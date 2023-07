Ecco perchè i nuovi TV OLED di Samsung non sono adatti ai PC gaming di fascia alta

Il Samsung S95C QD-OLED è sicuramente uno dei migliori televisori dell'anno, tanto che nella nostra recensione ha ottenuto 5 stelle su 5.

Tuttavia, l'esperto di TV Vincent Teoh (HDTV Test su YouTube) ha individuato un problema con l'S95C che potrebbe scoraggiare i gamer. Tuttavia, come spiegheremo in seguito, si tratta di una limitazione che interessa solo una piccola parte dei potenziali acquirenti del TV OLED Samsung.

In sostanza, le porte HDMI 2.1 del Samsung S95C non sono in grado di gestire l'intera larghezza di banda di cui l'HDMI 2.1 è capace. Una porta HDMI 2.1, normalmente, è in grado di gestire 48 Gbps, mentre quelle dell'S95C sembrano limitate a 40 Gbps, il che potrebbe causare problemi ai giocatori di PC che sperano di sfruttare a pieno le specifiche (4K a 144 Hz) del pannello.

Dov'è finito il 20% di banda che manca all'appello? Nel video che segue, Teoh spiega che secondo lui il problema dipende dal box One Connect. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una scatola esterna in cui sono alloggiate tutte le connessioni del TV. Il box One Connect è ottimo per i più attenti al cable management e per chi vuole appendere il TV a parete senza disperarsi per nascondere i fili, ma comporta alcuni compromessi.

La buona notizia è che questo non è un grosso problema per la stragrande maggioranza delle persone. Una connessione al PC con un framerate molto elevato e un'alta profondità di colore è praticamente l'unica cosa che spinge l'HDMI 2.1 al suo limite, almeno se si parla di schermi 4K.

Come sottolinea Teoh, né la Xbox Series X né la PlayStation 5 sono in grado di uilizzare più di 40Gbps, anche in 4K 120Hz con HDR, quindi tale limitazione non influisce sulle console di nuova generazione. Inoltre, anche i migliori lettori Blu-ray 4K o i TV box di streaming di fascia alta non richiedono una tale larghezza di banda: l'Apple TV 4K (2022) ha la migliore qualità di streaming tra tutti i set-top box e non supporta comunque l'uscita a 48Gbps.

Tuttavia, le schede video top end di ultima generazione sono in grado di spingere al massimo l'HDMI a 48 Gbps, soprattutto considerando una frequenza di aggiornamento a 144 Hz e il 4K del televisore. Se il PC cerca di spingere al massimo e il televisore non è in grado di gestirlo potrebbe verificarsi il classico "collo di bottiglia".

Non si tratta quindi di una limitazione che riguarda tutti coloro che scelgono di giocare sul TV, ma solo chi dispone di PC di fascia alta con schede video top capaci di superare le specifiche del Samsung S95C. Detto questo, il TV Samsung rimane uno dei migliori OLED per gli amanti del cinema e uno dei migliori televisori per giocare, ma non per il gaming su PC di fascia alta.

Il Samsung S90C, che ha lo stesso tipo di pannello QD-OLED dell'S95C (stiamo lavorando alla recensione) e il Samsung QN95C supportano entrambi 48Gbps a 144Hz, quindi potrebbero risultare più appetibili per i PC gamer che cercano un TV in grado di sfruttare al meglio la potenza dei loro assemblati.