La pirateria online è in aumento, e la colpa è tutta dei servizi streaming

Nell'era digitale, i film e le serie TV dovrebbero essere più facili da guardare, non più difficili. Tuttavia, le piattaforme streaming sono volubili e che la distribuzione dei media può diventare più complicata del previsto.

Warner Bros, per esempio, ha eliminato una serie film e serie TV di alto profilo, cancellandoli in post-produzione o eliminandoli dalle piattaforme Sky e NOW. Lo show fantascientifico Westworld è scomparso dopo la quarta e ultima stagione. Nonostante fosse stato completato, la WB ha cancellato anche il film Batgirl, senza mai distribuirlo. Anche altri servizi come Disney+ e Paramount+ adottano politiche simili, seppur con danni di minore entità.

La cancellazione di film e serie TV scatena un aumento della pirateria online, spingendo gli spettatori a cercare alternative illegali. La crescente difficoltà nell'accedere ai contenuti desiderati, unita alla scomparsa di supporti fisici come DVD e Blu-ray, ha contribuito al rinnovato interesse per la pirateria.

La rilevanza di questo fenomeno risiede proprio nella frustrazione degli abbonati di fronte alla volubilità dell'industria dello streaming. Mentre alcuni registi come Werner Herzog giustificano la pirateria come unica opzione per vedere determinati film in alcuni Paesi, altri cinefili si sentono presi in giro quando i titoli vengono cancellati o trasferiti da una piattaforma all'altra. La pirateria online, in aumento dopo anni di calo, riflette la necessità di un approccio più accessibile alla distribuzione dei contenuti.

La pirateria, sebbene in crescita, non è l'unico rimedio adottato dagli spettatori. Molti cinefili impegnati mostrano un crescente interesse per i supporti fisici, come DVD e Blu-ray, come soluzione al problema della frammentazione della distribuzione. Tuttavia, la sfida per l'industria dell'intrattenimento è convergere verso un sistema di distribuzione più accessibile ed economicamente sostenibile, al fine di evitare il furto digitale.

Via The Daily Beast