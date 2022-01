Asus RT-AX58U: recensione

Il Wi-Fi 6 dual band ed un ottimo prezzo danno ad ASUS RT-AX58U tutte le carte in regola per essere un access point competitivo. È un dispositivo facile da usare, con molte funzionalità e buone impostazioni per il controllo parentale. È anche dotato di un'interfaccia browser dedicata agli utenti più avanzati.

Asus RT-AX58U: in breve

Asus RT-AX58U è un ottimo access point che, con Wi-Fi 6 e un prezzo competitivo, dà una spinta prestazionale alla vostra rete internet. È un prodotto ideale per chi non ha le eccessive pretese dei prodotti di fascia alta, ma ha comunque la necessità di una rete Wi-Fi 6 dual band, che qui raggiunge una velocità massima di 3Gbps sia sulla banda da 2,4 che quella da 5Ghz.

Se i vostri dispositivi non dovessero supportare il Wi-Fi 6, il router è inoltre compatibile con il più datato protocollo Wi-Fi 802.11ac, rendendolo utilizzabile con una vasta gamma di computer, stampanti wireless o altro.

Prezzo e disponibilità

Asus RT-AX58U è disponibile all’acquisto sul sito Asus al costo di 199,90€, ma è anche possibile trovarlo su Amazon ad un prezzo più vantaggioso.

Design e funzionalità

Specifications: Connettività Wireless: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), dual-band 2.4 e 5.0GHz

Processore: Broadcom BCM43684 @1.5GHz

Memoria: 512MB

Archiviazione: 256MB Flash

Modulazione direzionamento onda: Implicito e esplicito a 2.4 e 5GHz

Porte: 1x Gigabit WAN, 4x Gigabit Ethernet, 1x USB 3.1

Dimensioni (A x L x P): 160 x 224 x 154 mm

I designer di Asus hanno fatto un buon lavoro nel riuscire a racchiudere alte prestazioni e tante funzionalità in una forma compatta. Le quattro antenne nere posizionate sul retro, oltre ad avere un aspetto professionale, si possono regolare per fornire una copertura in Wi-Fi a 360°.

Nonostante la loro presenza, l’access point misura solo 22,4 cm di larghezza mantenendo un basso profilo, il che gli permette di essere posizionato in spazi anche ristretti.

Trattandosi di access point, Asus RT-AX58U non integra alcun modem e dovrà essere collegato al router/modem della propria rete per l’accesso ad internet attraverso la Gigabit Ethernet dedicata, posizionata sul retro assieme alle quattro porte Ethernet per il collegamento dei dispositivi via cavo.

È anche disponibile una porta USB 3.1 per la condivisione in rete di unità di archiviazione, come SSD, hard disk o chiavette.

Configurazione e prestazioni

Benchmarks: Speed Test Ookla - 2.4GHz

Entro 1,5mt, senza ostacoli: 59.0/5.8Mbps (download/upload)

Entro 10m, tre pareti: 58.0/5.8Mbps (download/upload) Speed Test Ookla - 5.0GHz

Entro 1,5mt, senza ostacoli: 59.6/6.0Mbps (download/upload)

Entro 10m, tre pareti: 58.0/5.8Mbps (download/upload) Download da 20GB con Steam - 2.4GHz

Entro 1,5mt, senza ostacoli: 7.4MB/s

Entro 10m, tre pareti: 7.3MB/s

La configurazione iniziale di Asus RT-AX58U rende la vita molto facile ai principianti, ma soddisfa appieno anche gli utenti esperti che vogliono avere un maggior controllo attraverso l’accesso a impostazioni più avanzate. Tutto è spiegato nel dettaglio dal manuale fornito.

Chi ha familiarità con le reti potrà utilizzare il cavo Ethernet per collegare l’access point direttamente ad un Mac o PC e configurare le impostazioni tramite l'interfaccia per browser.

Gli utenti più comuni potranno invece usare l'app Asus Router per iOS e Android , che da subito permette la creazione di una rete singola che combina le bande da 2,4 e 5GHz o la configurazione di due reti separate con password differenti.

Fra le tante funzionalità, l’app include anche la possibilità di creare una rete ospite temporanea e utilizzare l’opzione QoS (Quality of Service), così da dare priorità a determinati tipi di servizi online più esigenti, come lo streaming video o i giochi.

Uno dei vantaggi di Asus rispetto alla concorrenza, è anche la presenza di ottime impostazioni per il controllo parentale, che permettono di impostare filtri o blocchi a contenuti potenzialmente inadeguati a minorenni.

Riguardo le performance di rete, il Wi-Fi 6 di Asus RT-AX58U ha prestazioni impressionanti che permettono di rivitalizzare la rete WLAN locale. Utilizzato nella stessa stanza con un classico router dotato di standard Wi-Fi 802.11ac, RT-AX58U è riuscito nei nostri test a spremere un po' di velocità in più dalla connessione Internet, aumentando le velocità Wi-Fi da 55 a 59 Mbps.

Anche in zone dove il segnale Wi-Fi non riesce ad essere affidabile, Asus RT-AX58U è riuscito a fornire una velocità costante ed affidabile di 58 Mbps. In queste condizioni è anche stato possibile scaricare un gioco da Steam, alla velocità di 7 MB/s da qualsiasi posizione.

Asus RT-AX58U: vale la pena?

Compratelo se…

Avete necessità di una rete Wi-Fi più veloce

I 3Gbps offerti da Asus RT-AX58U rivitalizzeranno la vostra rete WLAN e rendono l’access point ideale per la maggior parte dei servizi che richiedono una banda larga.

Avete tanti dispositivi collegati in rete

Uno dei punti di forza del Wi-Fi 6, è la possibilità di trasmettere dati ad alta velocità a più dispositivi in contemporanea. Se siete pieni di computer, tablet o smartphone, Asus RT-AX58U è l’access point che fa per voi.

Cercate un buon controllo parentale

La concorrenza trascura spesso l’importanza di questo aspetto o peggio, offre dei servizi in abbonamento. L’app Asus Router offre al contrario un servizio di controllo parentale gratuito e ricco di impostazioni.

Non compratelo se…

Guardate solo film in streaming

Se le vostre necessità si fermano solo allo streaming di contenuti online, il vostro classico router con standard Wi-Fi 802.11ac sarà più che sufficiente.

Il budget è ridotto

Il prezzo di Asus RT-AX85U è competitivo, ma più alto di un router classico. È un investimento giustificato soltanto dalle necessità.