Oppenheimer, quando esce in streaming?

Se vi state chiedendo dove vedere Oppenheimer in streaming a casa vostra, purtroppo non è stata ancora rivelata la data di uscita precisa. Tuttavia, possiamo fare alcune ipotesi.

Il famosissimo film con è uscito nelle sale cinematografiche americane il 21 luglio, insieme a Barbie, mentre in Italia si è dovuto aspettare il 23 agosto. Utilizzando questa data come punto di partenza, possiamo provare a prevedere quando di preciso il film potrebbe essere disponibile in streaming.

Il film, interpretato da Cillian Murphy di Peaky Blinders nel ruolo del protagonista, è incentrato sulla creazione della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare, segue le vicende di Robert Oppenheimer, l'uomo responsabile del successo del Progetto Manhattan.

Oppenheimer è diventato rapidamente un successo al botteghino, guadagnando l'impressionante cifra di 80,5 milioni di dollari nei suoi primi tre giorni di programmazione.

Quando esce Oppenheimer in streaming?

Oppenheimer è l'ultimo film di Christopher Nolan ed è prodotto dalla Universal Pictures. Quando il film è stato ordinato, il regista ha chiesto alla casa produttrice di concedere al film un'esclusiva per le sale cinematografiche tra i 90 e i 120 giorni.

Secondo un accordo, Oppenheimer non debutterà sulla piattaforma streaming Netflix prima di 4 anni dall'uscita: si parla quindi del 2027. Tuttavia, Oppenheimer potrebbe arrivare in streaming su altri servizi un po' in anticipo, ma in ogni caso non prima di novembre.

Nel 2021, Variety ha riferito che i film della Universal sarebbero approdati su Peacock dopo l'uscita nelle sale, prima di passare a Prime Video.

Dato che Oppenheimer è un film di Universal Pictures, sarà probabilmente disponibile in streaming su Peacock e Prime Video. Nulla è ancora certo, ma è possibile che il film sia disponibile su Peacock a novembre o dicembre 2023, per poi passare su Prime Video nella primavera del 2024.