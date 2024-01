DVD e Blu-ray alla rimonta, lo streaming non dà fiducia

L'ansia dei servizi streaming spinge le nuove generazioni a comprare più DVD e Blu-ray fisici, temendo la cancellazione dei propri contenuti preferiti. Christopher Nolan, con l'uscita di Oppenheimer in Blu-ray, ha innescato un aumento delle vendite, esaurendo la versione 4K Ultra HD nella prima settimana.

Registi come James Cameron e Guillermo del Toro sono grandi sostenitori dei supporti fisici e sottolineano il rischio di perdere l'accesso ai contenuti se fruibili solo in streaming. L'importanza di questo fenomeno risiede nella percezione di controllo e permanenza che i supporti fisici offrono rispetto allo streaming. Altri registi del calibro di Nolan evidenziano il rischio di perdere accesso ai propri lavori, in quanto le piattaforme streaming possono rimuoverli o modificarli senza preavviso.

Il desiderio diffuso di possedere fisicamente i contenuti cinematografici è evidente, con la fondazione di Celluloid Dreams che mira a preservare e distribuire film in formati premium, seguendo la tendenza dei consumatori che preferiscono l'alta qualità.

Nonostante la diminuzione generale delle vendite di DVD nel tempo, persiste un interesse notevole, specialmente tra i giovani tra i 25 e i 39 anni. La paura di perdere l'accesso ai film e alle serie TV più amati, unita alla volontà di possedere qualcosa di tangibile, spinge molti a continuare ad acquistare supporti fisici. Il passaggio a un'esperienza di fascia più alta, simile a quanto accaduto con il vinile e i giradischi, riflette un cambiamento nel mercato dei supporti fisici, che sta diventando sempre più un oggetto da collezione di qualità superiore.

Nell'era dello streaming, l'uscita in Blu-ray di Oppenheimer ha sorpreso il mercato, esaurendo la versione 4K Ultra HD nella prima settimana. La frenesia di acquisto sottolinea la crescente "ansia da streaming", con le nuove generazioni che temono la perdita dei propri contenuti digitali preferiti. La versione home video include tre ore di filmati bonus, contribuendo a mantenere vivo l'interesse per i supporti fisici.

L'ansia data dalla natura dello streaming sta influenzando il mercato dei supporti fisici con l'aumento delle vendite di Blu-ray e DVD, specialmente per le nuove uscite. La fondazione di Celluloid Dreams e la crescita dei supporti fisici premium indicano un cambiamento nel modo in cui le persone consumano e possiedono i contenuti digitali, riflettendo una preferenza per l'accesso duraturo e la qualità. Mentre il dominio digitale è in costante crescita, sembra che i supporti fisici abbiano ancora un ruolo cruciale nel soddisfare il desiderio di possesso tangibile e controllo sui propri contenuti preferiti.

Via BBC