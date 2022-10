Recensione Mario + Rabbids Sparks of Hope

Un Wildclaw si sta avventando su Rabbid Peach e ci vorrà una coreografia perfetta per salvarle la vita da questa tigre imbottita di steroidi. La colpa è mia, che ho sparato al malvagio cugino di Tony la Tigre, ma ora che Rabbid Peach ha utilizzato la sua arma, non è più in grado di muoversi.

Il problema è che, anche se è il mio turno, ogni volta che provoco dei danni al wildclaw, questo fa qualche passo avanti, avvicinandosi a Peach. Se la dovesse raggiungere, la colpirà con entrambi i suoi possenti pugni, riducendo in poltiglia il suo corpicino da coniglio. Quindi, se sia Mario che Luigi spareranno con il loro fucili al wildclaw, lo aiuteranno a raggiungere Peach ancora prima del previsto.

Essendo l'unico curatore della mia squadra, non posso rischiare di perdere Rabbid Peach, soprattutto perché ho molti altri nemici da affrontare, oltre all'aggressivo wildclaw.

La buona notizia è che ho tre combattenti impazienti - Mario, Luigi e Rabbid Peach, oltre a un centinaio di modi per combinare le loro abilità. Devo solo trovare il modo di salvare la principessa ossessionata dai selfie.

Mario + Rabbids Sparks of Hope prosegue l’approccio del combattimento a turni in stile XCOM del suo predecessore, Kingdom Battle. Come nel prequel, il giocatore è alla guida di una squadra di eroi Nintendo in carne e ossa come Mario, Luigi e Peach, ma anche di versioni Rabbid degli stessi.

Quasi come Mr. Hyde per Dr. Jekyll, le versioni Rabbid di Mario, Luigi e Peach offrono espressioni ridotte dei loro tratti fondamentali. Rabbid Peach, per esempio, è un coniglio super vanitoso con una corona e un vestito rosa, che interrompe sempre i momenti drammatici per farsi un selfie o per urlare "#HealingJourney" ogni volta che va a ripristinare la salute in combattimento. Rabbid Luigi è molto invidioso di Rabbid Mario e cerca sempre il modo di insidiare il fratello, rubandogli la tuta da lavoro o cercando di farsi strada quando la squadra si mette in posa eroica.

Si affrontano anche nemici familiari, come Goomba e Bob-omb, ma le favolose fusioni di Nintendo e Rabbid ricordano che questo gioco è un crossover tra mondi. Gli Squasher, ad esempio, sono coniglietti che trasportano blocchi di pietra sulla schiena e fanno esattamente ciò che il loro nome lascia immaginare, ossia sono in grado di saltare attraverso il campo di battaglia per colpirvi con gli iconici e pesanti blocchi di pietra.

Come per Kingdom Battle, Mario + Rabbids Sparks of Hope si distingue dagli altri giochi a turni per la facilità con cui si possono ottenere buoni risultati già in un singolo turno. Ciascuno dei vostri eroi ha due punti azione da spendere per attaccare, attivare un'abilità o utilizzare un oggetto. Avete anche a disposizione abilità di movimento, come il salto di squadra e gli attacchi in corsa, che non utilizzano i punti azione.

In pratica, se si pianifica bene il proprio turno, si possono mettere a segno lunghe combo di attacchi e mosse che permettono alla propria squadra di spazzare via il nemico prima ancora che questo riesca ad attaccare.

Prendiamo come esempio questo wildclaw. Rabbid Peach è accovacciata dietro un muretto tra la bestia e Mario e Luigi, mentre i fratelli la spalleggiano un po' più da lontano. Tutti e tre i miei eroi possono sparare alla tigre, ma dopo un altro attacco il nemico sarà su Rabbid Peach e avrà ancora metà della sua barra della salute. Devo sferrare più attacchi e fare più danni prima che il wildclaw possa raggiungerla.

Per prima cosa, devo aumentare i danni della squadra. Fortunatamente, in questo caso le scintille di Sparks of Hope sono utili. Sono una sorta di compagni equipaggiabili, un incrocio tra un rabbid e una stella, e ognuno di essi ha un'abilità unica. Ho Mario in coppia con Starburst, una scintilla che permette di potenziare i danni della squadra. Consuma uno dei punti azione di Mario, ma il guadagno di danni che si ottiene per la squadra vale la pena.

Con l'ultima azione di Mario, attivo la sua abilità Hero’s Sight. Funziona come Overwatch in XCOM, consentendogli di sparare automaticamente su qualsiasi nemico che si muova attraverso la linea di vista di Mario.



L'aspetto positivo del wildclaw è che non brilla per furbizia. Invece di correre verso il nemico più vicino quando è ferito, corre nella direzione da cui proviene l'attacco. Ora, con tutta la mia squadra su un lato del wildclaw questo non è immediatamente utile, ma passando il controllo a Luigi, lo faccio correre verso Rabbid Peach e uso l'abilità di movimento Salto di Squadra. Luigi viene lanciato in aria e io riesco a farlo planare sopra il wildclaw e a farlo passare dall'altra parte.

A questo punto, Luigi non ha ancora usato un solo punto azione, quindi attivo la sua abilità Steely Stare, che funziona come la Hero’s Sight di Mario. Con il suo ultimo punto azione, Luigi spara all'artiglio selvatico, dando il via a una serie di eventi concatenati.

Se subisce dei danni provocati dall’arma di Luigi, il wildclaw si disinteressa di Rabbid Peach per muoversi verso l’idraulico verde. Ma quando la tigre inizia a muoversi, le abilità Hero’s Sight e Steely Stare, rispettivamente di Mario e Luigi, si attivano permettendo loro di attaccare automaticamente la creatura, svuotando di conseguenza la sua barra HP.

Incredibilmente, però, il Wildclaw rimane in vita. Nonostante Mario abbia fatto fuoco con le sue armi tramite l’abilità Hero’s Sight, questa non viene considerata come una mossa a turni, quindi può ancora muoversi. E allora lo faccio correre verso Rabbid Peach, che lo lancia in aria con un salto di squadra, quindi faccio planare Mario verso la tigre facendolo piombare proprio in prossimità della feroce creatura: anche se ho utilizzato entrambe le azioni disponibili per il turno, Mario può ancora attaccare con uno scatto, dando così il colpo di grazia al gattaccio.

Ogni turno in Mario + Rabbids Sparks of Hope è come mettere un tassello in un mosaico: occorre capire quale personaggio utilizzare per primo e sfruttare le catene di abilità per spazzare via il maggior numero di nemici con un numero minimo di azioni. Non molto diverso quindi da una partita a scacchi. Si possono anche fare salire di livello gli Eroi, potenziare le abilità e impararne di nuove, e aprire così la strada a nuove possibilità, aumentando di conseguenza nel processo, la varietà e la complessità dei combattimenti e delle tattiche.

All'apparenza, Sparks of Hope è un gioco tattico a turni colorato e divertente, ma non lasciatevi ingannare: offre un'enorme profondità e tante possibilità di affrontare ogni scenario e ogni turno di battaglia in modo originale e personale.