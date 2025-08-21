Shokz onthult nieuwe clip-on open-ears voor 199 euro

Shokz lanceert vandaag in de Benelux de OpenDots ONE: de kleinste clip-on open-ear oortjes van het merk tot nu toe. De oortjes kosten 199 euro en combineren Shokz’ kenmerkende open-ear technologie met een strakke, clip-on stijl. Dit is meer dan alleen audio: het stijlvolle accessoire past ook naadloos bij jouw persoonlijke look en houdt je altijd verbonden met de wereld om je heen.

Superlicht om te dragen, gemakkelijk te stylen

De nieuwste innovatie van Shokz is ultralicht en weegt slechts 6,5 gram per oordopje. Het clip-on ontwerp oefent geen druk uit op je oren en is goed te dragen in combinatie met accessoires zoals zonnebrillen, oorbellen, hoeden en petten. Dankzij de IP54-classificatie zijn ze bestand tegen zweet en lichte regen – ideaal voor tijdens het sporten, onderweg of je dagelijkse avonturen.

​Bovendien zijn de oortjes voorzien van Dynamic Ear Detection-technologie, waardoor je het linker- en rechteroortje eenvoudig kunt verwisselen. De muziek start naadloos, ongeacht welk oortje je als eerste oppakt. De OpenDots ONE worden geleverd met een compacte oplaadcase en zijn ontworpen om gemakkelijk mee te nemen, zodat je overal en altijd comfortabel van muziek kunt genieten.

Goed geluid en comfort de hele dag door

De OpenDots ONE is uitgerust met Shokz JointArc technologie, gemaakt van een ultra-dunne, flexibele titaniumlegering. Deze technologie verbindt de speakers stevig met het batterijcompartiment, waardoor de oortjes altijd perfect en stabiel zitten, ongeacht de vorm van je oren. Dankzij een zachte siliconen afwerking voelen ze extra comfortabel aan, met precies de juiste demping op de belangrijkste contactpunten. En dat allemaal zonder in te leveren op het strakke, minimalistische design dat draagcomfort garandeert.

Ondanks het compacte formaat levert de OpenDots ONE een krachtig en vol geluid. Het dual-driver systeem, dat gelijkwaardig is aan een 16 mm driver, garandeert heldere tonen en diepe bassen. Dit wordt nog verder versterkt door de Bassphere en OpenBass 2.0 technologieën. Voor een nog realistischere luisterervaring ondersteunt het apparaat ook Dolby Audio, waardoor je geniet van ruimtelijk geluid in je dagelijkse muziek.

Daarnaast zijn de OpenDots ONE voorzien van slimme touchbediening, waarmee je moeiteloos muziek, gesprekken en volume regelt met een simpele tik of knijpbeweging.

Lange batterijduur

Met tot 10 uur onafgebroken luistertijd na 1 oplaadbeurt en in totaal 40 uur met de oplaadcase, is de OpenDots ONE perfect afgestemd op het tempo van het moderne leven. Snel even opladen? 10 minuten snelladen in de oplaadcase biedt je alweer 2 uur luistertijd om te genieten van je favoriete muziek. Daarnaast zorgt draadloos opladen voor extra gemak in je dagelijkse routine.