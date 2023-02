Canon EOS R8 vs R6 Mark II: quali sono le differenze?

Canon EOS R6 II Full review (Si apre in una nuova scheda) Una full-frame professionale che non sbaglia un colpo For Autofocus eccellente

Canon EOS R8 è un'alternativa più economica alla EOS R6 Mark II. È più accessibile, più leggera e più piccola. Ma in cosa si differenzia e quali sono i punti in comune con la sorella maggiore EOS R6 II?

Lo scarto prezzo è sostanziale, ma ci sono alcune specifiche alle quali bisogna rinunciare se si sceglie la R8.

La più importante è senza dubbio la stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo macchina (IBIS), che si trova solo su EOS R6 II, così come la modalità video 6K. Tra le differenze c'è anche l'autonomia, decisamente migliore su EOS R6 II.

Tuttavia, poiché le due EOS condividono lo stesso sensore full-frame da 24,2 MP, Canon EOS R8 rappresenta un'opzione validissima se si è disposti a rinunciare a qualcosa.

Di seguito, abbiamo riassunto tutte le principali differenze tra le due fotocamere Canon per aiutarvi a scegliere quella più adatta alle vostre esigenze, confrontando le specifiche e le funzioni di ciascun modello.

(Image credit: Future)

Canon EOS R8 vs R6 Mark II: Prezzo e disponibilità

La Canon EOS R8 è più economica della EOS R6 Mark II e si colloca tra la EOS R7 e la R10 con un prezzo lancio di 1.899€ per il solo corpo macchina e 2.099€ con l'obiettivo kit RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM.

La Canon EOS R6 Mark II costa 2.989€ solo corpo, 3.350€ se abbinata con l'obiettivo kit obiettivo RF 24-105mm F4-7.1 IS STM e 4.295€ in accoppiata con l'obiettivo RF 24-105mm F4 L IS USM.

La differenza di prezzo è notevole, ma il divario temporale tra i due prodotti non è così sostanziale: la Canon EOS R6 Mark II è stata annunciata a novembre 2022, solo tre mesi prima del lancio della EOS R8, previsto per febbraio 2023.

A cambiare sono alcune specifiche chiave che analizzeremo nei prossimi paragrafi.

(Image credit: Future)

Canon EOS R8 vs R6 Mark II: Design

La Canon EOS R8 è una fotocamera molto più piccola e leggera della già compatta EOS R6 Mark II. Con scheda e batteria incluse, EOS R8 pesa 461 grammi, mentre la Canon EOS R6 Mark II pesa 670 grammi. Lo stile della EOS R8 è vicino a quello della EOS RP, la popolare mirrorless full frame entry level di Canon del 2019, ma con un layout dei comandi semplificato.

La EOS R R8, con le sue dimensioni di 133 x 85 x 70 mm, è un po' più piccola della EOS R6 Mark II, che misura 138,4 × 98,4 × 88,4 mm; la larghezza è quella che incide meno. Anche gli schemi di controllo sono abbastanza simili, ma alla R8 manca il controller joystick multifunzione della EOS R6 Mark II vicino all'EVF, che può essere utile per selezionare il punto di messa a fuoco.

Queste fotocamere hanno una struttura simile, con un guscio in magnesio in gran parte nascosto dalla resistente plastica in policarbonato dell'esterno. Al momento non è dato sapere se la Canon EOS R6 Mark II sia più resistente alle intemperie.

(Image credit: Future)

Canon EOS R8 vs R6 Mark II: sensore e raffica

Canon EOS R8 e R6 Mark II utilizzano lo stesso sensore full frame da 24,2 megapixel. Hanno anche lo stesso processore, il DIGIC X. Ciò significa che producono immagini molto simili quando vengono utilizzate con le stesse impostazioni. Tuttavia, l'esperienza di scatto è molto diversa.

La Canon EOS R6 Mark II è dotata di stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo macchina (IBIS), con una compensazione delle vibrazioni fino a 8 stop se utilizzata con l'obiettivo stabilizzato Canon 24-105 mm. Non sarà altrettanto buona se utilizzata con obiettivi non IS, ma gli scatti a mano libera sono molto più facili da portare a casa con la R6 Mark II rispetto alla EOS R8.

Ciò contribuisce anche a rendere la EOS R8 significativamente più piccola e leggera. Si tratta forse di una combinazione scoraggiante: un corpo più leggero è ottimo per la fotografia di strada occasionale, ma l'IBIS potrebbe essere davvero utile in determinati scenari, quando c'è meno luce.

Dato che queste fotocamere hanno lo stesso processore e lo stesso sensore, non sorprende che le modalità di scatto a raffica siano del tutto simili. Entrambe possono scattare fino a 40 fps con l'otturatore elettronico - il buffer della EOS R6 II consente di scattare 190 immagini JPEG o 75 RAW utilizzando la modalità a 40 fps, che supera le 120 immagini JPEG e le 56 RAW della Canon EOS R8.

(Image credit: Future)

Canon EOS R8 vs R6 Mark II: Video

Le modalità video della Canon EOS R6 Mark II e della EOS R8 sono in gran parte equivalenti, almeno fino a quando non si coinvolge l'attrezzatura esterna.

La R6 Mark II offre una modalità di acquisizione 6K se utilizzata con un supporto di registrazione esterno collegato attraverso la porta HDMI della fotocamera. La EOS R8 non dispone di una modalità di questo tipo, il che significa che i limiti della fotocamera nell'output su HDMI sono legati al formato di acquisizione.

Entrambe sono in grado di effettuare riprese a 4K/60p e questa modalità utilizza il sovracampionamento a 6K. Ciò significa che viene utilizzata l'intera larghezza del sensore e le informazioni aggiuntive, poiché la risoluzione del sensore è in realtà molto più alta del 4K, vengono utilizzate per migliorare la qualità delle immagini. In alternativa, è possibile riprendere in Full HD con una frequenza di fotogrammi fino a 180 fps.

Nessuna delle due fotocamere supporta il formato 4K / 120p, cosa meno difficile da accettare in un modello più economico come la EOS R8. Entrambe utilizzano un connettore micro HDMI per la registrazione esterna e dispongono di ingressi per cuffie e microfono. Il comparto video offre un buon set di opzioni, tra cui la modalità di ripresa flat C-Log 3 di Canon ideale per la post produzione.



Nessuna delle due fotocamere ha un limite di tempo di ripresa, e Canon afferma che la EOS R6 Mark II è in grado di scattare per almeno 40 minuti quando si utilizza la modalità top 4K/60p. La visualizzazione o meno del messaggio di errore di surriscaldamento dipenderà in gran parte dalle temperature ambientali, ma i limiti di durata del passato sono un lontano ricordo.

(Image credit: Future)

Canon EOS R8 vs R6 Mark II: AF, Display e EVF

Poiché queste fotocamere hanno lo stesso processore e lo stesso sensore, è logico che condividano anche lo stesso sistema di messa a fuoco automatica Dual Pixel CMOS AF II.

Entrambe sono in grado di garantire il lock-on fino a -6,5EV e dispongono delle modalità di messa a fuoco: occhi, viso, testa, corpo, animali (gatti, cani, uccelli e cavalli) e veicoli (auto, moto, aerei e treni).

Anche la qualità dell'EVF è simile. EOS R6 Mark II e EOS R8 hanno mirini elettronici da 3,69 m di punti con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Niente di spettacolare, ma offrono un'anteprima dell'immagine di buona qualità. Tuttavia, l'ingrandimento della R6 è migliore: 0,76x contro 0,7x della EOS R8, il che fa apparire l'immagine più grande.

Canon ha scelto un display posteriore vari-ange per a Canon EOS R8. Naturalmente, anche a EOS R6 Mark II dispone di uno schermo con angolazione variabile, ma i nuovo design della Canon EOS R8 dovrebbe portare qualche miglioria che approfondiremo nella recensione di EOS R8.

(Image credit: Future)

Canon EOS R8 vs R6 Mark II: Connettività e durata della batteria

La Canon EOS R6 Mark II ha una connettività wireless migliore rispetto alla EOS R8. Supporta il Bluetooth 5.0 anziché il 4.2 e dispone di Wi-Fi a 5GHz e a 2,4GHz. La EOS R8 supporta solo i 2,4 GHz, limitando le velocità di trasferimento di picco.

Probabilmente questo fattore non è determinante per tutti, ma potrebbe fare la differenza per chi lavora in studio. La Canon EOS R6 Mark II offre due slot per le schede di memoria, mentre la EOS R8 ne ha solo uno. Anche questo aspetto potrebbe risultare seccante per professionisti che amano avere una scheda di backup.

La Canon EOS R6 Mark II ha anche una batteria di molto superiore. La sua capacità è di 760 scatti quando si utilizza l'LCD posteriore e di 450 quando si utilizza l'EVF. Si tratta di una durata quasi doppia rispetto alla Canon EOS R8, il che potrebbe limitare l'idoneità all'uso professionale di quest'ultima.

(Image credit: Future)

Quale scegliere?

La Canon EOS R8 è una fotocamera sorprendentemente capace, soprattutto considerando la differenza di prezzo sostanziale rispetto a EOS R6 Mark II. La qualità delle immagini e dei video, come la raffica, sono praticamente identiche.

Tuttavia, la sensazione di utilizzo della EOS R8 a mano libera è molto diversa. È una fotocamera più piccola e più leggera, ma per guadagnare in termini di portabilità rinuncia all'IBIS e risulta molto più limitante negli scenari meno luminosi.

La mancanza di un doppio slot per le schede SD e la batteria poco performante, sommate all'assenza di uno stabilizzatore, fanno di EOS R8 un prodotto più indicato all'amatore che ai professionisti.