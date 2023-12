Samsung Galaxy S24, ecco le 5 novità che aspettiamo

Con il nuovo Galaxy S24, Samsung potrebbe offrire una combinazione migliore di prezzo e funzionalità per la maggior parte delle persone.

Tuttavia, per invogliare le persone ad abbandonare il già eccellente Samsung Galaxy S23, avrà bisogno di alcuni aggiornamenti significativi. Per questo motivo abbiamo stilato un elenco di cinque cose che vorremmo dal Samsung Galaxy S24, per renderlo un telefono di fascia alta irresistibile.

Con questi miglioramenti, potrebbe classificarsi non solo tra i migliori smartphone Samsung, ma anche tra i migliori smartphone in assoluto.

1. Fotocamere migliorate

Il Samsung Galaxy S23 non ha cattive fotocamere, ma sono le stesse fotocamere del Samsung Galaxy S22, quindi il prossimo anno devono essere aggiornate.

Non ci aspettiamo che il Galaxy S24 erediti il sensore principale da 200MP o lo zoom ottico 10x del Samsung Galaxy S23 Ultra, ma che ne dite del sensore principale da 108MP del Galaxy S22 Ultra? O semplicemente un sensore di dimensioni maggiori rispetto a quello di cui dispone attualmente il Galaxy S23?

Tutto questo aiuterebbe il Samsung Galaxy S24 a rimanere competitivo contro la concorrenza sempre più agguerrita dei migliori smartphone per la fotocamera. Purtroppo, però, le fughe di notizie suggeriscono che il Galaxy S24 avrà lo stesso hardware della fotocamera del suo predecessore.

2. Una batteria più grande

Il Samsung Galaxy S23 ha già una discreta autonomia. Naturalmente, il Samsung Galaxy S23 è un telefono piuttosto piccolo, quindi per rendere la batteria sostanzialmente più grande, Samsung dovrebbe probabilmente aumentare le dimensioni del telefono stesso o sacrificare altri componenti. Pertanto, potrebbero esserci dei limiti a ciò che si può fare in questo caso.

Detto questo, le nuove tecnologie e i nuovi design delle batterie potrebbero fornire una risposta, e in effetti si dice che Samsung stia lavorando a una batteria impilata per smartphone in stile auto elettrica, che potrebbe contenere circa il 10% di capacità in più nello stesso spazio.

Se questa tecnologia sarà pronta in tempo per il Galaxy S24, però, è meno certo: un report suggerisce che il Samsung Galaxy S24 avrà una batteria da 4.000 mAh - sarebbe un aumento delle dimensioni, ma di molto inferiore al 10%, ed è un'affermazione che abbiamo sentito più di una volta.

3. Supporto a lungo termine

Al Samsung Galaxy S23 vengono promessi quattro anni di aggiornamenti principali del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza. Non è male, e di certo ha la meglio sulla maggior parte dei produttori, ma Google ha alzato il tiro promettendo sette anni di aggiornamenti Android e di sicurezza sia per il Pixel 8 che per il Pixel 8 Pro.

Questo è il tipo di supporto in cui speriamo, soprattutto perché la stessa Apple da tempo offre circa cinque anni di aggiornamenti importanti per i suoi iPhone.

In qualità di maggiore produttore di smartphone Android, vogliamo che Samsung sia all'altezza di Google. Non è necessario che offra più di sette anni, dato che dubitiamo che molte persone si terranno il proprio telefono oltre questo periodo, ma un lasso di tempo simile per il supporto aiuterebbe davvero a giustificare il prezzo sicuramente elevato del Samsung Galaxy S24.

4. Snapdragon 8 Gen 3 per tutti

Il Samsung Galaxy S24 avrà probabilmente un chipset Snapdragon 8 Gen 3. Dopo tutto, il Samsung Galaxy S23 utilizza lo Snapdragon 8 Gen 2. Tuttavia, alcuni report suggeriscono che solo alcuni Paesi (probabilmente gli Stati Uniti) riceveranno lo Snapdragon 8 Gen 3, mentre la maggior parte del resto del mondo riceverà una versione del Galaxy S24 con un chipset Exynos 2400.

In alternativa, alcune fughe di notizie suggeriscono che Samsung riserverà lo Snapdragon 8 Gen 3 al Samsung Galaxy S24 Ultra (e forse all'S24 Plus), mentre il modello standard riceverà ovunque un chipset Exynos.

Questo chipset è stato creato da Samsung stessa e, in base alle esperienze passate, probabilmente non sarà all'altezza dello Snapdragon 8 Gen 3, il che - a seconda di quali siano le fughe di notizie corrette - potrebbe mettere il Samsung Galaxy S24 nella scomoda posizione di essere essenzialmente un telefono diverso in diverse parti del mondo, e lo renderebbe meno potente di gran parte della concorrenza nelle regioni in cui è presente il silicio Exynos.

Non sappiamo con certezza se questo accadrà o se il chipset Exynos sarà inferiore, ma di certo preferiremmo che ovunque ci sia lo Snapdragon.

5. Funzioni AI davvero utili

L'intero mondo tecnologico è ossessionato dall'intelligenza artificiale, e a ragione, visto che le capacità di ChatGPT non possono essere sottovalutate. L'IA viene utilizzata con buoni risultati anche in alcuni telefoni, in particolare i Pixel 8 e Pixel 8 Pro, che includono alcune funzionalità per la fotocamera IA molto intelligenti, come la capacità di spostare o rimuovere oggetti e persone nelle scene e di migliorare la qualità dei video.

I telefoni Samsung hanno già alcune capacità di AI, ma finora non sono state molte. Con il Samsung Galaxy S24, ci auguriamo che queste capacità diventino parte integrante dell'esperienza di utilizzo.

Le fughe di notizie che suggeriscono che Samsung sta lavorando su alcune capacità di intelligenza artificiale simili a quelle di Google - tra le altre cose, e l'azienda ha persino richiesto il marchio di fabbrica per il termine "smartphone AI".

È quindi probabile che il Samsung Galaxy S24 sarà fortemente infuso di intelligenza artificiale, speriamo solo che sia davvero utile.