaming en nog veel meer: Het internet is overal.

Een sterke groei

Dit bevestigt ook de International Communicatie Union (ITU) in hun recente onderzoek. De gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties voorspelt dat dit jaar ongeveer 5,4 miljard mensen gebruik zullen maken van het internet. Dat betekent dat 67 procent van de wereldbevolking verbonden is met het web, een groei van 45 procent sinds 2018.

Ook dataverkeer groeit in een razend tempo. Uit de analyse van web experts blijkt dat het wereldwijde dataverkeer in 2022 met maar liefst 23 procent is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Wat de meeste van ons online doen, blijkt het streamen van video’s te zijn. Dit is goed voor zo’n 65 procent van al dat verkeer.

Toenemende eisen

Op 29 oktober 1969, hadden we waarschijnlijk nooit kunnen bedenken dat we tegenwoordig wereldwijd en de hele dag door video's zouden kunnen streamen in 4K-resolutie zonder haperingen. Deze snelle ontwikkeling benadrukt de hoge eisen die we tegenwoordig stellen aan netwerktechnologie. Oudere apparatuur raakt al snel achterhaald in de huishoudens van tegenwoordig, waar mensen tegelijkertijd videovergaderingen houden, muziek of films streamen en online gamen.

Een thuisrouter kan dan wel eens zijn kracht verliezen, vooral wanneer apparaten draadloos zijn verbonden. Dit heeft te maken met het groeiende aantal verbonden apparaten en obstakels zoals muren, plafonds, meubels en zelfs waterleidingen, die de wifisignalen vertragen.

De eenvoudige network upgrade

Gelukkig is je huis uit te rusten met een sterk thuisnetwerk zonder dat je naar het zware gereedschap hoeft te grijpen. Plug-and-play oplossingen van de nieuwste generatie, zoals repeaters en powerline-adapters, lossen de problemen in je thuisnetwerk op. De repeaters zijn ideaal voor appartementen en korte afstanden. Moet het wifisignaal verder of meerdere verdiepingen van een eengezinswoning bereiken, dan zijn powerline-adapters de juiste keuze. Zo is er wifi beschikbaar in het hele huis, met verbindingssnelheden die kunnen voldoen aan de eisen van het internet van de toekomst.