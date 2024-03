Samsung Galaxy S24 Plus vs iPhone 15 Plus: confronto

Nell'eterna competizione tra Samsung e Apple sono forse i modelli Plus a ricevere meno clamore e attenzione. Ma questi modelli di mezzo sono ottimi telefoni: sia il Samsung Galaxy S24 Plus che l'iPhone 15 Plus hanno ottenuto 4,5 stelle nelle nostre recensioni.

Quindi, quale di questi smartphone dovreste acquistare? Sebbene la qualità complessiva possa essere paragonabile, ci sono alcune grandi differenze tra i due.

Samsung Galaxy S24 Plus vs iPhone 15 Plus: specifiche

The chart below shows the key specs of both the Samsung Galaxy S24 Plus and the iPhone 15 Plus, so you can see at a glance how they stack up – but for more detailed insights, read on.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24 Plus iPhone 15 Plus Dimensioni: 158.5 x 75.9 x 7.7mm 160.9 x 77.8 x 7.8mm Peso: 196g 201g Display: Display Super Retina XDR OLED da 6,7" a 60Hz (2796 x 1290) 6.7 pollici QHD+ Display Dynamic AMOLED 2X. Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz) Vision booster Risoluzione: 1440 x 3120 1290 x 2796 Frequenza di aggiornamento: 1Hz-120Hz 60Hz Chipset: Exynos 2400 Apple A16 Bionic Fotocamere posteriori: 12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare F2.2, FOV 120˚ 50 MP Fotocamera Grandangolare OIS, F1.8, FOV 85˚ 10MP Teleobiettivo Zoom Ottico 3x, F2.4, FOV 36˚ 12MP Fotocamera Frontale F2.2, FOV 80˚ 48MP f/1.6 con OIS, 12MP f/2.4 con FoV 120º Fotocamera frontale: 12MP f/2.2 12MP f/1.9 RAM: 12GB 6GB Spazio di archiviazione: 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB Batteria: 4,900mAh 4,383mAh Ricarica: 45W cablata, 15W wireless 20W cablata, 15W wireless

Samsung Galaxy S24 Plus vs iPhone 15 Plus: prezzo

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il Samsung Galaxy S24 Plus è stato annunciato all'ultimo evento Galaxy Unpacked di Samsung il 17 gennaio 2024.

Il Galaxy S24 Plus costa 1.189€ per la configurazione base (12GB RAM / 256GB storage), e sale a 1.309€ per il modello con 12GB RAM / 512GB storage.

Anche se si vociferava di un aumento dei prezzi, iPhone 15 Plus e tutti gli altri modelli della serie hanno un prezzo inferiore in Italia rispetto allo scorso anno.

iPhone 15 Plus è ampiamente disponibile per l'acquisto a partire dal 22 settembre 2023. Di seguito trovate i prezzi per le varie configurazioni di memoria.

Samsung Galaxy S24 Plus vs iPhone 15 Plus: design e display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il Samsung Galaxy S24 Plus e l'iPhone 15 Plus presentano alcune differenze fondamentali nel design. Per prima cosa, mentre l'S24 Plus ha una piccola fotocamera con foro nello schermo, l'iPhone 15 Plus ha una Dynamic Island molto più grande.

Anche la disposizione delle fotocamere posteriori è molto diversa: il trio di obiettivi del Galaxy S24 Plus sporge singolarmente dal retro in linea verticale, mentre le due fotocamere dell'iPhone 15 Plus sono disposte in diagonale in un blocco squadrato.

Altre differenze riguardano i colori: il Samsung Galaxy S24 Plus è disponibile nei colori Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange e Sapphire Blue, mentre l'iPhone 15 Plus è disponibile nei colori Black, Blue, Green, Yellow e Pink.

Anche le dimensioni e il peso differiscono: l'S24 Plus misura 158,5 x 75,9 x 7,7 mm e 196 g, mentre l'iPhone 15 Plus è leggermente più grande e più pesante, con 160,9 x 77,8 x 7,8 mm e 201 g.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Tuttavia, hanno anche molte somiglianze: entrambi i telefoni hanno il retro in vetro, il telaio in alluminio e la resistenza all'acqua (con un grado di protezione IP68).

Entrambi hanno anche uno schermo OLED da 6,7 pollici, ma il Samsung Galaxy S24 Plus è in vantaggio in questo caso, in quanto ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità di picco di 2.600 nits, mentre l'iPhone 15 Plus ha una frequenza di aggiornamento di 60Hz e una luminosità di picco di 2.000 nits.

Il telefono di Samsung ha anche una risoluzione più alta, 1440 x 3120 (per 513 pixel per pollice), rispetto ai 1290 x 2796 e 460 pixel per pollice dell'iPhone.

Samsung Galaxy S24 Plus vs iPhone 15 Plus: fotocamere

The iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il Samsung Galaxy S24 Plus ha una fotocamera principale da 50MP f/1.8, una ultra-wide da 12MP f/2.2 con un campo visivo di 120 gradi e un teleobiettivo da 10MP f/2.4 con zoom ottico 3x, oltre a una fotocamera da 12MP f/2.2 sul davanti.

L'iPhone 15 Plus invece ha una fotocamera principale da 48MP f/1.6 e una ultra-wide da 12MP f/2.4 con campo visivo di 120 gradi, oltre a una fotocamera frontale da 12MP f/1.9.

Sulla carta le fotocamere sono simili, ma all'iPhone 15 Plus manca il teleobiettivo del Galaxy S24 Plus. Ciò significa che il Galaxy S24 Plus è il telefono migliore per le fotografie a lungo raggio, anche se l'iPhone 15 Plus dispone almeno di uno zoom 2x di qualità ottica, ottenuto ritagliando gli scatti effettuati con l'obiettivo principale.

(Image credit: Future)

Entrambi i telefoni hanno comunque impressionato nel complesso, con il Galaxy S24 Plus che ha beneficiato anche di strumenti AI come la capacità di spostare persone e oggetti in una foto.

Per quanto riguarda i video, sulla carta Samsung è in vantaggio grazie alla possibilità di registrare in qualità fino a 8K, mentre l'iPhone 15 Plus arriva al massimo a 4K. In pratica, però, la registrazione video è sempre stata uno dei punti di forza degli iPhone.

Samsung Galaxy S24 Plus vs iPhone 15 Plus: prestazioni e software

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Entrambi i telefoni sono estremamente potenti: il Samsung Galaxy S24 Plus abbina un chipset Exynos 2400 a 12 GB di RAM, mentre l'iPhone 15 Plus ha un chipset A16 Bionic e 6 GB di RAM.

Quest'ultimo potrebbe sembrare meno impressionante, con la metà della RAM e un chipset molto più vecchio (dato che non ha ricevuto il più recente A17 Pro utilizzato dall'iPhone 15 Pro). In pratica, però, sono entrambi dispositivi estremamente veloci.

Quindi nessuno dei due telefoni vi rallenterà, la differenza maggiore è data dal software. Il Samsung Galaxy S24 Plus utilizza il sistema operativo Android 14 con l'interfaccia One UI 6.1 di Samsung, mentre l'iPhone 15 Plus esegue il sistema operativo iOS 17.

(Image credit: Future / Axel Metz)

Entrambi sono sistemi operativi raffinati, quindi la scelta del migliore sarà soggettiva, ma vale la pena notare che il software di Samsung ha una maggiore intelligenza artificiale incorporata. Quindi, se volete sperimentare questo aspetto, il Galaxy S24 Plus è in vantaggio. D'altra parte, nella nostra recensione del Galaxy S24 Plus abbiamo anche descritto il software di Samsung come "eccessivamente complicato", quindi l'iPhone vince per l'intuitività.

Entrambi i telefoni saranno supportati a lungo: Samsung promette sette anni di aggiornamenti software per il Galaxy S24 Plus, mentre Apple solitamente supporta i suoi telefoni per cinque o sei anni.

Samsung Galaxy S24 Plus vs iPhone 15 Plus: batteria

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il Samsung Galaxy S24 Plus ha una batteria da 4.900 mAh che si ricarica a 45 W o a 15 W se si utilizza un caricatore wireless. Offre anche una ricarica wireless inversa da 4,5 W.

L'iPhone 15 Plus ha una batteria più piccola da 4.383 mAh con una ricarica via cavo più lenta da 20 W e una wireless da 15 W, ma senza ricarica wireless inversa.

Quindi il telefono di Samsung ha una batteria più grande e si ricarica più velocemente, ma che dire della durata della batteria? La nostra recensione del Samsung Galaxy S24 Plus ha evidenziato una durata di oltre un giorno e mezzo, mentre la recensione dell'iPhone 15 Plus ha evidenziato una durata massima di due giorni. Quindi l'iPhone potrebbe avere un leggero vantaggio in questo caso, ma è vicino, ed entrambi i telefoni impressionano per la durata della batteria.

Samsung Galaxy S24 Plus vs iPhone 15 Plus: quale scegliere?

Il Samsung Galaxy S24 Plus e l'iPhone 15 Plus sono entrambi estremamente potenti e hanno schermi delle stesse dimensioni, una qualità costruttiva simile, lo stesso livello di resistenza all'acqua e specifiche della fotocamera in gran parte simili.

Tuttavia, il Samsung Galaxy S24 Plus ha una frequenza di aggiornamento, una risoluzione e una luminosità maggiori, che rendono il suo schermo complessivamente migliore. Inoltre, dispone di una fotocamera aggiuntiva per le riprese con teleobiettivo, di una batteria a ricarica più rapida e di funzionalità AI.

L'iPhone 15 Plus, tuttavia, ha una durata della batteria leggermente migliore ed è una scelta migliore per la registrazione video. Ha anche un software più elegante e un prezzo di partenza inferiore, anche se questa differenza scompare quando si confrontano le stesse quantità di memoria.

Come sempre nel confronto tra smartphone Android e Apple, la differenza più grande è rappresentata dal sistema operativo e dalle applicazioni disponibili. Probabilmente saprete già quale dei due preferite e quale di questi telefoni è quindi la scelta migliore per voi, ma nella maggior parte dei casi si tratta di due tra i migliori smartphone in circolazione, quindi uno dei due dovrebbe essere adatto a voi.