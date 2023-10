Samsung Galaxy S24 Ultra, i benchmark sono davvero deludenti

Samsung Galaxy S24 Ultra sarà probabilmente uno degli smartphone Android più potenti del 2024, ma potrebbe non essere così potente come speravamo, o come le prime indiscrezioni suggerivano.

Questo perché sono apparsi per la prima volta i benchmark su Geekbench 6 per un dispositivo con numero di modello "Samsung SM-S928U", che si ritiene essere il Galaxy S24 Ultra, e mostrano che il telefono è in grado di raggiungere un punteggio di prestazioni single-core di 2.234 e un punteggio multi-core di 6.807.

Questi risultati rappresentano un buon incremento rispetto al Samsung Galaxy S23 Ultra, che attualmente si attesta su una media di 1.881 e 4.985 rispettivamente per single e multi-core. Ma sono ben lontani da una fuga di notizie precedente che suggeriva punteggi multi-core di circa 7.400 per il Galaxy S24 Ultra.

(Image credit: Geekbench)

Con un punteggio del genere avrebbe battuto anche iPhone 15 Pro Max, che attualmente ha un punteggio medio multi-core di 7.158 (e un punteggio single-core di 2.884), ma i punteggi effettivi che stiamo vedendo sono ben lontani dal miglior iPhone proposto quest'anno da Apple.

Troppo poca RAM

Questa non è l'unica notizia negativa, perché il benchmark indica anche solo 8GB di RAM, una quantità piuttosto bassa per il prossimo miglior smartphone Samsung, anche se in linea con il Galaxy S23 Ultra - e come per quel telefono ci saranno probabilmente configurazioni con più RAM.

In ogni caso, anche se i risultati di questo benchmark sono un po' deludenti, i punteggi raggiunti sono comunque un notevole incremento rispetto a quelli del Samsung Galaxy S23 Ultra, e abbiamo visto miglioramenti altrettanto importanti anche in un recente benchmark di AnTuTu per lo Snapdragon 8 Gen 3.

Quindi, anche se il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe non essere potente come iPhone 15 Pro o il Pro Max, dovrebbe comunque essere uno tra i migliori smartphone del 2024 per la potenza.