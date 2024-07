Google Pixel Buds Pro 2 nieuwe ontwerp, kleuren en prijs mogelijk uitgelekt

We wachten geduldig op de opvolgers van de Google Pixel Buds Pro, die in mei 2022 werden gelanceerd. Een reeks recente lekken suggereert dat de nieuwe versies van de draadloze oordopjes binnenkort verschijnen.

Het eerste lek dat het vermelden waard is, komt van Android Headlines en toont hoogwaardige, onofficiële renders van de Google Pixel Buds Pro 2. Het lijkt erop dat ze in een iets grotere case komen, maar verder grotendeels hetzelfde zijn als de vorige keer.

Wat betreft de oordopjes zelf, lijkt het erop dat ze een lichte herontwerp krijgen, met een nieuwe uitstulping bij de punt van de oordopjes, wellicht om wat extra stabilisatie toe te voegen. Dit is enigszins een terugkeer naar het ontwerp van de originele Pixel Buds.

We kunnen ook alle vier de kleuren zien waarin de Pixel Buds Pro 2 naar verwachting zullen worden gelanceerd: Charcoal, Porcelain, Aloe (om te matchen met de Pixel 8a), en Hot Pink. De Pixel Buds Pro zijn momenteel verkrijgbaar in Charcoal, Porcelain, Bay, Fog, Lemongrass en Coral.

Stijgende prijzen

De allereerste Pixel Buds (Image credit: Future)

Daarnaast geeft een apart lek van Dealabs (via 9to5Google) ons mogelijk een idee over de prijs van de Google Pixel Buds Pro 2: ze zullen blijkbaar 249 euro kosten in Europa.

Ter vergelijking, de Pixel Buds Pro kostten bij de lancering 219 euro, hoewel we sindsdien verschillende kortingen hebben gezien. Het lijkt erop dat de nieuwe oordopjes iets duurder zullen zijn dan het paar dat ze vervangen.

Dit alles komt slechts een paar dagen na een ander lek waarin het ontwerp van de Pixel Buds Pro 2 en hun case wordt getoond. De toenemende frequentie van deze lekken suggereert dat de draadloze oordopjes mogelijk niet ver verwijderd zijn van een officiële onthulling.

Google heeft al een hardware-lanceringsevenement gepland voor dinsdag 13 augustus, wat de ideale gelegenheid lijkt om de Pixel Buds Pro 2 te onthullen. De belangrijkste sterren van de show zullen naar verwachting echter de Google Pixel 9-telefoons zijn.