NASA Plus, nasce la piattaforma streaming gratuita a tema spaziale

Avete visto praticamente tutte le migliori serie su Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus e simili? Niente paura, presto la NASA lancerà una nuova piattaforma streaming gratuita a tema spaziale dove potrete seguire dirette delle missioni spaziali, serie TV, documentari a tema e molto altro.

Il servizio si chiamerà NASA Plus, adottando lo schema di denominazione obbligatorio per (quasi) tutte le piattaforme di streaming. La buona notizia è che, almeno inizialmente, il servizio sarà privo di pubblicità e non richiederà alcun canone mensile, offrendo al pubblico l'accesso gratuito a trasmissioni in diretta e video originali della NASA (tra cui alcuni documentari che verranno lanciati con NASA Plus).

Il lancio è previsto "nel corso dell'anno", anche se speriamo che arrivi prima della fine di agosto. A quanto pare sarà disponibile sulla maggior parte degli smartphone, sui PC desktop e su alcuni dei migliori dispositivi per lo streaming, quindi, oltre che sulle app iOS e Android della NASA e tramite browser web, sarà possibile accedervi su Roku, Apple TV e Amazon Fire TV.

L'iniziativa rientra nell'ambito del rilancio del sito web e dell'applicazione mobile dell'agenzia, di cui è possibile scaricare la versione beta sugli store di riferimento.

Sta nascere una nuova stella nel mondo dello streaming?

Leggendo il nome NASA Plus, abbiamo subito pensato che sarebbe stato un altro servizio di streaming a pagamento da affiancare a Apple TV Plus e Disney Plus. Fortunatamente, la NASA afferma che non ci saranno costi mensili e tantomeno pubblicità, il che spingerà molti ad accedere al servizio non appena sarà disponibile.

Ciononostante, NASA Plus potrà contare da subito su una vasta libreria di contenuti, oltre che su diverse fiction a tema spaziale come The Martian (accessibile anche su Disney Plus).

Tuttavia, la NASA ha in programma una discreta serie di eventi live per il mese di agosto e siamo curiosi di vedere le nuove serie video originali sul servizio quando arriverà in Italia.

Purtroppo a oggi non abbiamo una data di riferimento, anche se siamo quasi certi che il lancio avverrà in più fasi, partendo dagli Stati Uniti per poi arrivare in Europa in un secondo momento.

Vi terremo aggiornati a riguardo!