Deze 5 dingen heeft een goede draadloze koptelefoon nodig in 2026

Draadloze koptelefoons zijn de afgelopen jaren steeds beter geworden. Dat geldt niet alleen voor de audiokwaliteit, maar ook voor allerlei handige extra functies die ze bieden ten opzichte van bedrade koptelefoons.

De focus ligt misschien niet bij elke koptelefoon op dezelfde punten, maar er zijn toch wel een aantal dingen die we in 2026 wel mogen verwachten van een goede draadloze koptelefoon, los van simpelweg een goed geluid en een comfortabele pasvorm. Veel mensen gebruiken tegenwoordig immers elke dag een koptelefoon. Of dat nou is voor tijdens het reizen, tijdens het werk, voor videogesprekken of gewoon om mee naar muziek te luisteren. Hierdoor zijn bepaalde features toch wel redelijk essentieel geworden.

Als je op zoek bent naar een nieuwe koptelefoon, is het op dit punt dan ook zeker aan te raden om op meer dingen te letten dan alleen geluidskwaliteit en comfort (al blijven die punten natuurlijk ook erg belangrijk). Je kan natuurlijk zelf nog steeds een voorkeur hebben voor bepaalde features, maar gelukkig leggen verschillende koptelefoons de focus op verschillende onderdelen van het totaalpakket. Hieronder vind je een overzicht van 5 dingen die een goede koptelefoon in 2026 volgens ons nodig heeft.

En voor we het vergeten: het staat niet het lijstje, maar materialen zonder schadelijke stoffen erin zijn altijd mooi meegenomen en een focus op duurzaamheid is nooit verkeerd.

1. Degelijke ANC en transparantiemodus

(Image credit: Future)

Actieve noise-cancelling (ANC) is inmiddels redelijk standaard op veel draadloze koptelefoons en zeker op middenklasse en premium modellen. Dat is ook erg fijn, want er zijn veel situaties waarin ANC goed van pas kan komen. Het is ideaal als je aan het reizen bent (in een vliegtuig of het openbaar vervoer), als je je op het werk even wil afsluiten van omgevingsgeluiden om je beter te focussen of als je gewoon waar dan ook zonder achtergrondgeluiden van je muziek wil genieten.

Nou zijn de bovenstaande koptelefoons van Sony en Bose, de Sony WH-1000XM6 en de Bose QuietComfort Ultra Headphones, twee van de beste noise-cancelling koptelefoons van dit moment. Als we het echter over degelijke ANC hebben, dan hoef je natuurlijk niet per se het beste van het beste te hebben. Elke koptelefoon biedt weer een iets andere balans tussen zijn belangrijkste features. Als je veel op reis gaat (voor je werk), dan kan het wel lonen om je iets meer te focussen op de kwaliteit van de ANC, maar verder bieden heel veel verschillende koptelefoons in 2026 toch wel ANC die meer dan goed genoeg is.

Het is echter niet alleen ANC dat belangrijk is, maar ook de (bijbehorende) transparantiemodus. Het is erg fijn om sommige geluiden te kunnen dempen, maar soms wil je juist omgevingsgeluiden wel goed kunnen horen terwijl je je koptelefoon draagt. Bijvoorbeeld als je als voetganger of fietser deelneemt aan het verkeer of als je op kantoor ook nog aanspreekbaar moet zijn.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De meeste draadloze koptelefoons met ANC bieden ook standaard een transparantiemodus. De microfoons die omgevingsgeluid opvangen om het vervolgens te dempen, kunnen het ook juist versterken (of in ieder geval doorlaten). De beste transparantiemodi klinken zo natuurlijk mogelijk, maar zolang stemmen niet al te blikkerig klinken, is zo'n modus al gauw goed genoeg.

2. Multipoint-connectiviteit

Een moderne draadloze koptelefoon moet verder ook gemakkelijk kunnen schakelen tussen meerdere van je apparaten. Multipoint-connectiviteit zorgt ervoor dat je niet telkens weer uitgebreid hoeft te koppelen als je de koptelefoon eerst met je laptop hebt verbonden voor bijvoorbeeld videogesprekken en je na je werk in de trein even lekker naar muziek wil luisteren via je telefoon.

Ondersteuning voor minstens twee verbindingen tegelijk (en het liefst niet alleen met apparaten van hetzelfde merk) betekent ook dat je je koptelefoon op kan houden wanneer je hem eigenlijk met je laptop aan het gebruiken bent, maar je ineens gebeld wordt. Het niet handmatig hoeven koppelen en ontkoppelen bespaart een hoop tijd en frustraties.

We zien natuurlijk graag multipoint-connectiviteit met ondersteuning voor nog meer apparaten tegelijk, maar verbinden met twee apparaten tegelijk en soepel kunnen wisselen, is toch wel een must in 2026.

3. Lossless audio (en een uitgebreide equalizer)

(Image credit: Future)

We gaven in de introductie al aan dat een goed geluid natuurlijk ook een van de belangrijkste elementen is van een goede draadloze koptelefoon, maar dat staat niet in deze lijst, omdat dat toch wel heel erg vanzelfsprekend is. Wel hebben we hier dus lossless audio toegevoegd, maar het is belangrijk om te vermelden dat betere fysieke drivers en een betere tuning een groter verschil maken voor de uiteindelijke geluidskwaliteit dan ondersteuning voor lossless/hi-res audio.

Als de koptelefoon zelf echter goed klinkt, dan is het tegenwoordig ook handig om ondersteuning voor lossless audio te hebben om er echt het meeste uit te halen. Steeds meer streamingdiensten ondersteunen lossless/hi-res audio, waaronder eindelijk ook Spotify. Ondersteuning voor lossless audiocodecs betekent simpelweg dat er meer details en dynamiek van de muziek behouden worden wanneer het gecomprimeerd wordt voor streaming. Dat merk je misschien niet op een koptelefoon die details en dynamiek niet heel sterk weet te presenteren, dus daarom is een goed geluid een hogere prioriteit. Lossless audio is daarop een logische toevoeging.

Daarnaast is een uitgebreide equalizer een andere handige toevoeging als het geluid van de koptelefoon goed is, maar ook juist als het geluid standaard misschien niet helemaal naar wens klinkt. Met een uitgebreide equalizer kan je een koptelefoon met matige (of slechte) tuning toch wat aangenamer laten klinken of een koptelefoon met een uitstekend geluid gewoon net iets meer naar wens laten klinken.

De Sennheiser HDB 630 is een voorbeeld van een koptelefoon die standaard al uitstekend klinkt, maar waarbij je ook toegang krijgt tot een enorm uitgebreide equalizer, zodat je hem in principe kan laten klinken zoals jij wil. Dat mogen meer fabrikanten wel implementeren als het aan ons ligt, want je betaalt immers genoeg voor een goede draadloze koptelefoon.

4. Een lange batterijduur

Een lange batterijduur klinkt misschien ook als een redelijk vanzelfsprekend onderdeel van een goede draadloze koptelefoon, maar aangezien er nog steeds veel populaire modellen zijn die "maar" 24-30 uur aan batterijduur bieden, mag dit toch nog wel extra benadrukt worden.

Voor sommige mensen zal die 24-30 uur (met ANC aan dan hopelijk) wel genoeg zijn, maar gelukkig zijn er ook steeds meer opties te vinden die nog langer meegaan op een volle batterij. We zouden dan ook zeggen dat 30 uur (met ANC aan) toch eigenlijk wel het minimum moet zijn tegenwoordig. Het is echter ook niet meer ongewoon om bij sommige modellen het dubbele te krijgen en dat is natuurlijk nog veel handiger. Het is uiteindelijk immers fijner om je koptelefoon een week lang niet op te hoeven laden dan een paar dagen. Ook is het fijn als je je tijdens een lange vlucht of een weekendje weg geen zorgen hoeft te maken over het opladen van je koptelefoon.

Wanneer je de koptelefoon wel weer moet opladen, is het ook fijn als er een vorm van snelladen aanwezig is. We zien gelukkig ook steeds vaker dat koptelefoons een feature hebben waarbij X aantal minuten opladen zorgt voor X aantal uur aan luistertijd. Dat is ideaal als je grote batterij dan toch eindelijk tussendoor een keer leeg is, maar je wel weer snel verder wil kunnen luisteren.

5. Een goede microfoon

(Image credit: Jabra)

Als laatste is een goede microfoonkwaliteit ook steeds belangrijker geworden. Aangezien mensen draadloze koptelefoons steeds vaker niet alleen maar voor muziek gebruiken, maar bijvoorbeeld ook voor videogesprekken op het werk of voor telefoongesprekken onderweg, is het van belang dat een goede koptelefoon je stem helder weergeeft en niet te veel achtergrondgeluiden oppikt.

Op goede draadloze koptelefoons met ANC zitten gelukkig al veel microfoons die ook kunnen worden ingeschakeld om achtergrondgeluiden niet alleen voor jou te dempen wanneer je muziek luistert, maar ook voor andere mensen wanneer jij met ze (video)belt.

Idealiter klink je natuurlijk zo helder en natuurlijk mogelijk, maar technologieën die gebruikt worden om je stem te isoleren en andere geluiden te dempen, zorgen er vaak voor dat "natuurlijk" niet echt meer een optie is. Toch is het uiteindelijk vooral belangrijk dat je duidelijk te verstaan bent, waar je je ook bevindt.