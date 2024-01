Samsung Galaxy S24, ecco i prezzi di ogni modello

The Samsung Galaxy S23 and S23 Plus

Le fughe di notizie sul Samsung Galaxy S24 si susseguono a ritmo serrato man mano che ci avviciniamo al Galaxy Unpacked 2024, confermato per il 17 gennaio. Solo negli ultimi giorni, del materiale di marketing presumibilmente ufficiale ha fornito il primo vero sguardo al Samsung Galaxy S24 Ultra, mentre le fughe di notizie sui prezzi in Europa hanno lasciato trapelare il costo potenziale di tutti e tre i dispositivi.

Ora è giunta un'altra fuga di notizie sul prezzo di Samsung Galaxy S24. Secondo l'utente X Spynox, un documento in lingua francese che dettaglia i termini e le condizioni di un concorso per la serie Galaxy S24 ha nuovamente rivelato i potenziali prezzi europei di ogni nuovo smartphone Samsung.

Secondo il documento, uno dei prossimi modelli (che presumiamo sia il Samsung Galaxy S24 di base) partirà da 899 euro, un altro (probabilmente il Samsung Galaxy S24 Plus) da 1.169 euro e un terzo (probabilmente il Samsung Galaxy S24 Ultra) da 1.469 euro.

I found the prices in France for the Galaxy S24 series, they are a little different from other countries.Galaxy S24 : 899€Galaxy S24+ : 1169€Galaxy S24 Ultra : 1469€ pic.twitter.com/czcJ6Ugn3yJanuary 3, 2024

La prima di queste cifre corrisponde alla già citata fuga di notizie sui prezzi europei, mentre le ultime due cifre sono più care di 20 euro. Facendo una media dei due leak si ottengono i seguenti prezzi per i tre modelli: 899, 1.159 e 1.459 euro.

In particolare, 899 e 1.159 euro per Galaxy S24 e S24 Plus segnerebbero rispettivamente un calo di 50 euro rispetto al prezzo di lancio di Samsung Galaxy S23 e S23 Plus, mentre 1.459 euro segnerebbero un aumento di 60 euro rispetto al prezzo equivalente di S23 Ultra.

Tenete presente, però, che si dice che quest'anno l'S24 Plus e l'S24 Ultra saranno dotati di una maggiore quantità di RAM rispetto ai loro predecessori, quindi un prezzo di partenza più basso per l'S24 Plus rappresenterebbe un valore ancora migliore rispetto all'S24 standard, mentre un prezzo di partenza leggermente più alto per l'S24 Ultra potrebbe essere giustificato, agli occhi di Samsung.

In ogni caso, tutte le informazioni sul prezzo del Galaxy S24 rimangono al momento speculative, ma non dobbiamo aspettare molto per i dettagli ufficiali.