Samsung Galaxy S24 Ultra: svelate le sette colorazioni disponibili

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è tra i telefoni più potenti e costosi che abbiamo mai visto, ma questo si sapeva già visto che è il top di gamma Samsung ed erede dell'ottimo Galaxy S23 Ultra.

Ciò che non sapevamo è che Samsung ha deciso di offrire ai suoi utenti un'ampia gamma di colori per il suo modello di punta tra cui qualche tonalità inedita che ci è piaciuta molto.

Quest'anno l'azienda coreana propone ben 7 colorazioni diverse per il suo Ultra, tra cui spuntano anche delle tonalità inedite per uno smartphone di fascia alta.

Andiamo a scoprire quali sono!

Titanium Violet (Viola)

(Image credit: Samsung)

Una delle colorazioni più sgargianti del Samsung Galaxy S24 Ultra è senza dubbio il viola - o Titanium Violet, come lo chiama Samsung.

Questa tonalità è molto ricorrente tra i Galaxy, basti pensare al Samsung Galaxy S23 Ultra color lavanda, ma assume una sfumatura particolare sul Galaxy S24 Ultra essendo applicata a un frame in titanio che la rende più metallica e scura rispetto a al "Lavanda" del Galaxy S23 Ultra.

Titanium Gray (Grigio)

(Image credit: Samsung)

Forse la più scontata tra le tonalità disponibili sull'S24. Il grigio è un colore presente su tutti i top di gamma Samsung degli ultimi anni e il nuovo modello ha un frame in titanio, quindi la colorazione Titanium Gray è la più "classica" tra quelle proposte quest'anno (insieme al Titanium Black).

Titanium Black (Nero)

(Image credit: Samsung)

Il nero è senza dubbio il colore più popolare e comune tra gli smartphone e ovviamente non poteva mancare sul Galaxy S24 Ultra.

In questo caso si chiama Titanium Black ed è una tonalità già vista sul precedente Galaxy S23 Ultra. Come il grigio, il nero è una tonalità elegante e sobria, che si adatta bene a tutti gli ambienti.

Titanium Yellow (Giallo)

(Image credit: Samsung)

Il giallo Titanium è una delle opzioni più brillanti disponibili per il Galaxy S24, come si può vedere nell'immagine qui sopra.

Tuttavia, non è vivace come ci si potrebbe aspettare da un giallo e si caratterizza per un bordo leggermente pallido, quasi dorato. Tuttavia, l'oro è un altro dei colori più popolari per gli smartphone, quindi questa scelta ha perfettamente senso.

Titanium Blue (Blu)

(Image credit: Samsung)

Mentre le quattro opzioni precedenti saranno disponibili presso la maggior parte dei rivenditori, questa tonalità è un'esclusiva del negozio online di Samsung.

Il Titanium Blue è un blu molto pallido che si avvicina molto al grigio o al bianco sporco, ma risulta molto elegante ed è tra le nostre colorazioni preferite di quest'anno.

Titanium Green (Verde)

(Image credit: Samsung)

Il Titanium Green è un'altra esclusiva del negozio Samsung e, come il Titanium Blue, è un colore molto tenue, quasi spento, soprattutto se lo si paragona al Lime dell'S23 Ultra.

Titanium Orange (Arancione)

(Image credit: Samsung)

L'ultima tonalità di Samsung Galaxy S24 Ultra è Titanium Orange, ancora una volta un'esclusiva del negozio Samsung.

A differenza delle altre due colorazioni esclusive di Samsung non è affatto spento e ha una tonalità audace che ci piace molto.