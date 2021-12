Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mini: recensione

Orbi Pro WiFi 6 Mini prende il meglio delle caratteristiche di Orbi Pro, rendendole disponili ad un prezzo più basso. Un'offerta ideale per piccole imprese, uffici o per chi lavora da casa.

Orbi Pro WiFi 6 Mini prende il meglio delle caratteristiche di Orbi Pro, rendendole disponili ad un prezzo più basso. Un'offerta ideale per piccole imprese, uffici o per chi lavora da casa.

La popolarità della linea Orbi ha probabilmente superato le aspettative di Netgear, diventando un punto di riferimento per coloro che sono alla ricerca di una soluzione efficiente per realizzare una rete WiFi 6 Mesh .

Da quando l’azienda ha lanciato Orbi Mesh, i clienti hanno iniziato richiedere un prodotto più compatto e conveniente ma dalle stesse capacità e la risposta è stata Orbi Pro WiFi 6 Mini.

I migliori Wi-Fi Mesh 2022: i migliori router wireless per le grandi case

(Image credit: NETGEAR)

Prezzo

Orbi Pro WiFi 6 Mini è disponibile ha un prezzo di listino pari a 399,99€ per il kit che comprende il sistema WiFi 6 Mini Mesh AX1800, un router e 2 Satelliti.

In alternativa si può scegliere la variante da €299 che comprende il router e un solo satellite.

Su Amazon il kit base si trova a prezzi al di sotto dei 250 euro.

(Image credit: NETGEAR)

Design e caratteristiche

Il vantaggio di Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mini rispetto al modello più grande, risiede nella sua compattezza. Sia il router che i satelliti hanno una forma romboidale e sono alti 18,9 cm rispetto ai 24,6 cm di Orbi Pro WiFi 6.

Questi utilizzano supporti a parete in plastica a forma di L, da montare prima dell’installazione del router. La presenza delle viti invece che di ganci è una nota positiva, perché evitano che il dispositivo possa sganciarsi accidentalmente e cadere.

L'unica differenza significativa tra router e satellite, esteticamente identici, sta nella porta WAN presente sul primo, per collegarlo al modem. Il satellite distribuirà attraverso le 4 porte ethernet la connettività ai dispositivi. Come tutte le reti MESH, è possibile estendere la rete collegando i satelliti tramite la sola connessione wireless o un cavo di rete che fa da backbone.

(Image credit: NETGEAR)

A differenza del modello più grande, sono assenti sia l’ethernet 2,5 gbe sia la tecnologia Link Aggregation, che permette di aumentare la velocità usando dei cavi Ethernet in parallelo. Di conseguenza, Orbi Pro WiFi 6 Mini dà il meglio di sé in wireless, raggiungendo “soltanto” 1Gbps tramite le porte ethernet. Le differenze più marcate sono però all’interno, dove Netgear ha tolto gran parte delle funzionalità WiFi.

Offrendo una connettività soltanto dual-band, la larghezza di banda è infatti dimezzata sia sui 5 GHz che sui 2,4 GHz, riducendo di conseguenza il numero massimo di client che possono usufruire della massima velocità, ottenendo buone prestazioni con un massimo di 10 utenti collegati.

Orbi WiFi 6 Mini può ricoprire un’area grande fino a 6000mq, rivelandosi quindi ideale per piccole imprese o uffici e riuscendo a coprire adeguatamente tre piani.

(Image credit: NETGEAR)

Utilizzo

Come il fratello maggiore, Orbi Pro WiFi 6 Mini è configurabile tramite l'app mobile Netgear Insight. Questa possiede alcune limitazioni, come la necessità di un abbonamento annuale per ottenere funzionalità più avanzate. Netgear vi regalerà comunque un mese gratuito all’acquisto del dispositivo.

La configurazione nell’app non è immediata, ci sono infatti voluti più di 20 minuti per terminare la procedura, ma per fortuna è disponibile anche un'interfaccia web, che ne rende superfluo l’uso.

La nuova applicazione Netgear Insight dedicata alla configurazione di Orbi Pro WiFi 6 Mini (Image credit: NETGEAR)

L’interfaccia web potrebbe essere la scelta migliore per via di alcuni problemi che abbiamo avuto con Insight nell’impostare il dispositivo come punto di accesso invece che come router: il passaggio alla modalità Access Point è tutt’altro che facile e le operazioni non sono affatto immediate, con grattacapi nel collegare e configurare alcuni dispositivi.

In compenso, per collegare un satellite basterà piazzarne uno all’interno del raggio della rete wireless e la configurazione sarà automatica.

Un'altra caratteristica eccellente è il supporto a ben quattro diversi SSID, decisamente utile per dividere la rete e dedicarla a diverse zone interne della propria area o azienda.

(Image credit: NETGEAR)

Prestazioni

Eccetto per il ridotto numero di utenti che possono navigare al massimo della velocità, le prestazioni fra Orbi Pro WiFi 6 Mini e il modello standard sono simili. A distanza ravvicinata è possibile raggiungere senza problemi i 500 Megabit/s in una singola connessione, ma basta collegare un altro dispositivo per saturare la banda da 5GHz.

È possibile invece aspettarsi i 150 Megabit/s usando la 2,4GHz a distanza ravvicinata, valore che si dimezzerà allontanandosi dal punto di accesso.

Orbi Pro WiFi 6 Mini è ideale per uffici con un massimo di 10 persone, dove riesce a gestire senza alcun problema tutte le esigenze, soprattutto se con i satelliti si fa uso di una rete cablata e la struttura stessa dell’ambiente non è di ostacolo al WiFi.

Nonostante nel complesso le prestazioni non siano eccezionali se paragonate ad altri prodotti, Pro WiFi 6 Mini si è dimostrato affidabile per quanto riguarda la stabilità, il che è un fattore sicuramente importante per alcuni utenti.

Verdetto finale

Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mini è un ottimo acquisto per piccole aziende, uffici o per coloro che lavorano da casa, grazie al suo prezzo finale più accessibile rispetto ad altre soluzioni più costose, fornendo delle funzionalità e dei controlli che saranno molto apprezzati da questa tipologia di utenti.

Nonostante ciò pensiamo che Netgear abbia comunque perso qualche occasione, non includendo per esempio la tecnologia PoE (Power-over-Ethernet), che avrebbe permesso il collegamento dei satelliti anche in zone senza prese elettriche.

Coloro che invece hanno necessità di una rete più complessa ed ampia, faranno bene a volgere lo sguardo verso soluzioni più performanti, come per l’appunto il modello standard Orbi Pro.