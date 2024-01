Samsung Galaxy S24 Ultra è ufficiale, specifiche e prezzi

Samsung ha ufficialmente presentato la tanto attesa serie Galaxy S24, sollevando l'asticella delle aspettative considerando il successo del predecessore, il Samsung Galaxy S23 Ultra . Questo nuovo modello si propone di mantenere e superare la reputazione di eccellenza, introducendo innovazioni significative in un panorama in cui gli smartphone spesso presentano cambiamenti marginali di anno in anno.

Mentre il Galaxy S24 potrebbe non rivoluzionare il design e l'hardware, con poche modifiche alla fotocamera e l'aggiunta di titanio per la versione Ultra, l'attenzione si sposta su un elemento fondamentale che distingue questo dispositivo: l'Intelligenza Artificiale integrata, che prende il nome di Galaxy AI.

Il Samsung Galaxy S24 si propone di essere molto più di un semplice aggiornamento hardware. Galaxy AI gioca un ruolo centrale, introducendo funzionalità avanzate che trasformano l'esperienza degli utenti. Tra queste, la traduzione delle chiamate in tempo reale, la trascrizione automatica, la ricerca per immagini migliorata e persino funzionalità avanzate nel campo della fotografia e dell'editing.

Un elemento particolarmente rilevante è che molte delle funzioni di Galaxy AI vengono eseguite direttamente sullo smartphone, eliminando la necessità di dipendere da elaborazioni online. Sebbene alcune attività richiedano ancora una connessione, il fatto che la maggior parte delle elaborazioni avvenga in modo locale rappresenta un passo significativo verso l'autonomia del dispositivo. Questo pone il Samsung Galaxy S24 in una posizione unica, distinguendolo come uno degli smartphone più avanzati sul mercato.

Giudicando da un veloce primo contatto, sembra proprio che Samsung Galaxy S24 Ultra abbia tutte le carte in regola per diventare il migliore smartphone sul mercato. E anche il modello base, nelle versioni normali e Plus, sembra davvero eccellente.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy AI

Samsung Galaxy AI rappresenta una pietra miliare nell'evoluzione degli smartphone, portando l'Intelligenza Artificiale al centro dell'esperienza utente. Questa tecnologia avanzata si estende ben oltre le tradizionali funzioni degli assistenti virtuali, introducendo un insieme di capacità uniche e innovative.

Traduzione delle chiamate in tempo reale: una delle caratteristiche distintive di Galaxy AI è la capacità di tradurre le chiamate in tempo reale. Questo va oltre la semplice traduzione di testi, consentendo agli utenti di comunicare senza barriere linguistiche durante le chiamate telefoniche.

Trascrizione automatica: Galaxy AI offre un servizio di trascrizione automatica, rendendo più facile che mai registrare e archiviare conversazioni importanti. Questa funzione è utile in situazioni di lavoro, studio o semplicemente per catturare rapidamente idee e pensieri. La trascrizione automatica riconosce fino a 10 persone diverse, riportando un testo di facile utilizzo. Passando alle funzioni online, poi, sarà possibile anche chiedere un riassunto di quanto detto.

Ricerca per Immagini “cerchia e cerca”: la tecnologia di riconoscimento visivo avanzato di Galaxy AI permette una ricerca per immagini più precisa e veloce. Gli utenti possono acquisire informazioni dettagliate su oggetti, luoghi o testi semplicemente inquadrando la fotocamera.

(Image credit: Valerio Porcu)

Basterà cerchiare qualcosa sullo schermo - non solo dall’App fotocamera - per cercare online tramite l’immagine specifica. Qualcosa che rende la ricerca web più veloce, immediata e intuitiva. Un modo fantastico per scoprire se un vestito che avete visto in vetrina si trova anche su Vinted, a un decimo del prezzo.

Fotografia ed Editing Fotografico: Galaxy AI offre strumenti innovatii per il ritocco fotografico.In particolare, grazie all’IA è possibile toccare e isolare un oggetto in un attimo. Dopodiché sarà possibile non solo eliminare quell’oggetto, ma anche spostarlo in una posizione diversa.

Vi piace la foto in generale ma non la posizione dell’albero? Nessun problema, lo potete spostare in due secondi. Oppure potete lasciar fare tutto alla correzione automatica, e troverete prestazioni davvero notevoli.

Esecuzione Locale: Un aspetto rivoluzionario di Galaxy AI è la sua capacità di eseguire molte di queste funzioni direttamente sul dispositivo, riducendo la dipendenza da connessioni online. Ciò non solo aumenta la velocità e l'efficienza delle operazioni, ma anche la sicurezza e la privacy degli utenti.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Image 1 of 11 (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu)

Il Galaxy S24 Ultra è la punta di diamante della serie, incarnando l'eccellenza attraverso caratteristiche e specifiche senza precedenti, a cui si aggiungono le nuove funzioni AI - in particolare ProVisual Engine. Ancora una volta il modello Ultra vanta prestazioni fotografica al top; lo zoom ottico è 5x, rispetto ai 10x dell’anno scorso, ma con un sensore da 50 MP capace di una qualità impressionante. Non vedo l’ora di provarlo, anche (soprattutto nel mio caso) per vedere cosa è capace di fare con la fotografia macro.

La tecnologia Nightography è stata ulteriormente perfezionata per garantire che le foto e i video siano luminosi anche in condizioni di illuminazione scarsa. L'utilizzo di pixel più grandi, ora di 1,4 μm, porta con sé la promessa di qualità ancora maggiore.

Il Galaxy S24 Ultra si distingue non solo per le sue potenti capacità fotografiche, ma anche per l'hardware di alta qualità e il design raffinato. Con un telaio in titanio, diventa il primo telefono Galaxy a vantare questa caratteristica, garantendo una combinazione ineguagliabile di resistenza e leggerezza.

All’interno troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il più potente attualmente disponibile in ambito smartphone. Qualcosa che, tra l’altro, metterà pace tra gli appassionati, molti dei quali “temevano” un ritorno alla piattaforma Samsung Exynos - che troviamo comunque sul modello base.

Il sistema di dissipazione termica usa una camera di vapore significativamente più ampia, che contribuisce a mantenere la temperatura superficiale del dispositivo in modo efficiente, garantendo prestazioni elevate durante le attività più impegnative, come il gaming. L'esperienza utente è così ottimizzata, offrendo una resa visiva vivace e una gestione termica avanzata.

Il display piatto da 6,8 pollici è davvero gigantesco e permette di godersi al massimo i contenuti di ogni genere. Offre una luminosità massima di 2.600 nit e sfrutta la tecnologia Vision Booster per una visibilità superiore all'aperto. Ulteriori miglioramenti ottici e molecolari nel Corning Gorilla Armor rendono il display più resistente, aumentandone la durata del 50% e conferendogli una resistenza quattro volte superiore ai graffi. La riduzione dei riflessi del 75% assicura un'esperienza visiva fluida e confortevole in qualsiasi condizione di illuminazione.

Swipe to scroll horizontally Caratteristiche Dettagli Display 6.8 pollici QHD+

Display Dynamic AMOLED 2X.

Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)

Vision booster Dimensioni & Peso 79 X 162.3 X 8.6mm, 232g Fotocamera 12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare

F2.2, FOV 120˚



200 MP Fotocamera Grandangolare

OIS, F1.7, FOV 85˚



50MP Teleobiettivo1

Zoom Ottico 5x, OIS, F3.4, FOV 22˚



10MP Teleobiettivo2

Zoom Ottico 3x, OIS, F2.4, FOV 36˚



12MP Fotocamera frontale

F2.2, FOV 80˚ Memoria & spazio di archiviazione 12GB + 1TB

12 + 512GB

12 + 256GB Batteria 5,000 mAh Ricarica Ricarica da cavo: Fino al 65% di carica in circa 30 minuti con l'adattatore da 45W e il cavo USB-C da 5A.Ricarica rapida senza fili 2.0Condivisione batteria wireless OS Android 14

One UI 6.1 Network e Connettività; 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi DirectBluetooth v 5.3 Resistenza all'acqua IP68

Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus

Image 1 of 8 (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu)

La serie Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus rappresenta la “fascia media” (si fa per dire) della nuova linea Galaxy. Sono naturalmente anch’essi smartphone di altissimo livello, che poco hanno da spartire con i migliori smartphone economici .

Disponibili in affascinanti tonalità ispirate ai minerali, questi dispositivi promettono un'esperienza visiva e fotografica coinvolgente. Il design è simile quello del modello Ultra, ma in questo caso non è stato usato il titanio

Il comparto fotografico è lo stesso del 2023, e visto che il Galaxy S23 era già un modello strepitoso tra migliori smartphone fotografici , Samsung ha fatto bene a non mettere novità solo per il gusto di farlo. Squadra che vince, dopotutto, non si cambia.

Anche su Galaxy S23 saranno disponibili le funzioni IA per la creazione di immagini. Anche lo schermo AMOLED è lo stesso del modello Ultra, ma più piccolo; ritroviamo la luminosità massima di 2.600 nit e la funzionalità Vision Booster, che insieme assicurano una visibilità eccellente anche in condizioni di forte illuminazione esterna.

Swipe to scroll horizontally Caratteristiche Galaxy S24 Galaxy S24+ Display 6.2 pollici FHD+

Display Dynamic AMOLED 2X.

Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)

Vision booster 6.7 pollici QHD+

Display Dynamic AMOLED 2X.

Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)

Vision booster Dimensioni e Peso 70.6 x 147 x 7.6mm, 167g 75.9 x 158.5 x 7.7mm, 196g Fotocamera 12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare

F2.2, FOV 120˚



50 MP Fotocamera Grandangolare

OIS, F1.8, FOV 85˚



10MP Teleobiettivo

Zoom Ottico 3x, F2.4, FOV 36˚



12MP Fotocamera Frontale

F2.2, FOV 80˚ 12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare

F2.2, FOV 120˚



50 MP Fotocamera Grandangolare

OIS, F1.8, FOV 85˚



10MP Teleobiettivo

Zoom Ottico 3x, F2.4, FOV 36˚



12MP Fotocamera Frontale

F2.2, FOV 80˚ Memoria e spazio di archiviazione 8 + 256GB

8 + 128GB

12 + 512GB

12 + 256GB 8 + 256GB

8 + 128GB

12 + 512GB

12 + 256GB Batteria 4,000 mAh 4,900 mAh Ricarica Ricarica via cavo: Fino al 50% di carica in circa 30 minuti con l'adattatore da 25W e il cavo USB-C da 3A.Ricarica rapida senza fili 2.0 Condivisione di energia senza fili Ricarica via cavo: Fino al 65% di carica in circa 30 minuti con l'adattatore da 45W e il cavo USB-C da 5A Ricarica rapida senza fili 2.0 Ricarica senza fili OS Android 14

One UI 6.1 Android 14

One UI 6.1 Network e Connettività; 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi DirectBluetooth® v 5.3 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi DirectBluetooth v 5.3 Resistenza all'acqua IP68 IP68

Disponibilità e Prezzi

(Image credit: Samsung)

La serie Galaxy S24 è disponibile a livello globale a partire dal 17 gennaio, con le prime consegne previste dal 24 gennaio. Gli acquirenti avranno l'opportunità di immergersi in un mondo di possibilità, potendo scegliere tra diverse configurazioni progettate per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Le configurazioni disponibili includono:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Swipe to scroll horizontally Modello RAM Archiviazione Prezzo consigliato (€) Galaxy S24 8GB 128GB 929 Galaxy S24 8GB 256GB 989 Galaxy S24+ 12GB 256GB 1.189 Galaxy S24+ 12GB 512GB 1.309 Galaxy S24 Ultra 12GB 256GB 1.499 Galaxy S24 Ultra 12GB 512GB 1.619 Galaxy S24 Ultra 12GB 1TB 1.859

Per rendere l'acquisto ancora più allettante, Samsung ha introdotto promozioni speciali per un periodo limitato. Acquistando uno dei dispositivi della serie Galaxy S24 dal 17 gennaio al 30 gennaio, gli acquirenti avranno la possibilità di raddoppiare lo spazio di archiviazione prescelto, permettendo loro di godere di una capacità di memorizzazione superiore senza costi aggiuntivi. Inoltre, coloro che parteciperanno a questa promozione potranno beneficiare di valutazioni superiori per i loro dispositivi usati, rendendo l'upgrade alla serie Galaxy S24 ancora più conveniente.