I TV OLED 2024 LG, Samsung e Sony stanno arrivando: ecco 5 cose da sapere

Man mano che i TV OLED del 2024 diventano disponibili per l'acquisto, con le versioni di LG e Samsung in testa, ci sono molti nuovi aggiornamenti, potenziamenti e anche qualche problema da tenere d'occhio.

L'OLED rimane probabilmente il tipo di tecnologia TV più popolare sul mercato, in quanto i migliori TV OLED forniscono immagini naturali con colori vibranti e livelli di nero ricchi e profondi che sono facilmente i più accurati in circolazione. I migliori televisori dello scorso anno sono stati dominati da OLED, tra cui Samsung S90C, LG C3, Sony A80L e altri ancora.

Anche se non abbiamo avuto modo di testare a fondo molti degli OLED del 2024, da quello che abbiamo visto al CES 2024 e ad altri eventi di lancio di marchi, molti degli OLED di quest'anno sembrano essere un passo avanti rispetto ai loro predecessori. Tuttavia, con tutti questi nuovi OLED in uscita, può essere scoraggiante tenere traccia di ciò che sta accadendo. Di seguito abbiamo elencato cinque cose fondamentali da sapere sui TV OLED del 2024.

1. L'OLED più popolare di LG è ancora più luminoso

(Image credit: Future)

L'OLED di fascia media di LG, la serie C, è sempre il prodotto OLED più richiesto ogni anno. Questo perché combina un'eccellente qualità dell'immagine OLED con una serie di funzioni per i giocatori e gli amanti del cinema. Fino al modello LG C3 dell'anno scorso, la luminosità era un punto debole. Più debole dei mini-LED e persino di alcuni LED di fascia media, è uno dei compromessi dell'acquisto di un OLED. Sempre più OLED migliorano i livelli di luminosità, ma spesso si limitano ai modelli di punta.

Tuttavia, da quello che abbiamo visto finora, l'LG C4 - il modello della serie C 2024 di LG - ha portato la luminosità nella fascia media. La luminosità di picco dell'LG C3 è stata misurata a 830 nit, un valore rispettabile per un OLED di fascia media, ma quando abbiamo visto l'LG C4 di persona, l'aumento di luminosità rispetto al C3 è stato molto evidente. I punti salienti dell'HDR apparivano più dinamici e, quando gli è stato chiesto, LG non ha contestato il fatto che la luminosità di picco del C4 si aggiri intorno ai 1.000 nits.

Anche se non abbiamo ancora dati specifici sui livelli di luminosità di picco, non vediamo l'ora di mettere le mani sull'LG C4. Da quello che abbiamo visto finora, il C4 è un vero e proprio concorrente per il titolo di miglior TV OLED del 2024.

2. Il nuovo OLED Samsung non monta pannelli uguali

(Image credit: Future)

Il Samsung S90C è stato scelto ai TechRadar Choice Awards 2023 come TV dell'anno perché ha preso il meglio della tecnologia QD-OLED - livelli di luminosità più elevati combinati con contrasto e toni del nero di livello OLED - ma lo ha offerto a un prezzo più accessibile, persino competitivo con i tradizionali TV W-OLED.

Naturalmente, avevamo grandi aspettative per il Samsung S90D. Ma quando Samsung ha iniziato a presentare nuovi modelli più piccoli (42 e 48 pollici per competere chiaramente con la serie C di LG), abbiamo scoperto che invece dei pannelli QD-OLED, questi modelli più piccoli sarebbero stati dotati di pannelli W-OLED presenti in altri TV OLED di LG, Sony, Panasonic e Philips. È stato poi riferito che nei modelli da 55, 65 e 77 pollici del Samsung S90D sarebbe stato utilizzato un mix di pannelli W-OLED e QD-OLED senza che fosse possibile sapere quale pannello si sarebbe ottenuto, e la risposta a questa lotteria di pannelli non è stata rassicurante.

La lotteria dei pannelli è un peccato, perché anche se il Samsung S90D non sembra avere molti miglioramenti rispetto al Samsung S90C, a parte l'aumento di luminosità promesso, aveva sicuramente il potenziale per essere un concorrente di primo piano per il miglior TV OLED, anche se non ha apportato modifiche rispetto al suo predecessore. Tuttavia, questo lotto di pannelli smorza l'entusiasmo.

3. L'OLED economico di LG è ancora meglio per i gamer

(Image credit: Future)

L'LG B3 è stato il cavallo oscuro del mercato dei TV OLED nel 2023, offrendo OLED a un prezzo più accessibile e una buona serie di funzioni. Sfortunatamente, era dotato solo di due porte HDMI 2.1 per il gioco, il che significava che i giocatori con più console avrebbero perso l'occasione. Inoltre, non possedeva la stessa potenza di elaborazione o luminosità di altri TV OLED.

Quest'anno, tuttavia, LG ha posto rimedio a questa situazione: l'LG B4 non solo sarà dotato di quattro porte HDMI 2.1, ma sarà anche disponibile in un formato da 48 pollici per i giocatori alla ricerca di un OLED che permetta di risparmiare spazio e denaro. L'LG B4 sarà inoltre dotato del nuovo processore Alpha 8 AI, che LG sostiene essere all'altezza delle prestazioni dell'LG C3, il che significa che si spera di vedere migliorate luminosità e prestazioni. Per questo motivo ho nominato l'LG B4 come il televisore più atteso del 2024.

4. L'OLED di punta Samsung ha uno schermo antiriflesso

(Image credit: Future)

L'S95C, l'OLED di punta di Samsung del 2023, è stato il miglior TV OLED di fascia alta dello scorso anno e, se non fosse stato per il Samsung S90C, sarebbe stato probabilmente il TV dell'anno, in quanto ha messo in mostra il meglio del QD-OLED. Tuttavia, come sempre accade con gli schermi OLED (e con molti televisori in generale), i livelli di nero più profondi e la minore luminosità dell'intero schermo rispetto ai mini-LED e ai QLED comportano riflessi, che possono essere combattuti solo con metodi convenzionali.

Quest'anno, però, Samsung ha annunciato che il suo QD-OLED di punta, il Samsung S95D, utilizzerà la tecnologia antiriflesso (e utilizzerà uno schermo opaco come quello dei suoi TV Frame) per limitare i riflessi sullo schermo e, da quello che abbiamo visto finora, è molto efficace. Nel nostro test pratico, l'S95D è stato completamente privo di riflessi con le luci accese, anche durante una scena molto buia di Dune. Samsung sembra aver rivoluzionato ancora una volta i TV OLED con l'S95D, quindi non vediamo l'ora di provarlo.

5. Il futuro di Sony è Mini LED

(Image credit: Future)

I TV OLED 2023 di Sony, Sony A80L e Sony A95L, che utilizzano rispettivamente pannelli OLED e QD-OLED, hanno riscosso un grande successo grazie all'audio coinvolgente integrato, alle immagini nitide e dettagliate e alle funzioni di gioco specifiche per PS5. Tuttavia, grazie al loro prezzo più elevato, non sono stati in grado di battere i prodotti di LG, Samsung e Philips.

Tuttavia, dopo aver appreso all'inizio di quest'anno che Sony sta lavorando a un nuovo tipo di tecnologia mini-LED che si concentra su un migliore controllo dell'illuminazione e lo rende ancora più efficiente dal punto di vista energetico, è possibile che Sony si allontani dall'OLED? Anche se non sappiamo quando questa nuova tecnologia mini-LED sarà disponibile, Sony l'ha mostrata accanto all'OLED Sony A80L e al mini-LED Sony X95L per mostrarne i vantaggi. Non abbiamo ancora notizie sulla linea di TV 2024 di Sony, ma sarà interessante vedere se Sony si sta allontanando dall'OLED o se sta aggiungendo questa nuova tecnologia mini-LED alla sua linea insieme a tutti gli altri modelli.