Samsung Galaxy S25, trapelano già alcune specifiche chiave

Nonostante Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra siano usciti da pochi giorni, ci sono già le prime fughe di notizie su Samsung Galaxy S25.

Secondo l'esperto informatore Digital Chat Station (via Wccftech), il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 che dovrebbe equipaggiare il Galaxy S25 - così come diversi altri migliori smartphone Android 2025 - è in procinto di raggiungere i 4GHz in termini di velocità di clock.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 che si trova all'interno dei telefoni Samsung Galaxy S24 in alcuni Paesi raggiunge un massimo di 3,30 GHz, quindi si può capire il tipo di aumento delle prestazioni di cui stiamo parlando: questi telefoni saranno più veloci che mai.

Si dice che parte del miglioramento delle prestazioni sia dovuto al passaggio a un processo produttivo a 3 nanometri, il che significa essenzialmente racchiudere più potenza di elaborazione in uno spazio più piccolo, con conseguente miglioramento della velocità e maggiore efficienza di funzionamento (che in teoria dovrebbe avere un effetto positivo anche sulla durata della batteria).

Prezzi e prestazioni

(Image credit: Samsung)

Le prime notizie sui livelli di prestazioni offerti dall'ancora non annunciato Snapdragon 8 Gen 4 sono promettenti, anche se un dirigente di Qualcomm ha previsto un aumento del prezzo dei processori, che Samsung potrebbe dover trasferire ai consumatori.

Per quanto riguarda il Galaxy S25 in particolare, l'unica altra indiscrezione che abbiamo sentito su questa serie di telefoni è che sono in arrivo fotocamere aggiornate con sensori Sony.

Vale anche la pena di ricordare che Samsung ha inserito il proprio processore Exynos 2400 nel Galaxy S24 e nel Galaxy S24 in alcun Paesi (come l'Italia), invece dello Snapdragon 8 Gen 3. Non è ancora certo se ciò avverrà anche il prossimo anno.