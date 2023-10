Oppenheimer esce in streaming a fine novembre: ecco dove vederlo

Artist's depiction of the author being blown away by the 4K Blu-ray's visual quality.

È ufficiale: Oppenheimer in streaming sarà disponibile dal 22 novembre in Europa. In queste date, infatti, il film sarà disponibile per l'acquisto o il noleggio da piattaforme streaming come iTunes o Amazon Prime Video, o come Blu-ray 4K.

Non ci sono informazioni su quando sarà disponibile "gratuitamente" come parte di un pacchetto di streaming, ma in Italia è probabile che arrivi inizialmente su Sky Cinema e NOW TV, che è collegata a Universal.

Il film è corredato da tre ore di contenuti speciali sia nella versione digitale che in quella Blu-ray e sarà disponibile in 4K HDR, anche se, almeno nel caso del Blu-ray, non includerà il supporto Dolby Vision o Dolby Atmos. Al suo posto ci sarà una colonna sonora 5.1 DTS-HD. È un peccato, ma non è una sorpresa: i film del regista Christopher Nolan non hanno mai utilizzato il formato Dolby Atmos. (Tuttavia, se volete ascoltare la colonna sonora in Atmos, è disponibile su Apple Music e Amazon Music Unlimited in Dolby Atmos).

È comunque possibile che la versione in streaming includa il Dolby Vision: la versione in streaming di Tenet ce l'ha, anche se il Blu-ray 4K non ce l'ha. Al momento, però, le pagine di preordine di Apple e Amazon non confermano niente sul formato della versione streaming, quindi dovremo aspettare e vedere.

Making the most of the big screen

Chiunque abbia seguito la carriera di Nolan sa che il regista ama le riprese in IMAX di grande formato. A partire da Il cavaliere oscuro, tutti i suoi film sono stati girati in IMAX almeno in alcune sezioni, se non in gran parte. In queste sezioni, l'immagine è più alta rispetto ai normali film in widescreen e questo significa che, invece di avere barre nere in alto e in basso sullo schermo, nelle sezioni IMAX l'immagine riempie l'intero televisore.

Ma... non nelle versioni in streaming. Guardare Interstellar in versione digitale è più deludente, perché le incredibili scene dello spazio e dei pianeti non hanno mai l'apertura che meriterebbero. La versione Tenet è migliore, in quanto ha un rapporto d'aspetto più alto, ma non riesce comunque a dare il massimo effetto.

Se avete investito in un grande televisore e volete vivere un'esperienza simile all'IMAX, dovete ricorrere alla vecchia maniera e procurarvi il disco fisico per un lettore Blu-ray 4K..

(Image credit: Universal Pictures)