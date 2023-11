Recensione Sony X90L

La serie Sony X90L ha un ottimo rapporto qualità-prezzo: offre immagini luminose e raffinate grazie a una normale retroilluminazione a LED con local dimming full-array. Questo lo rende un'ottima scelta per la visione di film, ma grazie al supporto 4K 120Hz e Dolby Vision è anche un'ottima opzione per il gaming. Il design elegante e il supporto regolabile inoltre consentono all'X90L di adattarsi a un'ampia varietà di situazioni per l'installazione.

Sony X90L: recensione breve

Sony XR-X90L rappresenta la linea di TV di fascia media Sony per il 2023 ed è venduto con schermi di dimensioni comprese tra 55 e 98 pollici. È dotato di una normale retroilluminazione a LED con local dimming e utilizza il Cognitive Processor XR di fascia alta dell'azienda insieme alla nuova tecnologia Clear Image XR per migliorare le immagini.

Come altri modelli Sony e alcuni dei migliori televisori di altri marchi, l'X90L utilizza Google TV come interfaccia smart. Questo permette di accedere a praticamente tutte le piattaforme streaming che si possano desiderare e, oltre a Google Assistant, il TV Sony è compatibile con Alexa e Apple Home per il controllo della smart home.Una caratteristica esclusiva di Sony presente sul modello X90L è Bravia Core, che consente di riprodurre in streaming i film della libreria Sony Pictures con un livello di qualità che, secondo l'azienda, è pari a quello dei supporti fisici.

La qualità dell'immagine dell'X90L è un passo avanti rispetto al Sony X90K dello scorso anno, con una luminosità più elevata e un migliore local dimming. Questi miglioramenti si evidenziano in particolare con i programmi HDR, con un aumento del contrasto che conferisce maggiore definizione alle luci e alle ombre dell'immagine. Anche l'upscaling delle immagini HD normali è molto buono, mentre quelle 4K native appaiono meravigliosamente dettagliate.

L'X90L dispone di un sistema audio di base ma efficace, con tweeter posizionati ai lati destro e sinistro dello schermo per aumentare il suono proveniente dai diffusori montati in basso. La funzione Acoustic Center Sync consente di utilizzare gli altoparlanti integrati del televisore come diffusori del canale centrale se utilizzati con una soundbar Sony, e supporta anche una connessione di ingresso al canale centrale da un ricevitore AV.

Il design di Sony X90L abbina un pannello sottile a una cornice altrettanto minimal. I piedini di supporto del televisore possono essere sollevati per ospitare una soundbar, mentre l'altra opzione è l'installazione a filo dello schermo su un supporto TV.

Le caratteristiche gaming includono il supporto 4K 120Hz, VRR, ALLM e Dolby Vision. L'X90L è anche perfetto per PlayStation 5, con la mappatura automatica dei toni HDR e la modalità di immagine Auto Genre che si attivano quando viene rilevato l'ingresso di una console PS5. Una nuova funzione per il 2023 è il Game Menu di Sony per le regolazioni rapide relative al gioco e il set dispone di due ingressi HDMI 2.1 che possono essere utilizzati per il collegamento alle console next-gen.

Il rapporto qualità-prezzo dell'X90L è molto buono, soprattutto grazie alle prestazioni e caratteristiche raffinate che lo rendono un'opzione di spicco per la sua fascia di prezzo.

Sony X90L recensione: prezzo e uscita

Uscito a giugno 2023

I prezzi partono da 1.699€ per la versione da 55"

E arrivano a un prezzo di 9.999€ per la versione da 98"

La serie X90L si colloca al centro della gamma di TV LED dell'azienda. Con dimensioni fino a 98 pollici, la serie X90L ospita lo schermo più grande attualmente offerto da Sony.

XR-55X90L: 1.699€

1.699€ XR-65X90L: 1.999€

1.999€ XR-75X90L: 2.699€

2.699€ XR-85X90L: 3.499€

3.499€ XR-98X90L: 9.999€

I prezzi dei televisori della serie X90L sono scesi dalla loro uscita nella primavera del 2023, e si possono trovare offerte molto buone presso i rivenditori di terze parti.

Sony X90L recensione: specifiche

Swipe to scroll horizontally Tecnologia del display: QLED Frequenza di aggiornamento: 120Hz HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG Audio: Dolby Atmos Smart TV: Google TV HDMI: 4 (2 x HDMI 2.1)

Gli ingressi del Sony X90L comprendono quattro porte HDMI montate lateralmente (due HDMI 2.1, una con eARC), un'uscita digitale ottica e una connessione per l'antenna. (Image credit: Future)

Sony X90L recensione: funzioni

Retroilluminazione a LED con local dimming

Nuovo upscaling ed elaborazione XR Clear Image

Sony X90L utilizza un display QLED (che Sony chiama "Triluminous") con una normale retroilluminazione a LED e un local dimming full-array. Secondo l'azienda, il nuovo TV utilizza il 60% in più di zone di local dimming rispetto all'X90K dello scorso anno ed è più luminoso del 30%. L'X90L è dotato dello stesso Cognitive Processor XR presente nei televisori di fascia alta dell'azienda, come il Sony A80L, e supporta i formati Dolby Vision, HDR10 e HLG ad alta gamma dinamica.

Due funzioni di Sony per il miglioramento delle immagini presenti nei TV X90L sono XR Contrast Booster e XR Clear Image. La prima è stata progettata per aumentare la luminosità e ridurre gli effetti blooming dovuti alla retroilluminazione LED full-array del TV. La seconda consiste in un'elaborazione di tipo speciale che consente di aumentare la scala delle immagini a 4K e di applicare automaticamente la riduzione adattiva del rumore e la "super risoluzione". Non ci sono impostazioni di menu per attivare, disattivare o regolare XR Clear Image, quindi è impossibile valutarne l'effetto, anche se, come potete leggere nella sezione dedicata alla qualità dell'immagine, l'X90L offre immagini sempre nitide.

Come altri televisori Sony, l'X90L utilizza l'interfaccia smart di Google TV per lo streaming e il controllo della smart home. Un microfono incorporato offre un'opzione di controllo vocale a mani libere e anche il telecomando del televisore è dotato di un microfono incorporato. L'X90L funziona con Alexa e Apple Home e dispone dello streaming di film Bravia Core di Sony, che secondo l'azienda offre una qualità delle immagini pari a quella dei supporti fisici con una velocità di trasferimento dati fino a 80 Mbps. Secondo l'azienda, i titoli Bravia Core provengono dalla libreria degli studios di Sony Pictures e includono la più ampia collezione IMAX Enhanced disponibile.

Le connessioni dell'X90L includono due porte HDMI 2.1 con supporto 4K 120Hz, VRR e ALLM per i giochi. Un nuovo menu di gioco consente di accedere rapidamente a impostazioni quali VRR, riduzione dell'effetto mosso e Black Equalizer, e l'X90L supporta anche i giochi in 4K Dolby Vision.

Punteggio funzioni: 4/5

La modalità Ambient di Google può essere utilizzata per visualizzare una presentazione a rotazione di immagini sul Sony X90L, comprese quelle caricate su Google Foto. (Image credit: Future)

Sony X90L recensione: qualità dell'immagine

Luminosità di picco migliorata rispetto al modello dello scorso anno

Contrasto "infinito"

Leggero effetto blooming

Uno dei miglioramenti più evidenti del Sony X90L è la luminosità. La versione da 65 pollici che abbiamo testato ha un picco di luminosità HDR di 1.225 nit, misurato su un modello di test con finestra bianca al 10% e con il TV in modalità immagine personalizzata. Si tratta di un notevole incremento di luminosità rispetto all'X90K dello scorso anno, che misurava 964 nit nello stesso test.

La luminosità di picco nella modalità Film di Sony è stata quasi altrettanto buona, con 1.173 nit con misurazioni prese da un modello a finestra del 10%, mentre un modello bianco al 100% che copre l'intera area dello schermo ha misurato ben 645 nit. Questi risultati sono inferiori alle misurazioni della luminosità di picco che abbiamo effettuato su diversi TV mini-LED di punta nel 2023, ma sono eccellenti per un apparecchio con retroilluminazione LED standard e si avvicinano ai migliori TV OLED per quanto riguarda la luminosità di picco HDR, oltre a battere facilmente i TV OLED per quanto riguarda la luminosità a schermo intero.

Le misurazioni effettuate con il software di calibrazione del colore Calman di Portrait Displays hanno mostrato una copertura del 96,1% del DCI-P3 (lo spazio colore utilizzato per la masterizzazione di film 4K e release cinematografiche digitali) e del 71,9% del BT.2020. I valori del Delta E della scala di grigi sono stati in media di 2,98 (di solito cerchiamo di scendere sotto i 3), mentre i valori del Delta E dei punti di colore sono stati pari a 1,5. Nel complesso, questi risultati sono perfettamente soddisfacenti e dimostrano che l'XL90 è ben equipaggiato per visualizzare film e serie TV con colori accurati.

Per concludere i test, il livello di nero misurato dal televisore su uno schema dello 0% è di 0 nit (cioè completamente nero), con un contrasto "infinito". Per tutte le successive visualizzazioni è stata utilizzata la modalità immagine personalizzata del TV, con Auto Local Dimming e Peak Luminance impostate su High, Gamma su 0 e temperatura colore su Warm.

Questo TV Sony non dispone di un rivestimento antiriflesso. Tuttavia, il riverbero dello schermo causato dalle luci sopraelevate non è stato un problema durante l'utilizzo quotidiano. L'X90L non dispone di una funzione di visione grandangolare che migliorerebbe la qualità dell'immagine per una visione decentrata, anche se il contrasto e la saturazione dei colori del televisore appaiono uniformi su un arco di visione di 30 gradi (che dovrebbe coprire la tipica configurazione di un divano domestico).

Il TV Sony presenta un'immagine nitida e pulita, con riflessi nitidi e dettagli eccellenti. Le scene di test più difficili mostrano un leggero effetto blooming, che però non si fa notare nelle immagini classiche, e anche in questo caso le prestazioni del televisore sono state nettamente superiori a quelle dell'X90K dello scorso anno.

Il Sony X90L si è comportato bene anche con le scene di film su Blu-ray 4K, sia per quanto riguarda la gestione del movimento che la quantità di ombre scure e dettagli. Le inquadrature ravvicinate dei volti rivelano un alto livello di dettaglio e sottili gradazioni di colore nelle tonalità della pelle.

Punteggio qualità dell'immagine: 4.5/5

(Image credit: Future)

Sony X90L recensione: qualità del suono

Tweeter per il posizionamento del suono

Acoustic Center Sync

Suono nella media, ma buona chiarezza dei dialoghi

Gli altoparlanti integrati di Sony sono coadiuvati da una coppia di tweeter posizionati ai lati destro e sinistro dello schermo del televisore. Questi contribuiscono a elevare i dialoghi e a dare loro un rapporto più naturale con l'immagine sullo schermo rispetto a quello che si otterrebbe con un televisore dotato di diffusori che dirigono il suono verso il basso. Inoltre, creano una presentazione più ampia degli effetti sonori nei film, anche se nelle colonne sonore Dolby Atmos non si sentono i suoni direzionati in altezza.

Una funzione che amplia le capacità audio del TV è Acoustic Center Sync, che consente di utilizzare gli altoparlanti integrati del TV come diffusori del canale centrale con soundbar Sony selezionate o con un ricevitore AV.

La gamma di modalità audio del televisore non offre prestazioni sensibilmente diverse, a parte la modalità Dialogo che migliora il parlato. Nel complesso, l'audio dell'X90L è buono, con dialoghi chiari e la capacità di riprodurre un volume abbastanza elevato. Il televisore trarrà sicuramente beneficio dall'aggiunta di una delle migliori soundbar, e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui i piedini di supporto del televisore consentono tale configurazione.

Punteggio qualità del suono: 4/5

Il Sony X90L è dotato di piedini di supporto regolabili per posizionare una soundbar direttamente sotto lo schermo. (Image credit: Future)

Sony X90L recensione: design

Design sottile con piedini di supporto regolabili in altezza

Quattro ingressi HDMI (solo due HDMI 2.1)

Telecomando con microfono incorporato per i comandi vocali

Con una profondità di 57mm, Sony X90L ha un aspetto più elegante rispetto all'X90K dello scorso anno. Ha anche una sottile cornice in alluminio, un miglioramento rispetto alla cornice in plastica dell'X90K. I suoi piedini di supporto in metallo possono essere installati a due diverse altezze: una bassa che mette il bordo inferiore dello schermo a filo con la superficie di un tavolo o di un supporto, o una alta che lascia libero lo spazio sottostante per una soundbar.

Il pannello laterale dell'X90L ospita quattro ingressi HDMI, tra cui due porte HDMI 2.1 (una con eARC).

Il telecomando di Sony offre una serie di controlli di base e include pulsanti di accesso diretto ai migliori servizi di streaming come Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e YouTube. Un pulsante centrale attiva il microfono incorporato nel telecomando per i comandi vocali, un'opzione che potrebbe essere utilizzata dal momento che i pulsanti di controllo del telecomando Sony possono essere difficili da individuare in una stanza buia o poco illuminata.

Punteggio design: 4.5/5

L'interfaccia Google TV. (Image credit: Future)

Sony X90L recensione: Smart TV e menu

Interfaccia Google TV

Controllo vocale a mani libere; funziona con Alexa e Apple Home

Molte impostazioni avanzate per le immagini

L'interfaccia smart di Google TV del Sony X90L è ben fornita di app e può dare all'utente suggerimenti di visione basati sulla cronologia di visualizzazione e navigazione quando si accede con un account Google. Un altro vantaggio dell'accesso è la possibilità di collegare una libreria di Google Foto per visualizzare le foto personali sul televisore in modalità Ambient.

Oltre al controllo vocale tramite il microfono del telecomando, il microfono integrato nel televisore consente di affidarsi a Google Assistant per cercare programmi, regolare il volume e altro ancora, il tutto a mani libere. L'app Google Home offre un'altra opzione di controllo del televisore ed è utilizzata per impostare la modalità Ambient e per collegare altri dispositivi domestici intelligenti da controllare attraverso il televisore.

Premendo il pulsante con l'icona della chiave inglese sul telecomando si apre un menu di impostazioni rapide che può essere personalizzato per rendere facilmente accessibili i menu utilizzati più di frequente, come l'immagine e il suono. Il menu Impostazioni offre una gamma completa di opzioni, comprese quelle per lo schermo e l'audio. Le varie impostazioni avanzate per l'immagine includono regolazioni per il local dimming e il livello di luminosità di picco, oltre a regolazioni per la gamma e il bilanciamento del bianco.

Punteggio Smart TV e menu: 4/5

Il nuovo Game Menu di Sony offre una barra a comparsa nella parte inferiore dello schermo che può essere utilizzata per effettuare regolazioni rapide relative al gioco. (Image credit: Future)

Sony X90L recensione: gaming

4K a 120Hz con VRR e Dolby Vision per i videogiochi

Elevato input lag di 18,2ms

Nuovo Game Menu per regolazioni rapide relative al gioco

Sony X90L offre una vasta gamma di funzioni per i giocatori che desiderano acquistare uno dei migliori televisori gaming a 120Hz. È dotato di supporto per i giochi 4K 120Hz, VRR, ALLM e Dolby Vision ed è anche perfetto per PlayStation 5, il che significa che la mappatura automatica dei toni HDR e la modalità di immagine Auto Genre saranno attivate quando viene rilevato l'ingresso da una console PS5. L'unico inconveniente è che il supporto per le funzioni di gioco avanzate è limitato alle due porte HDMI 2.1 del televisore, mentre le altre porte HDMI si fermano alla versione 2.0.

Tra le novità dei TV Sony 2023 c'è un Game Menu che offre l'accesso rapido a impostazioni come VRR, riduzione dell'effetto mosso e Black Equalizer, oltre a una serie di opzioni per il cursore che aiutano a prendere la mira negli sparatutto in prima persona.

L'input lag misurato con un misuratore Leo Bodnar 4K in modalità immagine di gioco è risultato di 18,2ms. Questo risultato è inferiore alla media rispetto ad altri televisori che abbiamo testato quest'anno, ma è comunque abbastanza basso da avere un impatto positivo sulle prestazioni quando si gioca da console.

Punteggio gaming: 4/5

La modalità Ambient di Google TV sul Sony X90L, che mostra i widget opzionali sullo schermo per il meteo, la musica e altro ancora. (Image credit: Future)

Sony X90L recensione: rapporto qualità-prezzo

Costa molto meno del modello top di gamma di Sony

Si possono acquistare TV Mini LED economici a circa lo stesso prezzo

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Il prezzo di vendita del Sony X90L da 65 pollici è decisamente più conveniente rispetto ad altri televisori.

Considerate le caratteristiche generali, il design e le prestazioni, l'X90L da 65 pollici è un acquisto da consigliare a chiunque stia cercando un nuovo televisore.

Punteggio qualità-prezzo: 4.5/5

(Image credit: Future)

Sony X90L, ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Sony X90L Caratteristiche Note Punteggio Funzioni Un solido set di funzioni, anche se mancano alcune delle caratteristiche che si trovano sui TV più costosi 4/5 Qualità dell'immagine Prestazioni d'immagine complessive impressionanti per un televisore di questo prezzo 4.5/5 Qualità del suono Buona qualità del suono, caratterizzata da dialoghi chiari e in grado di riprodurre anche un volume relativamente alto. 4/5 Design Un design sottile con un supporto regolabile in altezza 4.5/5 Smart TV e menu Google TV è un'opzione solida per lo streaming e offre un'ampia gamma di impostazioni per le immagini 4.5/5 Gaming Supporta molte funzioni e c'è un nuovo Game Menu, anche se l'input lag è un po' alto 4/5 Rapporto qualità-prezzo Un ottimo rapporto qualità-prezzo per un televisore che offre questo livello di funzioni e prestazioni 4.5/5

Compratelo se...

Volete un TV dall'ottimo rapporto qualità-prezzo Sony X90L non ha i neri profondi e perfettamente uniformi dei TV OLED, ma il suo efficace local dimming offre ombre solide e dettagliate e la sua luminosità è pari a quella degli OLED di punta. E soprattutto, avrete tutto questo a un costo sostanzialmente inferiore.

Volete un televisore da abbinare a una soundbar I piedini di supporto regolabili di Sony X90L possono essere impostati in modo da liberare spazio per una soundbar sotto lo schermo. Inoltre, mentre l'audio dei diffusori integrati nel televisore è più che dignitoso, la funzione Acoustic Center Sync consente di utilizzare gli altoparlanti del televisore come canale centrale se abbinati a una soundbar Sony.

Non compratelo se…

Volete l'immagine più luminosa possibile a un prezzo conveniente La luminosità di Sony X90L è sufficiente anche per la visione diurna, ma manca la retroilluminazione Mini LED presente in alcuni modelli di fascia superiore, in grado di offrire una luminosità di picco ancora più elevata.